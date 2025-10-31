Co vše má splňovat ideální dům podle Čechů? Soukromí, dostatek světla, zahradu a úsporné řešení
Češi mají jasno: ideální dům musí především nabídnout soukromí, to je klíčové pro 99 % lidí. Pro 92 % Čechů je samozřejmost mít velká okna s dostatkem denního světla. Místo pro více než jedno auto chce 88 % lidí. Stejně důležité je pro ně i to, aby dům splňoval pasivní standard a disponoval energeticky úsporným řešením. Preference bungalovu a patrového domu jsou vyrovnané, 82 % respondentů si ho ale nedokáže představit bez velké zahrady. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos, který si nechala zpracovat společnost wienerberger.
Ilustrační obrázek: Rodinný dům v Klokočné od ateliéru Chrama | Foto: Tomáš Slavík © Wienerberger s.r.o.
Ne nadarmo se říká, že Češi jsou národem kutilů. Důkazem je 84 % respondentů, kteří tuto možnost považují za důležitější než bazén, vířivku či saunu, a dokonce i než klimatizaci nebo samostatnou bytovou jednotku pro rodiče či dospělé děti. Není to ale jen o kutilství – Češi kladou velký důraz také na kvalitu a udržitelnost. „Data potvrzují, že stavebníci vnímají dům nejen jako místo k bydlení, ale i jako prostor, který jim poskytne klidné zázemí a bezpečí bez dalších větších provozních nákladů. Právě proto je vedle designu a vzhledu domu zásadní i energetická úspornost a spolehlivost použitých materiálů. 67 procent respondentů dokonce označilo za důležité i ekologické hledisko a většina preferuje vyšší kvalitu nad nízkou cenou. To dokazuje, že investorům stále více záleží na tom, z jakého materiálu staví, protože chtějí kvalitní dům, u nás ve wienerbergeru mu říkáme Pořádný dům,“ uvádí Roman Busta, obchodní ředitel divize hrubá stavba ve wienerbergeru.
Energetická efektivita od prvního návrhu
Touha po nižších nákladech na provoz a zdravé vnitřní prostředí se promítá i do výběru stavebních materiálů. Nejpreferovanější volbou jsou dlouhodobě pálené cihly, známé pro svou přirozenou vlastnost akumulace tepla, dokazují to i data z letošního průzkumu: cihly dosáhly nejvyšší preference s 27 % (následuje pórobeton a betonové bloky po 18 %, dřevo se 13 %, vápenopísek s 5 %, zbylá část dotazovaných neví 18 % a 1 % volí ještě jiný materiál).
Na zvyšující se poptávku po energeticky úsporném řešení myslí i ve wienerbergeru. Právě jednovrstvé cihly Porotherm T Profi a EKO Profi dokážou díky svým vlastnostem samy o sobě splnit přísné požadavky na pasivní standard domu. Tím odpadá nutnost dodatečného zateplení, stavebník ušetří čas potřebný na jeho instalaci a získá navíc masivní konstrukci s dlouhou životností.
Stejně důležitá jako kvalita zdiva je i spolehlivá střecha. Z průzkumu vyplývá, že šikmá střecha zůstává nejčastější volbou (58 %). Od střechy Češi očekávají nejen komfort, ale i ochranu před extrémními výkyvy počasí, které jsou stále častější. Pálené střešní tašky Tondach představují řešení, které se osvědčilo po generace – jsou odolné, mají vysokou životnost a jen minimální nároky na údržbu. Díky tomu dávají majitelům jistotu, že jejich dům bude chráněn i v dlouhodobém horizontu.
