Stavba domů od A do Z: wienerberger ukáže na veletrhu Střechy–Solar–Řemeslo 2026 celý proces stavby na jednom místě
Stavba domů od A do Z: wienerberger ukáže na veletrhu Střechy–Solar–Řemeslo 2026 celý proces stavby na jednom místě
Společnost wienerberger se zúčastní 27. ročníku veletrhu Střechy–Solar–Řemeslo, který se uskuteční od 12. do 14. února 2026 v areálu PVA EXPO Praha Letňany. Na veletrhu představí nový koncept expozice, jehož cílem je přiblížit návštěvníkům jednotlivé fáze stavby rodinného domu prostřednictvím ucelené prezentace produktů a služeb napříč značkami ze svého portfolia. Značka Tondach je i letos generálním partnerem veletrhu.
wienerberger pojme expozici v hale č. 3, stánek 301 jako průvodce stavbou domu od prvotního záměru až po finální úpravy. Prostor rozdělí do sedmi tematických zón, které odpovídají jednotlivým krokům plánování a realizace stavby. Návštěvníci se postupně seznámí s konceptem energeticky efektivního bydlení e4 domu, možnostmi poradenství a kalkulací, zděním se systémem Porotherm, řešením šikmých střech Tondach, potrubními systémy Pipelife, fasádními obkladovými pásky Terca a dlažbami značek Semmelrock a Penter.
„Cílem letošní expozice je nabídnout přehledný pohled na kompletní proces stavby domu a ukázat, jak mohou jednotlivá řešení fungovat jako komplexní celek. Návštěvníci mají možnost konzultovat své projekty přímo s odborníky a získat informace k jednotlivým fázím stavby na jednom místě,“ říká Jan Minář, ředitel marketingu ve wienerbergeru.
Součástí expozice budou také novinky pro rok 2026. Mezi nimi je řešení integrované fotovoltaiky Wevolt X-Frame, které umožňuje instalaci standardních fotovoltaických panelů do šikmých střech pomocí univerzálního montážního systému. Toto řešení je přihlášeno do soutěže Zlatá taška. Návštěvníci se rovněž seznámí s dalšími produkty a službami značky Tondach, včetně střešních oken a služby kontroly střechy před rekonstrukcí.
V rámci veletrhu bude pokračovat také soutěž o střešní krytinu Tondach zdarma a návštěvníci se mohou těšit i na veletržní akci značky Semmelrock, ve které lze získat zpět část nákladů na ztracené bednění při realizaci dlažby. Pro ty, kteří se chystají stavět nebo rekonstruovat už v letošní sezóně, ale bude klíčovým důvodem k návštěvě především komplexní podpora a konkrétní výhody, které wienerberger nabídne přímo na stánku. Právě osobní konzultace s odborníky pomohou stavebníkům připravit se včas, správně a výhodně na nadcházející stavební sezónu.
Značka Porotherm zde naváže na aktuálně probíhající jarní akci – při nákupu cihel a stropů z komplexního systému Porotherm mohou zákazníci do 31. března 2026 získat akční bonus až 54 240 Kč. Navíc návštěvníci stánku mohou k nákupu získat praktickou pilu Alligator na řezání cihel na stavbě, která usnadní práci při realizaci. Součástí expozice bude také zóna Tondach bar, nabízející prostor pro neformální setkání, odborné konzultace i diskuse nad konkrétními projekty.
Společnost wienerberger se zároveň zapojí do odborného programu veletrhu prostřednictvím konference ČKAIT Fórum 2026 Dostupné bydlení ve spolupráci s projektem KD Bydlení. Materiálně i finančně podpoří také doprovodnou řemeslnou akci Craft Days, kterou pořádá Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky.
Veletrh Střechy–Solar–Řemeslo patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější oborové akce zaměřené na střechy, stavební materiály, solární technologie a energeticky úsporná řešení a každoročně přináší přehled aktuálních trendů v oblasti moderního stavebnictví.
Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...