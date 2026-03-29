Střecha pro energeticky soběstačné budovy – iRoof
V době nejistoty na trhu s cenami energií a důrazu na udržitelnost se stále více investorů zaměřuje na energeticky soběstačné budovy. Od 1. ledna 2020 musí všechny nové budovy v České republice splňovat standard „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. Tento standard klade důraz na kvalitní obálku budovy a efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie.
Podle směrnice Evropské unie budou muset všechny nově postavené budovy od roku 2030 splňovat požadavky na nulové emise. Tato povinnost se vztahuje i na rodinné domy.
Do roku 2050 by měly být všechny budovy, včetně stávajících, klimaticky neutrální, s výjimkou historických staveb. To znamená, že stávající budovy budou muset projít renovacemi, aby splňovaly tyto přísné energetické standardy.
Je důležité poznamenat, že ačkoli se tyto standardy zaměřují na snížení energetické náročnosti a emisí, energetická soběstačnost (tj. schopnost budovy produkovat veškerou potřebnou energii sama) není zatím povinná. Nicméně, s rostoucím důrazem na udržitelnost a nezávislost na fosilních palivech, se očekává, že energeticky soběstačné domy budou hrát stále významnější roli v budoucí výstavbě.
Energeticky soběstačné domy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a co nejvíce využívaly obnovitelné zdroje. Kromě solárních panelů, chytrého řízení spotřeby a rekuperace hraje zásadní roli i zateplení střechy. Dobře izolovaná střecha snižuje tepelné ztráty v zimě a přehřívání v létě, což vede k výrazným úsporám na vytápění a chlazení.
Proč je kvalitní izolace střechy tak důležitá?
- Až 25–30 % tepla z budovy uniká přes střechu, pokud není správně zaizolovaná.
- Snižuje energetickou náročnost budovy, což pomáhá splnit přísné normy pro pasivní a domy s téměř nulovou spotřebou energie.
- Zvyšuje tepelný komfort, eliminuje přehřívání v létě a chlad v zimě.
- Prodlužuje životnost střechy tím, že omezuje výkyvy teplot a kondenzaci vlhkosti.
Správná konstrukce střechy pro maximální účinnost
- Správné odvětrání střešního pláště – zabrání kondenzaci a snižuje teplotní napětí v konstrukci střechy.
- Správně provedená parozábrana (vzduchotěsně ve všech detailech) na vnitřní straně– omezuje pronikání vlhkosti do izolace.
Proč je ideálním řešením pro zateplení pasivního domu nadkrokevní izolace Tondach iRoof?
Při výstavbě pasivního nebo energeticky soběstačného domu je klíčové minimalizovat tepelné ztráty. Jedním z nejúčinnějších řešení je nadkrokevní izolace, která eliminuje tepelné mosty a zajišťuje rovnoměrnou vrstvu tepelné izolace bez přerušení. Tondach iRoof TOP patří mezi špičková nadkrokevní izolační řešení a je ideální volbou pro takové domy.
Hlavní výhody nadkrokevní izolace Tondach iRoof TOP
- Eliminace tepelných mostů
- Tradiční mezikrokevní izolace má slabinu – nerovnoměrný tepelný odpor konstrukce.
- Nadkrokevní izolace Tondach iRoof TOP vytváří souvislou vrstvu izolace, která tuto slabinu odstraňuje.
- Výborné izolační vlastnosti
- Systém iRoof TOP využívá vysoce účinné a tvarově stálé polyisokyanurátové (PIR) desky Thermo Classic nebo Comfort, které mají výbornou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ, tato hodnota se u desek iRoof Thermo pohybuje na hodnotě 0,025–0,026 [W.m−1.K−1] dle tloušťky
- Oproti běžným tepelně izolačním materiálům jako je MW, která dosahuje přibližně hodnoty součinitele tepelné vodivosti (podle konkrétního typu a výrobce) λ=0,038 [W.−1.K−1], je potřeba znatelně nižší tloušťka tepelné izolace.
- Samostatně již při tloušťce 200 mm splňuje doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce pro pasivní domy rovnou U ≤ 0,12 W/m²K.
- Maximální využití vnitřního prostoru
- Klasická mezikrokevní izolace v drtivé většině případů je nedostačující, jelikož vytváří liniové tepelné mosty krokvemi a je potřeba doplnit další tepelnou izolací pod krokvemi, a to zmenšuje výšku interiéru podkroví.
- Použití PIR izolace Tondach Thermo nad krokvemi uvolňuje využít celý interiér – je ideální pro podkrovní bydlení, kde každý centimetr prostoru hraje roli.
- Rychlá a snadná montáž
- PIR deska Tondach Thermo Comfort s integrovanou střešní fólií a lepícími páskami pro dokonalé slepení spojů výrazně urychluje montáž a tím minimalizuje čas a náklady na instalaci.
- Montáž PIR izolace obvykle provádí jedna realizační firma, která následně pokládá střešní krytinu.
- U jednoduchých tvarů střech (sedlová bez členitostí) vychází celkové provedení střechy včetně izolace s využitím PIR izolace Tondach Thermo cenově výhodněji než klasický způsob izolace mezi krokvemi.
- Lze aplikovat na novostavby i rekonstrukce.
- V kombinaci s pálenou krytinou a střešními okny Tondach tvoří kompletní střešní systém, který je dokonale kompatibilní.
- Lepší ochrana proti přehřívání v létě
- Tradiční izolace mezi krokvemi nemusí dostatečně chránit před letním horkem.
- Tepelněizolační systém iRoof eliminuje průnik tepla do interiéru a udržuje stabilní teplotu v interiéru.
- Vysoká odolnost a dlouhá životnost
- PIR desky jsou odolné proti vlhkosti a deformaci, což zajišťuje dlouhou životnost izolace.
- Tondach poskytuje dlouhodobou záruku, což potvrzuje vysokou kvalitu systému.
Proč zvolit Tondach iRoof TOP pro pasivní a soběstačné domy?
- Zlepšuje energetickou efektivitu – minimalizuje úniky tepla, snižuje náklady na vytápění.
- Zajišťuje vyšší komfort – eliminuje přehřívání v létě a chlad v zimě.
- Chrání dům po celá desetiletí – vysoká odolnost proti vlhkosti, deformaci a povětrnostním podmínkám.
- Odolná proti poškození nezvanými hosty (kuny, myši, atd.)
- Podporuje ekologickou a energetickou soběstačnost – ideální pro pasivní domy a systémy s fotovoltaikou.
- Plně kompatibilní se střešními krytinami a střešními okny Tondach – zajišťuje kompletní a spolehlivé řešení.
Systém Tondach iRoof TOP je tedy ideální volbou pro každého, kdo hledá moderní, efektivní a dlouhodobě výhodné řešení pro zateplení střechy svého pasivního nebo energeticky soběstačného domu.
