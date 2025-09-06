Nebytové prostory z cihel. Porotherm se osvědčil při výstavbě základny záchranné služby i sportovní haly
Jednovrstvé cihly Porotherm si většina lidí spojuje především s výstavbou rodinných domů. Jejich vlastnosti jako pevnost, tepelná akumulace, zvuková izolace však dělají z tohoto cihelného systému vhodné řešení také pro veřejné a technické stavby. Důkazem jsou dvě aktuální realizace v Pardubickém kraji. Nová výjezdová základna záchranné služby ve Svitavách a sportovní hala v Králíkách. Oba objekty, i přes svou odlišnou funkci, dokazují, že i nebytové budovy mohou těžit z výhod tradičního a zároveň moderního materiálu.
Typ objektu: Veřejné nebytové stavby – výjezdová základna zdravotnické záchranné služby a sportovní hala pro školy, kluby a veřejnost.
Lokace: Svitavy a Králíky, Pardubický kraj
Investor: Pardubický kraj (IZS Svitavy) a město Králíky (tělocvična)
Konstrukce: Obě stavby využívají zděnou konstrukci z jednovrstvých cihel Porotherm, která se osvědčila jak u technické stavby s vysokými nároky na provoz (IZS Svitavy), tak u sportovní haly s důrazem na prostor, akustiku a návaznost na okolní architekturu (Králíky).
Ve Svitavách se jedná o dvoupodlažní objekt s garážemi a provozním zázemím, zatímco v Králíkách o tělocvičnu s atypicky tvarovanou střechou a plochou přístavbou. V obou případech přispěl jednovrstvý cihelný systém ke snadné výstavbě, pevnosti konstrukce a dlouhodobé udržitelnosti provozu.
Použitý sortiment od wienerbergeru:
- Porotherm 44 Profi
- Porotherm 38 Profi
- Porotherm 30 Profi
- Porotherm 24 Profi
- Porotherm 14 Profi
- Porotherm 11,5 Profi
- Překlady KP
Nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby ve Svitavách vznikla na strategickém místě u nového městského obchvatu. Umístění v těsné blízkosti hlavních dopravních tahů zajišťuje rychlejší výjezdy a přispěje ke zkrácení dojezdových časů v celém regionu. Zároveň stavba umožní přesun současného zázemí z areálu svitavské nemocnice a tím uvolní prostor pro její další rozvoj.
Nosnou konstrukci stavby tvoří jednovrstvé zdivo Porotherm plněné minerální vatou od společnosti wienerberger. Stavební firma AGILE, spol. s r.o. konkrétně využila zdivo typu: Porotherm 44, 38 a 30 T Profi. Dále Porotherm 24, 17,5 a 8 Profi, včetně překladů Porotherm KP 7, 11,5 a 14,5. Dvoupatrový objekt nabízí kompletní provozní zázemí pro dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a jednu posádku s lékařem. Kromě garáží a mycího stání pro sanitní vozy zde vznikly šatny, odpočinkové místnosti, sklad zdravotnického materiálu, dezinfekční zóna i školicí prostory. Budova navazuje na síť moderních výjezdových stanovišť, která Pardubický kraj buduje v dalších městech podle sjednoceného, funkčního a snadno rozpoznatelného designu.
Sportovní hala v Králíkách
Moderní sportovní hala
Moderní sportovní hala, která aktuálně vzniká ve městě Králíky, je také budována z jednovrstvých cihel Porotherm. Na stavbě se konkrétně uplatnila celá škála výrobků – nosné cihly Porotherm 38 Profi, 30 Profi, 24 Profi, 14 Profi, 11,5 Profi, 8 Profi a více než deset typů keramických překladů KP. Tento rozsáhlý sortiment umožnil dodavateli řešit nosné, výplňové i nadpražní části konstrukce jednotně a efektivně.
Cihly zde zajišťují pevný základ stavby a zároveň umožňují přirozené architektonické napojení na sousední budovu školy z 20. let minulého století. Díky cihelnému zdivu a použití akustických podhledů nebude hluk ze sportovních aktivit rušit okolní zástavbu, a zároveň budou splněny nároky na pohodlí uvnitř haly. K dalším použitým prvkům patří silikonové omítky, plastová okna nebo dřevěné obklady, které podpoří funkčnost i vzhled celé stavby.
Hala bude po dokončení sloužit jako zázemí pro školní výuku tělesné výchovy, tréninky sportovních klubů i volnočasové aktivity veřejnosti. Počítá se rovněž s pořádáním sportovních akcí v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem. Význam nového zařízení tak přesahuje hranice samotného města a přispěje ke zlepšení podmínek pro sport a komunitní život v celém regionu. Stavbu realizuje stavební firma AGILE, dokončení je plánováno na podzim 2025.
„Na obou nebytových stavbách je vidět univerzálnost jednovrstvého zdiva Porotherm. Zatímco základna záchranné služby ve Svitavách klade důraz na spolehlivost při nepřetržitém provozu, tělocvična v Králíkách zase ukazuje, že i s cihlami lze navrhnout stavbu, která nenarušuje své okolí, ale naopak ho vhodně doplňuje,“ uzavírá Josef Beneš, technický poradce ve wienerbergeru.
