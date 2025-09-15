Seriál Zateplení, 2. díl: Lepení tepelné izolace a detaily kolem oken
Jak se lepí tepelná izolace při zateplení rodinného domu vnějším kontaktním zateplovacím systémem označovaným zkratkou ETICS. To Vám ukážeme v tomto pokračování seriálu o zateplení na portálu ESTAV.tv. Konkrétně se bude lepit fasádní šedý polystyren tloušťky 14 cm.
Pravidla pro lepení tepelné izolace jsou popsána v realizačním technologickém předpisu výrobce a ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
Desky tepelné izolace se lepí od rohů, v našem případě lepicí a stěrkovou hmotou webertherm elastik. V rozích domu se desky tepelné izolace oproti předchozí řadě desek skládají na vazbu, nikde na fasádě nesmí vzniknout průběžná svislá spára v tepelné izolaci.
Minimální přesah desek v řadách nad sebou je 10 centimetrů. Desky se lepí těsně na sraz. Výjimečně jsou přípustné spáry do 5 mm, které se vyplňují tepelněizolační pěnou. Spáry nad 5 mm jsou nepřípustné.
Specifická pravidla pro skladbu desek platí kolem oken a jiných otvorů na fasádě. Na roh okna nesmí za žádných okolností navazovat spára mezi deskami, a to svisle ani vodorovně. Proto se na rohy otvorů osazují desky ve tvaru L.
U ostění oken je vždy nutné skladbu desek rozměřit a zvolit tak, aby dořez nebyl menší než 15 centimetrů. Před následným kotvením desek tepelného izolantu je nutná technologická přestávka alespoň 24, nejlépe 72 hodin pro zatvrdnutí lepidla.
Mnohem více o lepení tepelné izolace a detailech tepelné izolace kolem oken se dozvíte ve videu v úvodu článku.