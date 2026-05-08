Květnové wienerberger fórum se zaměří na hrubou stavbu
Nenechte si ujít první wienerberger fórum roku 2026, které se uskuteční 21. května od 9 hodin ve virtuálním prostoru wow (world of wienerberger). Konference zaměřená především na hrubou stavbu představí nejen novinky ze sortimentu společnosti wienerberger. Program ukáže, jak správně připravený kladecí plán stropu usnadňuje realizaci stavby, přiblíží řešení balkonových konstrukcí z Miako stropů v návaznosti na jednovrstvé zdivo i stavbu realizovanou zdicím robotem včetně projekční přípravy. Součástí programu bude také představení nové aplikace pro chytrý návrh skladby střechy.
„Se začátkem stavební sezony přichází čas zaměřit se na hrubou stavbu a technická řešení, která mohou výrazně zjednodušit přípravu i samotnou realizaci staveb. Právě těmto tématům se letos věnuje jarní wienerberger fórum, což je jedna z mála odborných konferencí, které kladou důraz na praktické zkušenosti a konkrétní postupy využitelné přímo při návrhu a realizaci staveb,“ říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Virtuální konference wienerberger fórum 2026 bude rozdělena do pěti tematických bloků. Program zahájí Jiří Dobiáš a Ivana Tošerová, produktová manažerka Porotherm. Ve svém úvodním vystoupení představí novinky v sortimentu, aktuální trendy českého stavebnictví a legislativní změny související se stavebním řízením.
Další část programu se zaměří na návrh stropních konstrukcí a jejich správné řešení v praxi. Statik Ivo Petrášek ukáže význam kladecích plánů stropů a jejich roli při návrhu i realizaci staveb. Přiblíží také vývoj těchto plánů v posledních dvaceti letech v návaznosti na změny technických norem a vysvětlí, jak správně řešit podepření stropních konstrukcí a související detaily při navrhování staveb z jednovrstvého nebo akustického zdiva.
Následovat bude přednáška zaměřená na řešení balkonových konstrukcí v návaznosti na jednovrstvé zdivo. Jan Huber, manažer produktového školení a Milan Rotek, vedoucí Ateliéru wienerberger, představí doporučená typová řešení balkonových konstrukcí z Miako stropů a upozorní na důležité technické detaily, které je třeba zohlednit při návrhu i realizaci. Účastníci se dozvědí také praktické tipy z praxe, které mohou pomoci předejít chybám při provádění těchto konstrukcí.
Další přednáška se zaměří na využití robotického zdění v praxi. Matěj Jurečka, Key Account Manager ve společnosti GreenBuild s.r.o., která dodává technologii zdicího robota na český trh, ukáže konkrétní stavbu realizovanou pomocí zdicího robota a vysvětlí, jaké činnosti dnes dokáže robot provádět samostatně a kde je potřeba jeho práci doplnit prací řemeslníků. Věnovat se bude také specifikům projekční přípravy staveb určených pro robotické zdění i kontrole stavby během její realizace.
Program uzavře Václav Jakubčík, produktový specialista pro střechy, který účastníkům představí novou aplikaci pro projektanty. Ta dokáže na základě zadaných parametrů a platných norem automaticky generovat skladbu střechy. Diváci uvidí, jak může tento nástroj zjednodušit práci při návrhu střešních konstrukcí a výrazně urychlit přípravu projektové dokumentace.
Harmonogram přednášek:
- Novinky v sortimentu, trendy z českého stavebnictví a legislativa
Ing. Jiří Dobiáš, Ph. D., Ředitel produktového managementu a business developmentu ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Ing. Ivana Tošerová, Produktový manažer Porotherm ve společnosti Wienerberger, s.r.o.
- Jak kladecí plán stropu šetří čas a eliminuje starosti při návrhu i realizaci
Ing. Ivo Petrášek, Statik ve společnosti Wienerberger s.r.o.
- Balkonové konstrukce z Miako stropu v návaznosti na jednovrstvé zdivo
Jan Huber, Dis., Manažer produktového školení ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Ing. Milan Rotek, Vedoucí Ateliéru wienerberger ve společnosti Wienerberger s.r.o.
- Kontrola stavby a projekční návrh pro zdicího robota
Ing. Matěj Jurečka, Key Account Manager ve společnosti GreenBuild s.r.o.
- Nová aplikace pro chytrý návrh skladby střechy
Ing. Václav Jakubčík, Produktový specialista pro střechy ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...