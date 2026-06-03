Modulární výstavba umožnila rychlou dostavbu za plného provozu nemocnice
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Modulární výstavba umožnila rychlou dostavbu za plného provozu nemocnice
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V Nemocnici Ostrov byl v lednu 2026 slavnostně otevřen nový moderní pavilon psychiatrie. Dostavba navýšila kapacitu ze 73 na 96 lůžek a byla hotova za pouhých 10 měsíců s využitím modulárního systému KOMA MODULAR.
Psychiatrické oddělení získalo moderní zázemí odpovídající současným standardům
Navýšení o 23 lůžek (celkem 96) posiluje dostupnost péče v Karlovarském kraji. Dostavba byla v přímé návaznosti na stávající objekty nemocnice a muselo se stavět za plného provozu nemocnice.
Přestože jde o modulární stavbu ze 161 až 198 modulů, je „zabalena“ do klasického kontaktního zateplovacího systému, díky čemuž vizuálně splývá se zbytkem areálu.
- Rychlost realizace: Modulární systém umožnil postavit celý třípodlažní objekt v rekordně krátkém čase 10 měsíců. Samotná montáž technologické části trvala dokonce jen 4 měsíce.
- Minimalizace dopadu na provoz: Výstavba probíhala za plného provozu nemocnice. Díky tomu, že se většina částí vyráběla v továrně a na místě se moduly pouze skládaly, nedošlo k omezení péče o pacienty v ostatních částech areálu.
- Akutní potřeba kapacity: V Karlovarském kraji dlouhodobě roste poptávka po lůžkové psychiatrické péči (nárůst o více než třetinu za 6 let). Rychlá výstavba byla klíčová pro včasné navýšení kapacity ze 73 na 96 lůžek.
- Technologická preciznost: Výroba v kontrolovaném továrním prostředí zaručila vysokou kvalitu a umožnila do modulů integrovat moderní technologické systémy (CCTV, zabezpečení) už během výrobního procesu.
Konstrukce a rozsah stavby
- Skladba modulů: Třípodlažní objekt je sestaven celkem ze 161 až 162 modulů. Tyto moduly byly na místo dopravovány kamionovými konvoji již s hotovými koupelnami a pokoji.
- Půdorysná plocha: Každé podlaží má rozlohu přibližně 1 100 m2
- Základy a terén: Vzhledem k nerovnosti terénu je pavilon částečně podsklepený a usazený na nosných konstrukcích z ražených pilotů a základových pilířů.
- Exteriér: Budova má nepochozí střechu a fasádu z běžného kontaktního zateplovacího systému. Se stávajícím objektem nemocnice je propojena speciálním kontejnerovým krčkem v 1. NP.
Technologie a bezpečnost
- Budova funguje jako „chytrá nemocnice“ s důrazem na úspory a bezpečí
- Integrované rozvody: Veškeré technologické systémy (elektroinstalace, slaboproud, měření a regulace) byly do modulů integrovány už ve výrobě.
- Zabezpečení a IT: Jsou zde instalovány systémy CCTV (kamerový systém), EPS (požární signalizace), EKV (kontrola vstupu) a NZS (nouzový zvukový systém).
- Komfort a ovládání: Pavilon disponuje podlahovým vytápěním a inteligentním systémem pro ovládání větrání a žaluzií. Součástí je i moderní komunikační systém sestra–pacient.
- Udržitelnost: Na střeše je umístěna fotovoltaická elektrárna a v areálu veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily.
Propojení nové modulární části se stávající budovou Nemocnice Ostrov
- Propojení bylo vyřešeno technicky velmi efektivně, aby byl zachován komfort a plynulost provozu. Budovy spojuje speciální kontejnerový krček v úrovni 1. nadzemního podlaží. Tento prvek umožňuje přímý průchod personálu i transport pacientů „suchou nohou“ bez nutnosti opouštět budovu. Napojení bylo navrženo tak, aby byla zajištěna plná bezbariérovost mezi oběma objekty.
- Vzhledem k nerovnosti terénu a výškovým rozdílům mezi starou a novou částí je nový pavilon částečně podsklepený a usazen na vyšších základech z ražených pilotů, což umožnilo přesné výškové napojení na stávající objekt.
Interiér s důrazem na tzv. terapeutické prostředí
Cílem bylo vytvořit místo, které nepůsobí jako strohá nemocnice, ale spíše jako moderní a bezpečné útočiště pro léčbu. Pacienti jsou ubytováni v moderních dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má své vlastní vlastní sociální zařízení (koupelnu a WC), což je obrovský posun oproti původním společným prostorám v historické budově.
Budova má velká okna, která zajišťují dostatek denního světla, což je klíčové pro psychickou pohodu pacientů. Okna jsou vybavena inteligentními venkovními žaluziemi, které automaticky regulují zastínění. Interiér využívá světlé, uklidňující barvy a přírodní dekory, aby se minimalizoval stres pacientů.
Součástí pavilonu jsou moderní vyšetřovny, pracovny lékařů a prostory pro skupinové i individuální terapie. V každém podlaží jsou prostorné denní místnosti a jídelny.
Celý interiér je vybaven podlahovým vytápěním a systémem nuceného větrání, což zajišťuje stabilní a příjemné klima ve všech ročních obdobích.
Vzhledem k zaměření oddělení jsou v interiéru integrovány nenápadné, ale vysoce funkční bezpečnostní prvky:
- Antisuicidální vybavení: Nábytek i sanita jsou navrženy tak, aby eliminovaly kotevní body.
- Chytré systémy: Budova je osazena moderním systémem sestra-pacient a bezpečnostním kamerovým systémem (CCTV), který umožňuje personálu mít přehled o dění na chodbách a společných prostorách.
- Kontrolovaný vstup: Celý objekt využívá elektronickou kontrolu vstupu (EKV).
Projekt realizovala společnost KOMA Modular ve spolupráci s regionálním partnerem SUAS stavební. Autorem architektonického návrhu pavilonu je Petit atelier. A kompletní dodávku technologické části (slaboproud, MaR) zajišťovala společnost FortiFox Technologies. Projekt byl podpořen z IROP (Integrovaný regionální operační program).
Dostavba pomůže i rehabilitačnímu oddělení a dalším oborům
Dostavba nového pavilonu odstartovala v Nemocnici Ostrov rozsáhlou „škatulkovou“ reorganizaci, která zásadně pomůže rehabilitačnímu oddělení a navazujícím oborům. Celé psychiatrické oddělení se ze stávajících, již nevyhovujících prostor v hlavní budově, přestěhovalo do nového modulárního pavilonu. V uvolněných prostorách po původní psychiatrii (konkrétně stanice A) vzniká kapacita pro následnou rehabilitační péči. To umožní nemocnici lépe pečovat o pacienty po úrazech či operacích, kteří potřebují delší čas na obnovu soběstačnosti. Uvolněné kapacity podpoří také rozvoj oddělení následné ošetřovatelské péče, po kterém je v regionu vysoká poptávka. Do prostor, které dříve sloužily rehabilitaci, se mohly rozšířit kapacity následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).