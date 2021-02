Stavba / Hrubá stavba / KOMA postavila v Karviné první modulární nemocnici v ČR

KOMA postavila v Karviné první modulární nemocnici v ČR

Rychlost, mobilita, šetrnost k prostředí. To jsou společné znaky modulární výstavby. A právě rychlost byla rozhodující faktor pro volbu přístavby nového pavilonu Karvinské hornické nemocnice.

Třípatrovou budovu tvoří 77 modulů. V přízemí se nachází ordinace a ambulance lékařů, první patro slouží lůžková část s kapacitou 30 lůžek pro poskytnutí následné ošetřovatelské péče a v nejvyšším podlaží se najdete JIP. Část oddělení je aktuálně připravena sloužit v případě potřeby jako covidová jednotka. Přístavbou se kapacita nemocnice navýšila o 30 lůžek následné péče, 18 ortopedických lůžek a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče.







Rychlost hrála zásadní roli

Od prvního jednání s klientem po provoz nemocnice neuběhl ani rok. Podobné zakázky tohoto typu řešené standardní výstavbou zaberou roky. Navíc modulární řešení budovy nenabízí žádná omezení, právě naopak. Autorský tým petit atelier vytvořil kombinací několika typů modulů přehlednou dispozici splňující všechny požadavky nemocničního provozu. Při jejím návrhu bylo třeba respektovat nejen funkční vazby jednotlivých prostor a s nimi spojené hygienické předpisy, ale také estetické a funkční požadavky kladené na interiér uživateli. Z celkem 4 typů modulů o různých šířkách i délkách vniklo uspořádání typického trojlůžkového pokoje s vlastní bezbariérovou koupelnou. Stejně jako celou budovu, tak i spojovací krčky jsou z modulů. Jeden z krčků je v úrovni třetího nadzemního podlaží, ten podpírají ocelové sloupy a průvlaky.







Nevyzpytatelná situace vede k flexibilním řešením a modulární výstavba nabízí východisko. Zkušenosti s přístavbou nemocničního pavilonu ukazují, že i technologicky náročné stavby tohoto typu lze efektivně řešit pomocí modulární výstavby.

„Pro nás to byla nová cesta, bylo to hrozně náročné, protože zdravotní předpisy byly pro nás nové, ale ve spolupráci s vedením nemocnice se to dotáhlo do zdárného konce a bude to sloužit svému účelu,” informoval jednatel společnosti KOMA Modular Stanislav Martinec a ředitel nemocnice Tomáš Canibal dodává: „Je to nemocnice, je to složitá stavba, má celou řadu technologií, které v běžných stavbách nejsou dostupné, rozvod medicinálních plynů, jejich napojení do jednotlivých ramp, dvojí systém rozvodu elektřiny, jeden musí být na záložní zdroj.”









