Seriál Zateplení, 1. díl: Založení zateplovacího systému ETICS
Založení vnějšího kontaktního zateplovacího systému spočívá zejména v přípravě okenních ukončovacích profilů a připevnění zakládací lišty na fasádu domu, do které bude osazena první řada desek tepelné izolace. Tyto a další kroky zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS můžete nastudovat v seriálu portálu ESTAV.tv.
Pravidla pro provádění zateplovacího systému jsou popsána v realizačním technologickém předpisu výrobce a v ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). Konkrétně se bude provádět zateplovací systém webertherm elastik od výrobce Weber, Saint-Gobain.
Investor před zateplováním fasády vyměnil všechna okna a balkonové dveře za plastová s trojsklem a při zabudování je nechal umístit na vnější líc původní fasády, aby co nejvíce eliminoval tepelný most v připojovací spáře okna.
Jako první krok se na rámy oken a balkonových dveří připevňují okenní ukončovací profily. Použití okenních profilů je jediným správným způsobem napojení zateplovaného ostění a nadpraží na rám okna, tak aby spára byla těsná a budoucí omítka byla dokonale ukončena a začištěna.
Všechny díly seriálu o zateplení:
- Založení zateplovacího systému ETICS
- Lepení tepelné izolace z šedého polystyrenu a detaily kolem oken
- Kotvení tepelné izolace z šedého polystyrenu
- Provedení základní vrstvy zateplovacího systému ETICS
- Natažení probarvené pastovité omítky
První řada tepelné izolace se v případě tohoto domu osazuje do tzv. zakládací lišty. Šířka zakládací lišty musí vždy odpovídat tloušťce tepelné izolace, tak aby do lišty desky přesně zapadly. Mezi stěnu a zakládací lištu fasádníci používají plastové podložky, kterými rektifikují nerovnosti podkladu. Plastové podložky zároveň vymezují prostor pro lepidlo tepelné izolace.
Před lepením tepelné izolace fasádníci na povrch staré omítky válečkem nanáší podkladní nátěr weberpodklad A. Podkladní nátěr upravuje soudržnost a savost podkladu a přídržnost lepicí hmoty. Na této stavbě se používá lepicí a stěrková hmota webertherm elastik. Desky tepelné izolace ISOVER Gray Wall EPS se lepí od rohů a od okrajů. Plocha spojená s podkladem má tvořit alespoň 40 % plochy desky. Na běžné desky v ploše fasády fasádníci nanášejí lepidlo podle předpisu výrobce po obvodu desky a pak ve třech terčích v podélné ose.
Jakmile jsou nalepeny desky v rozích a na koncích stěn a je vytyčena rovina vnějšího povrchu tepelné izolace, může se začít s lepením desek v ploše. Rovinnost a vodorovnou polohu fasádníci průběžně kontrolují po nalepení každé desky tepelné izolace vodováhou. Tímto způsobem fasádníci dokončí první řadu tepelné izolace po celém obvodu domu.
Mnohem více o založení zateplovacího systému a lepení první řady tepelné izolace se dozvíte ve videu v úvodu článku.