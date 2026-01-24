Porotherm rozšiřuje nabídku cihel pro robotické zdění, Tondach uvádí nové doplňky a řešení pro montáž FVE
Společnost wienerberger vstupuje do roku 2026 s důrazem na dlouhodobou modernizaci stavebních systémů, vyšší kvalitu provedení a udržitelnost. Místo jednorázových produktových novinek se soustředí na postupný rozvoj klíčových řešení napříč svým portfoliem. Nová generace cihel Porotherm, funkční systémové doplňky střech Tondach, patentovaná technologie Wevolt X-Frame pro integraci solárních panelů do jakékoliv šikmé střechy i digitální platforma JIMI pro správu sítí Pipelife dokazují, že budoucnost výstavby stojí na promyšleném konceptu a postupné evoluci produktů.
„Stavebnictví prochází zásadní proměnou a požadavky na kvalitu, přesnost i udržitelnost neustále rostou. Proto se v roce 2026 nesoustředíme jen na jednotlivé produktové novinky, ale na rozvoj celého stavebního systému jako funkčního celku. Ať už jde o zdivo, střechy, integrovanou fotovoltaiku nebo digitální nástroje, naším cílem je nabídnout řešení, která zákazníkům usnadní práci dnes a budou připravena obstát i v budoucích standardech výstavby,“ říká Petr Magda, komerční ředitel společnosti wienerberger.
Hlavní novinkou značky Porotherm je rozšíření konceptu Robot Ready cihel, tzv. nové geneRRace. Komplexní zdicí systém Porotherm se tak posouvá dalším krokem směrem k modernizaci stavebnictví. Cílem cihel nové geneRRace je sjednocení konstrukční logiky napříč portfoliem a vytvoření řešení, které funguje stejně dobře při ručním zdění i při použití zdicího robota.
Do portfolia Robot Ready cihel přibudou dva nové produkty. Porotherm 30 RR Profi v pevnostní třídě P15 nabízí vyšší únosnost stěn a ještě přesnější zdění. Nová cihla Porotherm 11,5 RR Profi, dostupná od dubna 2026, představuje modernizovanou metodu vnitřního zdiva s lepšími akustickými parametry a komfortní rezervou vůči normovým požadavkům. Součástí změn v sortimentu jsou také úpravy vybraných stávajících výrobků. Každá inovovaná cihla RR je vylepšená o tepelně-izolační nebo akustické vlastnosti a je pevnější. U některých formátů dochází ke sjednocení pevnostních tříd a technických parametrů, což zjednodušuje orientaci v nabídce a přispívá k větší přehlednosti celého portfolia. Menší úpravy se dotýkají také balení vybraných prvků, aby lépe odpovídala potřebám praxe.
„Naším cílem je sjednotit cihly určené pro robotické zdění s těmi, které dnes používají zedníci, a zjednodušit tak celé portfolio Porotherm. Nová generace RR cihel nabízí zjednodušení výstavby pro ruční zdění i pro využití robota a umožňuje přesnější a kvalitnější výstavbu bez nutnosti měnit zažité pracovní postupy,“ říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu společnosti wienerberger.
Cílem značky Tondach je zpřehlednit sortiment a nabídnout řešení, která lépe odpovídají praktickým potřebám stavebních firem i investorů. V segmentu keramických doplňků se nabídka rozšiřuje o nový anténní set k Bobrovce, který doplňuje stávající portfolio funkčních střešních prvků. Novinkou je také přepracovaná plochá větrací taška Bobrovka a hřebenová větrací taška – obě navržené tak, aby maximálně zachovaly původní vzhled střechy, ale zároveň splňovaly aktuální normové požadavky na funkčnost. Pro oblíbenou krytinu Tondach Contiton 12 (engoba šedá) je nově k dispozici sněhový hák v šedém provedení, který umožňuje lepší sladění bezpečnostních prvků s celkovým vzhledem střechy.
Součástí změn je i zjednodušení nabídky větracích pásů Alu-Roll. Od nového roku zůstává v sortimentu jediná, technicky vylepšená řada s výraznějším perforováním, které zajišťuje vyšší účinnost odvětrání. Pásy budou nadále dostupné ve všech standardních barevných variantách. Zároveň dochází k ukončení prodeje starších typů výlezových oken, jež nahrazuje nový střešní výlez Tondach WGI pro nevytápěné prostory v rozměru 460 × 750 mm.
Na rozvoj komplexního řešení střech navazuje také oblast integrované fotovoltaiky. Společnost wienerberger v roce 2026 uvádí unikátní systém Wevolt X-Frame, univerzální montážní technologii pro instalaci běžně dostupných fotovoltaických panelů. Pro investory to znamená větší dostupnost realizace integrované fotovoltaiky v rámci šikmých střech. Wevolt X-Frame je kompatibilní se všemi běžnými typy střešních krytin i většinou fotovoltaických panelů na trhu, nezatěžuje střešní konstrukci díky nízké hmotnosti a odolné provedení zajišťuje dlouhou životnost, plnou recyklovatelnost a je také kompatibilní nejen se střešními okny Tondach. Wevolt X-Frame nabízí i možnost instalace fotovoltaiky mezi střešní krytinu, aby panely co nejméně narušovali ráz domu.
„Wevolt X-Frame doplňuje designové řešení Wevolt X-Tile a společně rozšiřují možnosti využití integrované fotovoltaiky u novostaveb i rekonstrukcí. X-Frame je univerzální montážní technologie kompatibilní s 95 % fotovoltaických panelů na trhu i se všemi běžnými typy střešních krytin, přičemž zákazník si může zvolit vlastní panely. Naopak X-Tile představuje designový fotovoltaický modul typu sklo-sklo, který se instaluje přímo na krov a stává se téměř neviditelnou součástí střechy. Systém je určen pro vybrané modely střešních tašek Tondach a od června 2026 nově umožňuje integraci i na klasické režné střechy včetně Bobrovky. Oslovuje především projekty, kde hraje klíčovou roli estetika,“ dodává Robert Krestýn, obchodní ředitel divize střech společnosti wienerberger.
Novinkou za značku Pipelife je webová platforma JIMI, která investorům přináší okamžitý přehled o technickém stavu sítí a umožňuje včas identifikovat vodní ztráty a optimalizovat provoz. JIMI propojuje fyzickou infrastrukturu, jako jsou senzory, čidla a měřicí zařízení, s inteligentním softwareovým řízením založeným na datech v reálném čase a strojovém učení. Webová aplikace zároveň dokáže v reálném čase vyčíslovat úspory finanční i emisí CO₂, což umožňuje sledovat dopady provozních opatření na efektivitu i udržitelnost. Díky své škálovatelnosti lze systém nasadit od jednotlivých objektů až po rozsáhlé městské či průmyslové infrastruktury. JIMI tak představuje další krok směrem k chytřejší a udržitelnější správě technické infrastruktury.
Všechny nové produkty jsou navrženy tak, aby zjednodušily práci stavebníkům, zajistily dlouhou životnost a přispěly ke komfortnímu bydlení. V kombinaci s technickým poradenstvím a moderními službami, které značky nabízejí, tvoří tyto inovace komplexní řešení pro moderní stavební projekty.
