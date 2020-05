Stavba / Hrubá stavba / Jak vybrat dodavatele modulárních nebo kontejnerových staveb

Jak vybrat dodavatele modulárních nebo kontejnerových staveb

Uvažujete o pořízení objektu z prostorových modulů? Zaujaly vás výhody, které tato metoda nabízí? Chcete využívat budovu z prostorových modulů rychle a ekonomicky výhodně a není vám lhostejná ochrana životního prostředí? Hlodá ve vás však pochybnost a nevíte na co si dát pozor tak, aby modulární objekt splnil vaše představy? Když se budete řídit níže uvedenými doporučeními, určitě se připojíte k fanouškům modulární výstavby.

1. Zkontrolujte si historii dodavatele

Zkontrolujte si historii dodavatele a jejich majitelů. Zkontrolujte si ekonomické zdraví dodavatele. Máte tak jistotu, že firma bude fungovat během záruky, a i po uplynutí záruky. Nemusíte mít komplikace při budoucím požadavku úpravy kontejnerové nebo modulární stavby. Můžete nabídnout kontejnerovou nebo modulární budovu ke zpětnému odkupu původnímu dodavateli.

2. Nechte si předložit kontakty na referenční stavby

Nechte si předložit kontakty na referenční stavby. Prověřte si u vlastníků zkušenosti s dodavatelskou firmou, jak dodržela termíny dodávek, rozpočet a jaké měla zkušenosti s předloženými certifikáty pro kolaudaci stavby. Jak se firma postavila k případným reklamacím. Jak se firma vypořádala s logistikou dopravy a montážemi i na odlehlá a vzdálená nebo komplikovaná místa. Jaké prostředky museli vlastníci vynaložit na údržbu kontejnerové nebo modulární stavby. Jak se kontejnerová nebo modulární stavba chovala v zimních měsících.



Centrum volného času v Brně Medlánkách Centrum volného času v Brně Medlánkách

Nízkoenergetická firemní modulární mateřská školka Nízkoenergetická firemní modulární mateřská školka



3. Zkontrolujte kvalitu nabízených materiálů

Zkontrolujte, zda nosný rám modulů nebo kontejnerů je vyroben z pozinkovaného plechu nebo z černého plechu. Nedejte na tvrzení, že rám z černého plechu je dostatečně ošetřen nátěry. Podobnost je, jestli si koupíte automobil s karoserií z černého plechu, kde i ošetření dutin nezabrání korozi nebo zda dáte přednost automobilu s pozinkovanou karoserií. Nechte si předložit, zda firma vlastní certifikovaný nátěrový systém.

4. Navštivte výrobní závod

Navštivte výrobní závod. Uvidíte na místě, zda firma dodržuje kontrolu kvality, jak skladuje materiály, z kterých moduly či kontejnery vyrábí. Jak šetří výrobní časy, které se projeví i v ceně modulů či kontejnerů. Uvidíte na místě navrhovaná řešení, můžete si tak vše „ošahat".

5. Zkontrolujte kvalitu konstrukčního oddělení

Zajímejte se o to, zda má firma vlastní konstrukční oddělení a zda vyvíjí vlastní inovativní činnost, včetně publikační činnosti. Máte tak jistotu, že nakupujete u odborníka, který je mistrem svého oboru a který pouze nekopíruje vymyšlená řešení.



Kanceláře HOM Skalité Kanceláře HOM Skalité

Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích



6. Poraďte se s dodavatelem o návrhu nejlepšího řešení

Poraďte se s dodavatelem o návrhu nejlepšího řešení. Vysvětlete mu, jakou máte představu o účelu budoucí kontejnerové nebo modulární stavby, jak hodláte budovu v budoucnosti využívat, které parametry má budova nebo objekt dodržovat. Vyhovující dodavatel, který má více výrobkových řad vám navrhne nejlepší řešení jak ve výběru vhodné výrobkové řady, tak uspořádání dispozičního řešení.

7. Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je třeba si porovnat všechny aspekty nabídky. Nejlevnější okamžitá nabídka nemusí být nejlevnější či nejvhodnější nabídkou i v horizontu několika let. Kontejnerové a modulární stavby mají mimo jiné jednu nenahraditelnou výhodu a to tu, že tuto budovu můžete přemísťovat. Můžete ji tak prodat, podobně jako ojeté auto, jinému vlastníkovi bez vazby na pozemek, na kterém právě stojí. Zůstatková hodnota a kondice kontejnerové nebo modulární stavby by měla být výrazným jazýčkem vah při rozhodování o dodavateli. V dnešní době je nemalý důraz i na ekonomiku provozu budov, zkontrolujte si, zda předložené hodnoty tepelných propustností jsou skutečné nebo pouze na papíře.