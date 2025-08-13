wienerberger mění po 20 letech vizuální identitu. Odráží inovativní, udržitelný přístup společnosti a jednotnou prezentaci všech značek
Společnost wienerberger má novou vizuální identitu. Odráží přeměnu společnosti z výrobce stavebních materiálů na dodavatele inovativních, udržitelných, a především komplexních řešení. Doposud používané plameny byly odkazem pálených produktů. S rozšířením působení, portfolia produktů a služeb společnosti je nutno poukázat na transformaci. Cílem je sjednotit komunikaci napříč globálními trhy a všechny značky spadající pod skupinu wienerberger prezentovat v jednotném moderním stylu, který symbolizuje důraz společnosti na inovace a udržitelnost.
„Naše skupina neustále roste napříč všemi trhy, na kterých působí. Rozšiřujeme portfolio kvalitních produktů o další nadstavbové služby, abychom zákazníkům dodávali komplexní řešení. Už nejsme jen výrobci stavebních materiálů nebo tradiční cihláři. Stavebnictví vnímáme v kontextu inovací a udržitelných řešení, která splňují nejvyšší nároky na komfort, energetickou efektivitu a integraci moderních technologií. Tato transformace souvisí také s integrací nově akvírovaných společností, které spadají pod naši skupinu. Všechny tyto změny se odráží v nové vizuální identitě, která je nedílnou součástí naší dlouhodobé strategie a klíčovým krokem pro budoucí růst,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti wienerberger.
Za základem nové identity stojí mateřská společnost wienerberger se sídlem v Rakousku. Jednotný brand zjednodušuje a sjednocuje komunikaci všech značek patřících pod wienerberger napříč všemi zeměmi. Každý trh si následně přizpůsobuje strategii podle svých lokálních potřeb. „Primárním cílem je rozpoznání mateřské značky a produktových značek. S novou identitou si snadno lze spojit značky jako Porotherm, Tondach, Terca, Penter, Semmelrock či Pipelife. Jednotlivé značky spadající pod skupinu jsou nově doplněny označením „wienerberger“. Původní identita a symbolické plameny odkazovaly pouze na jednotlivé produktové značky, a především na odkaz pálených produktů,” říká Jan Minář, marketingový ředitel společnosti wienerberger.
Nová a jednotná vizuální identita zdůrazňuje klíčové hodnoty společnosti: inovace, udržitelnost a moderní přístup ke stavebnictví. „Logo i vizuály společnosti mají nový, minimalistický vzhled, kde je dominantním prvkem výrazné písmeno „w“. Další změnou je zavedení nových primárních barev, kterými se staly černá a odstíny šedivé. Hlavní doplňkovou barvou stává zemitá zelená s odkazem na přírodu a udržitelnost. Původní dominantní červená se přesouvá mezi sekundární barvy,“ doplňuje Pavlína Jandová, manažer značky Porotherm společnosti wienerberger.
Změny se promítnou do všech marketingových materiálů, produktů i firemních prostor. Změnami wienerberger prochází nejen s vizuální identitou, ale rovněž dochází k přeměně stávajícího distribučního centra v Dolních Jirčanech u Prahy na největší distribuční centrum v České republice, do kterého společnost investuje 12 milionů EUR. Pro společnost se jedná o strategické místo v rámci republiky. Navíc se zde nachází wienerberger eXperience centrum – moderní školicí centrum, jež nabízí prostory pro odborné vzdělávání.
Společně s proměnou vizuální identity přichází i další potvrzení silné pozice značek skupiny wienerberger na českém trhu. Značka Porotherm, která dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější stavební značky v České republice, získala prestižní ocenění Czech Superbrands 2025. Tato mezinárodní pečeť kvality je udělována na základě spontánního povědomí mezi veřejností, důvěry spotřebitelů a hodnocení odborné poroty. Porotherm si v kategorii Stavební materiály vysloužil výraznou preferenci poroty a potvrdil tak svou vedoucí roli v oboru.
Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...