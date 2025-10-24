Projekt Nový Perštýn v Liberci je příklad úspěšné revitalizace brownfieldu
První etapa projektu Nový Perštýn v centru Liberce nese název Rezidence Kaskády a nabízí přes sto bytů. Proměna opuštěné lokality poblíž dopravního uzlu je výsledkem spolupráce investora LIC s.r.o., generálního dodavatele SYNER, s.r.o. a architektonických studií DMNK/DOMYJINAK architects, SIAL Liberec a Chapman Taylor.
Typ objektu: bytové domy – Rezidence Kaskády (1. etapa projektu Nový Perštýn)
Lokace: Liberec, městská část Perštýn
Investor: LIC s.r.o., člen holdingu LIF GROUP
Konstrukce: Bytové domy jsou řešeny jako zděná konstrukce z cihelného systému Porotherm, který zajišťuje pevnost, tepelnou ochranu a dlouhou životnost stavby. Pro nosné a dělící stěny byly využity i akustické bloky Porotherm, které přispívají k vysokému komfortu bydlení v centru města.
Použitý sortiment od wienerbergeru:
- Porotherm 30 T Profi
- Porotherm 30 AKU SYM
- Porotherm 19 AKU
- Porotherm 17,5 Profi
- Porotherm 14 P+D
- Porotherm 11,5 AKU
„Nový Perštýn vzniká na místě, které bylo dlouhá léta symbolem nedokončeného developmentu a prázdné stavební jámy v centru Liberce. Nový investor přinesl jasnou vizi proměnit zanedbanou lokalitu v živou čtvrť s různorodými formami bydlení, službami a veřejným prostorem. Inspirací se stala evropská alpská města jako Innsbruck nebo Bolzano, kde historické jádro doplňují moderní obytné celky respektující architekturu i potřeby obyvatel,“ říká Ondřej Paclt ze společnosti SYNER.
Pro nosné a dělící konstrukce projektu byly zvoleny cihelné bloky Porotherm, které umožnily rychlou a přesnou realizaci celé hrubé stavby. V rámci výstavby se uplatnily například tvárnice Porotherm 30 T Profi, které díky své konstrukci zajišťují vysokou únosnost a tepelně-izolační vlastnosti. Vnitřní příčky doplnily bloky Porotherm Profi 17,5 a Porotherm P+D 14. Důraz byl kladen také na akustický komfort obyvatel, proto byly použity speciální akustické cihly Porotherm AKU v několika tloušťkách (11,5, 19 a 30 cm). Ty výrazně přispívají k ochraně proti hluku a podporují komfortní bydlení i v rušnějším městském prostředí. Součástí konstrukce jsou také cihelné překlady Porotherm, které zajistily plynulou návaznost stavebních prací a eliminaci tepelných mostů.
První etapa s názvem Rezidence Kaskády stavebně odstartovala v polovině roku 2021 a v listopadu 2023 byla zkolaudována. Celkem zahrnuje 104 bytových a dvě nebytové jednotky, které už našly své nové majitele. Na tuto fázi nyní navazuje Vilapark Horizont, jehož výstavba byla zahájena na jaře 2024. Dokončení prvních objektů se plánuje ve druhé polovině roku 2026, následovat budou další rezidenční celky Liberec Towers a Central Park.
Nový Perštýn je příkladem úspěšné proměny brownfieldu v moderní městskou čtvrť, která kombinuje kvalitní architekturu, rozmanité typy bydlení a výbornou občanskou vybavenost. Díky spolupráci investora, dodavatelů a využití osvědčených materiálů Porotherm získává Liberec novou atraktivní lokalitu, která rozvíjí jeho budoucnost.
