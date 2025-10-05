Rozhovor: Snižování uhlíkové stopy a robotické zdění společnosti wienerberger
Udržitelnost pálených cihel v kontextu jiných materiálů, uhlíková stopa a robotické zdění, to byla témata, o kterých jsme si na veletrhu For Arch povídali s Ing. Milanem Rotkem ze společnosti wienerberger.
Z hlediska udržitelnosti Milan Rotek citoval Radoslava Sovjáka z Národního centra stavebnictví 4.0: „Udržitelná stavba je taková, která minimálně po dobu 100 let vyžaduje minimální nároky na obnovy, rekonstrukce a je velice efektivní v rámci svého života,“ s tím, že se neakcentují konkrétní materiály, protože vedle cihel dřevo a beton potřebujeme stejně, jak Milan Rotek podotkl.
Z hlediska požadavků prokazování uhlíkové stopy Milan Rotek upozornil, že wienerberger je daleko před těmito požadavky. Od roku 2020 do roku 2023 společnost wienerberger snížila emise CO2 o 15,6 % a do roku 2026 cílí na číslo 25 %.
Další část rozhovoru se týkala robotického zdění cihel wienerberger, jehož ukázka byla k vidění opět na stánku společnosti. Za 1 rok od spuštění komerčního provozu robot vyzdil 10 tisíc m2 a v roce 2025 je cílem toto číslo překonat. wienerberger rozšiřuje portfolio svých cihel, které jsou tzv. robot ready, mají na boku robotickou drážku pro uchopení. V současné době je možné roboticky zdít již 3 typy cihelných bloků.
Milan Rotek upozornil na jednoduché zadání v programu pro zdění a neustále se rozšiřující možnosti zdění s robotem, kdy např. v současnosti robot dokáže vyzdít i roh zdiva.