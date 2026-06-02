Jak může obcím pomoci létající pořizovatel a co to vlastně znamená ve světle nového stavebního zákona
Téma je důležité zejména pro menší obce. Právě ty se nejčastěji dostávají do situace, kdy potřebují pořídit územní plán nebo jeho změnu, ale nemají na obecním úřadě odborně způsobilou osobu, která by splňovala zákonné požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Zástupce pořizovatele je totiž jedním z nástrojů, jak tuto situaci řešit zákonným a odborně správným způsobem. Na problematiku takzvaného létajícího pořizovatele jsme se zaměřili v rámci naší spolupráce s portálem epravo.
V praxi i komentářové literatuře územního plánování se často používá pojem létající pořizovatel, který lze podřadit dle nového [1] stavebního zákona pod definici zástupce pořizovatele [2]. Jde o institut, který má pro obce velmi konkrétní význam, neboť jim umožňuje zajistit pořizování územně plánovací dokumentace i tehdy, když samy nemají vlastní odborné personální zázemí.
Co je a co není létající pořizovatel
Létající pořizovatel je dle stavebního zákona osoba, která splňuje zákonné kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti a které bylo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) uděleno oprávnění tuto činnost vykonávat [3].
Podmínky k udělení oprávnění stanoví § 50 stavebního zákona, kdy vedle bezúhonnosti musí žadatel zejména disponovat zvláštním odborným osvědčením a splňovat kvalifikační požadavky dle § 44 stavebního zákona. Aby bylo zřejmé, kam tento institut patří, je dobré si nejprve vyjasnit samotný pojem pořizovatel. Tím stavební zákon označuje správní orgán, který zajišťuje pořizování nástrojů územního plánování [4]. Na úrovni obcí může být pořizovatelem i obecní úřad, pokud pro to splní zákonné podmínky [5].
Zástupce pořizovatele tedy není „poradce obce“ v obecném slova smyslu. Jde o odborně způsobilou osobu, jejímž prostřednictvím může obecní úřad vykonávat územně plánovací činnost tam, kde to zákon připouští. Do určité míry tak obci poskytuje potřebnou odbornou kapacitu, ale zároveň zůstává součástí zákonem nastaveného systému.
K čemu slouží a proč existuje
Smysl tohoto institutu je poměrně praktický. Územní plánování představuje odbornou agendu, která má přesně stanovený postup, jasně rozdělené role a významné dopady do života obce i jejích obyvatel. Zákon proto nepřipouští, aby ji vykonával kdokoliv. Současně zákonodárce bere v potaz, že ne každá obec disponuje vlastním úředním aparátem, který by takovou agendu zvládl personálně pokrýt.
Právě proto právní úprava umožňuje, aby obec využila zástupce pořizovatele. Díky tomu může i obec, která nemá přímo na úřadě kvalifikovaného pracovníka pro územní plánování, zajistit výkon této činnosti prostřednictvím osoby, která potřebnou kvalifikaci i oprávnění má [6].
To je podstatné nejen z hlediska odbornosti, ale i z hlediska fungování obce. Pokud obec potřebuje řešit nový územní plán, změnu stávajícího plánu nebo jiný nástroj územního plánování, je pro ni zásadní, aby proces vůbec mohl řádně proběhnout. Zástupce pořizovatele v tomto směru nepředstavuje zkratkovité řešení, ale zákonem předvídaný způsob, jak zajistit odborné vedení celého procesu.
Současně je důležité připomenout, že pořizování územně plánovací dokumentace je výkonem přenesené působnosti obce. To znamená, že obec zde nevystupuje jen jako samospráva, která rozhoduje o svých záležitostech, ale vykonává státní správu v mezích zákona. I proto zákon klade důraz na kvalifikaci osoby, která tuto činnost fakticky vykonává.
V čem je prakticky užitečný
Hlavní přínos zástupce pořizovatele spočívá v tom, že obci umožňuje zajistit odborný výkon územně plánovací činnosti i bez vlastního specialisty. Obec tak není odkázána pouze na své interní personální možnosti. Pokud sama nemá kvalifikovaného úředníka, může za splnění zákonných podmínek využít osobu, která tuto kvalifikaci má.
Druhá výhoda spočívá v lepší organizační dostupnosti celého procesu. Pro obec je zpravidla jednodušší, když může pořizování řešit v užší návaznosti na vlastní potřeby, místní situaci a konkrétní rozvojové otázky svého území. To může přispět i k plynulejšímu průběhu celého procesu.
V neposlední řadě užitečnost spočívá v lepším propojení odborného postupu s místní znalostí. Územní plánování není jen technická disciplína. Vždy se týká konkrétního území, konkrétních vlastníků, dopravních vazeb, rozvojových potřeb i místních limitů. Pokud má obec možnost zajistit pořizování prostřednictvím vlastního obecního úřadu za účasti odborně způsobilé osoby, bývá jednodušší tyto souvislosti správně zachytit.
Na co si dát pozor
První důležitá věc je, že role pořizovatele a role zastupitelstva jsou odlišné. Pořizovatel vykonává územně plánovací činnost v přenesené působnosti. Zastupitelstvo obce naopak vystupuje v jiné roli a jeho působnost se s rolí pořizovatele nesmí směšovat [7]. V praxi je proto potřeba důsledně rozlišovat mezi odborným a procesním vedením pořizování na jedné straně a politickým rozhodováním orgánů obce na straně druhé.
Druhá podstatná věc je, že zástupce pořizovatele musí splňovat zákonné kvalifikační požadavky. Nestačí zkušenost, obecná orientace v územním plánování ani dlouholetá praxe bez odpovídajícího oprávnění. Zákon vyžaduje jak odbornou způsobilost, tak výše zmíněné oprávnění udělené ministerstvem.
Třetí pravidlo je velmi důležité z hlediska zákonnosti celého procesu, neboť platí, že činnost pořizovatele a činnost projektanta jsou vzájemně neslučitelné [8]. Jinak řečeno, ten, kdo vykonává činnost pořizovatele, nemá současně zpracovávat návrh téže územně plánovací dokumentace jako projektant. Smyslem tohoto pravidla je zachovat oddělení jednotlivých rolí, předejít střetu zájmů a zajistit kontrolu zákonnosti postupu.
Právě tady je dobře vidět, že institut zástupce pořizovatele nelze chápat jen jako „externí výpomoc“. Jde o výkon přesně vymezené činnosti v systému veřejné správy, kde má každá role své místo a svůj význam.
Závěr
Létající pořizovatel představuje pro obce prakticky důležitý institut. Umožňuje jim zajistit výkon územně plánovací činnosti i v situaci, kdy samy nemají odpovídající odborné personální zázemí. Význam má zejména pro menší obce, které potřebují řešit územní plánování odborně, srozumitelně a v souladu se zákonem. Nepřímo může mít tento institut význam i pro developery a další investory, protože tam, kde je proces pořizování dobře odborně vedený, bývá zpravidla přehlednější, lépe organizovaný a předvídatelnější i pro soukromé subjekty, které v území připravují své záměry.
Současně je ale potřeba tento institut chápat přesně. Nejde o náhradu zastupitelstva, ani o volně pojatou externí službu. Jde o zákonem upravený způsob, jak zajistit výkon územně plánovací činnosti v přenesené působnosti, a to prostřednictvím kvalifikované osoby s oprávněním ministerstva. Pokud se dodrží zákonné podmínky a nepomíchají se jednotlivé role, je zástupce pořizovatele nástrojem, který může obcím velmi dobře sloužit.
Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz, v rámci spolupráce s vydavatelem EPRAVO.CZ pak upraven a doplněn mezititulky redakcí pro čtenáře TZB-info. Text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace 16. dubna 2026.