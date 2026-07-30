Implementace duálního praktického vyučování (DPV)
Přehrát audio verzi
Implementace duálního praktického vyučování (DPV)
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Organizace zaměstnavatelů s celostátní působností se mohou stát duálními poskytovateli. Zpracují standard kvality duálního praktického vyučování pro daný obor a projednají s MŠMT. To nemá pravomoc jej „povolit“ či „zamítnout“.
Duální praktické vyučování (DPV) bylo do českého vzdělávacího systému zavedeno novelou školského zákona s účinností od 1. ledna 2026.
Standard kvality duálního praktického vyučování pro daný obor vzdělání
V případě, že se některá organizace zaměstnavatelů s celostátní působností rozhodne stát se organizací duálních poskytovatelů, je v prvním kroku nezbytné zpracovat touto organizací standard/y kvality duálního praktického vyučování pro daný/é obory vzdělání a projednat je před jejich zveřejněním s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Obsah a tvorba standardů kvality DPV jsou zcela v kompetenci organizací duálních poskytovatelů.
MŠMT může k projednávanému standardu kvality např. zpracovat stanovisko se svými doporučeními, ale nemá pravomoc jej „povolit“ či „zamítnout“.
Nad rámec svých povinností MŠMT zároveň plánuje zveřejnit i stanovisko, které vydalo ke konkrétnímu standardu kvality DPV, a to v případech, kdy podle MŠMT bude předložený standard zcela nevhodný nebo jinak závadný.
Z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti ministerstvo zpracovalo materiál s názvem: „Očekávané znaky kvality duálního praktického vyučování, podmínky certifikace a další možnosti rozvoje kvality spolupráce firem a škol“, jehož cílem je v metodické rovině vytvořit očekávaný rámec, podle kterého se bude MŠMT řídit při projednávání předložených standardů kvality DPV. 1
V materiálu jsou vymezeny očekávané znaky standardu kvality DPV, základní podmínky certifikace a další možnosti rozvoje spolupráce mezi duálními poskytovateli a školami. Projednáváním standardů kvality DPV je v rámci ministerstva zmocněn Obor středního, vyššího odborné a dalšího vzdělávání (podle Organizačního řádu MŠMT aktualizovaného dne 31. března 2026). Na tento odbor je možné se také obracet s konzultacemi při přípravě standardů kvality DPV, případně s dalšími tématy a otázkami, která se týkají DPV a odborného vzdělávání obecně.
Webové stránky MŠMT k DPV, další informace a kontakty
- webová stránka k DPV s odkazy na vydané standardy a certifikáty
- metodická informace včetně FAQ: materiály jsou dostupné na webových stránkách MŠMT a na Jednotném metodickém portálu edu.gov.cz
- kontaktní e-mail pro dotazy k DPV
Pozn.1:Pro úplnost doplňuji, že materiál byl zaslán k připomínkám členům Rady pro odborné vzdělávání. Následně byl pro informaci předložen dne 12. května 2026 poradě vedení MŠMT, dne 13. května 2026 Radě pro odborné vzdělávání a dne 19. května 2026 Pracovnímu týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje.
Aktuální otázky zástupců zaměstnavatelů
- Kdo je Organizací duálních poskytovatelů (ODP)?
Podle § 65a školského zákona je za organizaci duálních poskytovatelů považována organizace zaměstnavatelů s celostátní působností, která zpracuje, s ministerstvem projedná a následně zveřejní standard kvality DPV pro jí vybrané obory vzdělání (podle § 65c). Školský zákon nepodává, a ani nemůže podávat při zvoleném způsobu právní úpravy založené na principu zaměstnavatelské samosprávy, konkrétní výčet těchto organizací, podmínkou je, že zakládací nebo jiná relevantní dokumentace dokládá reálnou celostátní působnost, např. tím, že ve většině krajů ČR působí (má sídlo, pobočku, provozovnu) některý z členů dané organizace.
- Oborová příslušnost k ODP
Podle § 65a odst. 1 školského zákona se praktické vyučování může uskutečňovat na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a způsobilost k poskytování duálního praktického vyučování (dále jen „duální poskytovatel“) ověřenou organizací zaměstnavatelů s celostátní působností (dále jen „organizace duálních poskytovatelů“).
Podle § 65a odst. 2 školského zákona se způsobilost duálního poskytovatele prokazuje certifikátem vydaným organizací duálních poskytovatelů (dále jen „certifikát poskytovatele“). V principu organizace duálních poskytovatelů musí připravit a zveřejnit standardy DPV pro dané obory, sestavit komise pro udělování certifikátů apod. Je tedy zřejmé, že „způsobilost“ resp. oborová působnost organizace duálních poskytovatelů bude pokrývat „způsobilost“ potenciálního duálního poskytovatele.
- Kvalifikační požadavky na členy certifikační komise
Členové tříčlenné komise, která posuzuje splnění podmínek pro vydání certifikátu poskytovatele, nemusí mít formální vzdělání přímo v daném oboru. Musí však splňovat požadavky na získaný stupeň vzdělání (alespoň střední vzdělání s výučním listem) a praxi v délce alespoň 5 let v oboru činnosti související s daným oborem vzdělání.
- Financování certifikačních činností na straně ODP
Školský zákon procesy a financování v rámci certifikačních činností na straně organizace duálních poskytovatelů (ODP) jakkoliv nereguluje. Certifikační proces není svázán se správním řízením a je plně v kompetenci ODP. Nevylučuje se proto ani případné zpoplatnění těchto činností.
- Pravidla a postupy projednávání návrhů Standardů kvality duálního vzdělávání
Z důvodu předvídatelnosti MŠMT zpracovalo materiál s názvem: „Očekávané znaky standardu kvality duálního praktického vyučování, podmínky certifikace a další možnosti rozvoje kvality spolupráce firem a škol“. Cílem bylo v metodické rovině vytvořit očekávaný rámec, podle kterého se bude MŠMT řídit při projednávání předložených standardů kvality DPV.
K projednání standardů kvality DPV je v rámci MŠMT příslušný Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání (podle Organizačního řádu MŠMT aktualizovaného dne 31. března 2026). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 IČO: 00022985, T: +420 234 811 111, posta@msmt.gov.cz, ID DS: vidaawt 2/3 msmt.gov.cz
- Zapojení Národního pedagogického institutu do přípravy Standardů kvality duálního vyučování
Při projednávání standardů kvality DPV je za ministerstvo zapojen z věcného hlediska Obor středního, vyššího odborné a dalšího vzdělávání, dále zástupce Odboru legislativy a zástupce Národního pedagogického institutu ČR.
Standardy kvality jsou plně v kompetenci ODP a vyjadřují tak jejich pohled na zajištění kvality poskytování praktického vyučování u potenciálních poskytovatelů DPV. Zapojení NPI ČR do přípravy standardů kvality DPV je možná v konzultační rovině v dohodě s vedením NPI ČR; na tuto činnost nemá NPI ČR alokovanou žádnou personální ani finanční kapacitu => školský zákon tuto povinnost NPI ČR neukládá.