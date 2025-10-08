PODCAST: O statice krovu s Ivo Petráškem
Statik společnosti Wienerberger Ing. Ivo Petrášek byl hostem podcastu portálu estav.tv. Hovořili jsme o krovech zejména pro rodinné domy. Proč má Ivo Petrášek raději vaznicové systémy oproti hambálkovým, proč preferuje střechy s přesahem střechy oproti šikmým střechám bez přesahu a co všechno umí nový výpočet krovu od společnosti Wienerberger, to vše a mnoho více se můžete dozvědět v poutavém povídání s Ivo Petráškem.
Ivo Petrášek v podcastu vyjmenovává úskalí jmenovaných typů krovových konstrukcí. Zejména se jedná o značnou vodorovnou sílu, kterou vyvolává hambálkový krov v místě uložení krokví na pozednici. U vaznicových krovů je to zase přítomnost sloupků, se kterými se jednak musí počítat v dispozici podkroví a také při návrhu konstrukce stropu, neboť přenášejí veškeré svislé zatížení od krovu do stropu.
S návrhem krovu může projektantům pomoct nový výpočet krovu na stránkách wipzona.cz. Nástroj počítá účinky zatížení a průběhy vnitřních sil v jednotlivých prvcích krovu, který si uživatel výpočtu sám intuitivně sestaví a upraví při zadání konstrukce. Uživatel volí statické schéma, dimenze průřezů a délky všech prvků krovu a další.
S určením zatížení uživateli pomohou katalogy výrobků pro střešní skladby, integrované mapy zatížení sněhem i větrem a další nástroje. Výpočet sám uživatele upozorní např. na plnění požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, minimálního sklonu střešní krytiny apod.
Mnohem více se dozvíte v podcastu se statikem společnosti Wienerberger Ing. Ivo Petráškem.