Druhý díl wienerberger fóra poradí, jak stavět úsporně a odolně. Tématem budou střechy, čerpadla i moderní vytápění
Nenechte si ujít druhý díl wienerberger fóra 2025, který proběhne 6. listopadu od 9 hodin ve virtuálním prostoru wow (world of wienerberger). Program představí nové produkty a nástroje pro projektanty i stavební firmy a upozorní na klíčové změny českého stavebního trhu v roce 2026. Účastníci uvidí ukázku posouzení stropů MIAKO pomocí softwaru, získají doporučení k instalaci tepelných čerpadel a praktické rady k realizaci střech se systémem iRoof Top a krytinou Tondach. Součástí programu bude také téma odolnosti zděných staveb vůči extrémním vlivům, prezentace Centra BAZALKA, ukázka nové BIM knihovny překladů Porotherm a představení moderních systémů vytápění a chlazení.
„wienerberger fórum je pro nás příležitostí představit odborné veřejnosti nejnovější produkty i inovace, které usnadní práci projektantům i stavebním firmám. Druhý díl letošního fóra představí kromě nových nástrojů a digitálních řešení také praktické otázky, například jak navrhovat odolné konstrukce, jak efektivně instalovat tepelné čerpadlo nebo jak využít BIM knihovnu pro překlady Porotherm. Chceme poskytnout účastníkům praktické informace, inspiraci i nástroje, které jim pomohou při každodenní praxi,“ říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Virtuální konference bude rozdělena do osmi tematických bloků, které se zaměřují na klíčové oblasti současného stavebnictví. Program zahájí Jiří Dobiáš, společně s Kristýnou Vobeckou, ESG manažerkou, kteří představí nejdůležitější změny na českém stavebním trhu a inspiraci pro budoucí projekty.
Další část programu se zaměří na to, jak pomocí softwaru posoudit strop MIAKO na libovolné zatížení a statické schéma. Statik Ivo Petrášek společně s odborníky z Fakulty stavební ČVUT Radkem Štefanem, Jakubem Holanem a Danielem Beránkem předvedou praktickou ukázku využití volně dostupného softwaru wienerberger. Účastníci si tak budou moci vyzkoušet, jak jednoduše lze porovnat různé varianty stropních konstrukcí a rychle získat výsledky využitelné v praxi.
Následovat bude vstup Jana Hubera, manažera produktového školení společnosti Wienerberger s.r.o. Vysvětlí, proč je důležité vnímat stavbu nejen z pohledu běžného namáhání, ale i s ohledem na stále častější přírodní extrémy, jako jsou vichřice, požáry, kroupy či povodně. Účastníci se dozvědí, jak mohou vhodně navržené a provedené zděné konstrukce přispět k dlouhodobé bezpečnosti a spolehlivosti budov.
Další přednáška se zaměří na instalace tepelných čerpadel. Milan Rotek, vedoucí Ateliéru wienerberger, společně s Danielem Vlasákem ze společnosti Vaillant Group Czech vysvětlí, proč je pro správné fungování systému zásadní stavební připravenost. Účastníci se dozvědí, jaké detaily je nutné řešit už ve fázi návrhu a co je potřeba zohlednit při samotné realizaci, aby čerpadlo pracovalo efektivně a spolehlivě.
O střechách budou hovořit technici wienerbergeru Rudolf Prus a Pavel Kaderka společně s Tomášem Hudečkem, majitelem rodinné firmy HUDEČCI LOUKA. Společně ukážou řešení zateplení pomocí izolačních desek Tondach Thermo nad krokvemi a jejich návaznost na pálenou krytinu Tondach. Diskuse se zaměří především na správné provedení detailů a zkušenosti z praxe realizační firmy, které mohou účastníkům usnadnit vlastní projekty.
Ukázkou společensky odpovědné architektury se stane Centrum BAZALKA v Českých Budějovicích. Autor návrhu Jan Klein spolu se Soňou Císařovou, vedoucí marketingových služeb ve společnosti wienerberger, a Martinou Koudelkovou, spoluzakladatelkou centra, přiblíží, jak lze skloubit náročné provozní požadavky sociálního zařízení s kvalitní architekturou. Účastníci se dozvědí, jak cihelný systém Porotherm a střešní krytina Tondach pomohly vytvořit nízkoenergetickou stavbu s přirozenou estetikou a harmonickým začleněním do okolí.
Na své si přijdou i projektanti, kteří pracují s digitálními modely. Petr Karásek ze společnosti 3D projektant s.r.o. představí novou BIM knihovnu překladů Porotherm vytvořenou pro Archicad a Revit. Účastníci uvidí praktickou ukázku generování výkazů a tabulek dle vlastních požadavků a zjistí, jak mohou knihovny výrazně urychlit projekční proces a zjednodušit koordinaci na stavbě.
Závěr programu bude patřit moderním systémům vytápění a chlazení v rodinných domech. Majid Saleh, produktový manažer ve společnosti Wienerberger s.r.o. pro brand Pipelife, a Michal Šenkýř, vedoucí projekčního servisu ve společnosti Wienerberger s.r.o., představí aktuální řešení pro komfortní a úsporný provoz budov. Zaměří se na mokré a suché systémy podlahového vytápění a ukážou i možnosti stěnových a stropních systémů, které lze využít jak pro vytápění, tak i pro chlazení.
Harmonogram přednášek:
- Nové stavební produkty a trendy roku 2026
Ing. Jiří Dobiáš, Ph. D., ředitel produktového managementu a business developmentu, Wienerberger s.r.o.
Mgr. Kristýna Vobecká, ESG manažerka, Wienerberger s.r.o.
- Jak pomocí software posoudit strop MIAKO na libovolné zatížení a statické schéma
Ing. Ivo Petrášek, Statik ve společnosti Wienerberger s.r.o.
Ing. Radek Štefan, Ph.D., PMP, FEng., Odborný asistent, Fakulta stavební ČVUT
Ing. Jakub Holan, Ph.D., Odborný asistent, Fakulta stavební ČVUT
Ing. Daniel Beránek, Doktorand, Fakulta stavební ČVUT
- Odolnost zděných staveb je výhoda
Jan Huber, Dis., manažer produktového školení, Wienerberger s.r.o.
- Tepelná čerpadla v souvislostech stavby
Ing. Milan Rotek, vedoucí Ateliéru wienerberger, Wienerberger s.r.o.
Daniel Vlasák, servis pro obnovitelné zdroje, Vaillant Group Czech s.r.o.
- Realizace střech se zateplením iRoof Top a pálenou krytinou Tondach
Rudolf Prus, technický poradce, Wienerberger s.r.o.
Pavel Kaderka, technický poradce, Wienerberger s.r.o.
Tomáš Hudeček, majitel a jednatel, HUDEČCI LOUKA s.r.o.
- Centrum BAZALKA – příklad společensky odpovědné architektury
Ing. arch. Jan Klein, Ateliér Klein
Soňa Císařová, vedoucí marketingových služeb, Wienerberger s.r.o.
Martina Koudelková, spoluzakladatelka a fundraiser, Centrum BAZALKA, o.p.s.
- BIM knihovny překladů Porotherm, praktická ukázka
Ing. Petr Karásek, majitel, 3D projektant s.r.o.
- Moderní systémy vytápění a chlazení v rodinných domech
Ing. Bc. Majid Saleh, Produkt manažer ve společnosti Wienerberger s.r.o. pro brand Pipelife – sanitární systémy a systémy vytápění/chlazení
Ing. Michal Šenkýř, vedoucí projekčního servisu, Wienerberger s.r.o.
