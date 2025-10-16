wienerberger snížil emise CO₂ o 18,5 % oproti roku 2020, podporuje efektivní výstavbu
Společnost wienerberger, dodavatel komplexního portfolia inovativních a udržitelných řešení pro stavbu či rekonstrukci, pokračuje v naplňování své cesty k uhlíkové neutralitě. Firma během roku 2024 snížila produkci emisí CO₂ o 18,5 % oproti roku 2020 a podíl obnovitelných zdrojů energie ve vlastních provozech zvýšila o 11 %. V oblasti sledování nepřímých emisí vznikajících z dodavatelských řetězců překonal wienerberger svůj závazek o 10 %. Společnost se rovněž zavázala k podpoře budov s nulovými emisemi a aktivně efektivní výstavbu podporuje. V roce 2024 více než 80 % prodejů tvořily produkty s životností přesahující 100 let.
„Těší mě, že naše společnost důsledně usiluje o naplňování cílů, které jsme si vytyčili v rámci našich strategických pilířů. Dlouhodobě dosahujeme výrazných pokroků ve snižování produkce CO₂ při výrobě našich produktů a zároveň aktivně přecházíme na obnovitelný energetický mix. Velký důraz klademe i na podporu cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí spojených s výstavbou a provozem budov. Jako zodpovědný výrobce se zavazujeme k transparentnosti vůči našim zákazníkům. Poskytujeme relevantní a dostupná data o produktech, které vyrábíme. Věříme, že právě trvanlivé a kvalitní výrobky jsou základem klimaticky odolné výstavby a zároveň podporují dostupnost a udržitelnost bydlení,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti wienerberger.
Evropská komise směřuje k cíli do roku 2030 postupně přejít od budov s téměř nulovou spotřebou energie k budovám s nulovými emisemi. Protože udržitelné stavebnictví se opírá o hlavní principy: využívání materiálů s dlouhou životností, vysokou kvalitou, vlastnostmi podoporujícími klimatickou odolnost a možností jejich opětovného použití, wienerberger přináší široké portfolio produktových kategorií, které podporují výstavbu bezemisních budov. Patří mezi ně například kompletní systémy pro střechy, obvodové zdi a fasády, ale také moderní řešení pro vytápění, chlazení a výrobu solární energie.
„Vyvíjíme a nabízíme inovativní řešení s důrazem na cirkularitu prostřednictvím výroby odolných produktů, které mají životnost více než 100 let. V roce 2024 tak více než 80 % prodejů tvořily produkty s životností přesahující 100 let a u nově vyvíjeného sortimentu je už přes 90 % výrobků recyklovatelných nebo znovupoužitelných. Inovativní řešení a technologie společnosti wienerberger hrají klíčovou roli při navrhování, výstavbě a provozu budov s nulovými emisemi. Podpora vývoje a širší dostupnost těchto produktů je zásadní pro stavebnictví i pro dosažení cíle Evropy stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální,” doplňuje Kristýna Vobecká, manažerka ESG a udržitelnosti společnosti wienerberger. Společnost si jako jeden z nejsilnějších pilířů v Programu udržitelnosti do roku 2026 stanovila cíl generovat 75 % celkových tržeb z produktů přispívajících ke stavbě budov s nulovými emisemi.
Součástí strategie wienerbergeru je i ochrana ekosystémů v okolí výrobních závodů. Všechny české provozy mají zavedený Akční plán biodiverzity, který podporuje druhovou rozmanitost a zlepšuje stav krajiny. Společnost se zároveň zaměřuje na regenerativní zemědělství na svých pozemcích, což přispívá k ochraně půdy a umožňuje zachytávání uhlíku zpět do půdy jako součást cesty k uhlíkové neutralitě.
Podpora komunit a diverzita jsou součástí dlouhodobého směřování v oblasti ESG. V roce 2024 pokračovala společnost v rozvoji firemního dobrovolnictví a darovala stavební materiál pro dobročinné projekty, čímž přispěla k posílení komunit v okolí výrobních závodů. Zároveň je signatářem Charty diverzity a usiluje o zvyšování podílu žen v oboru stavebnictví, včetně samotné výroby. V roce 2024 se navíc wienerberger umístil v žebříčku TOP 50 Odpovědných firem, který každoročně vyhlašuje platforma Byznys pro společnost.
Snižování emisí CO₂ scope 1 a 2
Společnost potvrzuje cíl celkového poklesu emisí o 25 % do roku 2026 oproti roku 2020. V roce 2024 pokračovala v dekarbonizaci výroby a energetické optimalizaci provozů a dosáhla snížení o 18,5 % oproti roku 2020.
Snížení emisí CO₂ ve scope 3
Cílem do roku 2026 je dosáhnout 10% snížení prostřednictvím cílených opatření v oblastech: nakupovaného zboží a služeb, následné dopravy a distribuce, energetických a palivových aktivit. Společnost wienerberger již tento cíl přeplnila o 10 %.
Podíl obnovitelných zdrojů energie ve vlastních provozech
Společnost se zavázala zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie ve výrobních závodech tak, aby dosáhla do roku 2026 cíle 15% podílu obnovitelné energie ve vlastních provozech. Podíl obnovitelných zdrojů energie ve vlastních provozech zvýšila o 11 % od roku 2020.
Hospodaření s vodou
V roce 2024 byl stanoven cíl snížit spotřebu vody ve výrobních procesech o 15 %. Součástí opatření je recyklace vody a zachytávání dešťové vody.
Energetická optimalizace a fotovoltaické elektrárny
Modernizace technologií a využívání odpadního tepla pomáhají snižovat energetickou náročnost výroby. Rozšiřují se také instalace fotovoltaických elektráren na střechách výrobních závodů.
Cirkulární ekonomika
Více než 80 % prodejů tvoří produkty s životností přes 100 let a u nově vyvíjeného sortimentu je už přes 90 % výrobků recyklovatelných nebo znovupoužitelných. Součástí jsou i environmentální prohlášení o produktech (EPD), které obsahují údaje o celkovém životním cyklu produktů.
Biodiverzita a půda
Ve všech výrobních závodech jsou zavedeny akční plány biodiverzity. Společnost se také zaměřuje na regenerativní zemědělství, které chrání půdu a pomáhá zachytávat uhlík zpět do půdy.
Společenská odpovědnost a diverzita
Rozvoj firemního dobrovolnictví, darování stavebních materiálů pro dobročinné projekty a signatářství Charty diverzity patří k dlouhodobým aktivitám společnosti. V roce 2024 se wienerberger navíc umístil v žebříčku TOP 50 Odpovědná firma vyhlašovaném platformou Byznys pro společnost.
