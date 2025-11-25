fischer PreFix2 – systém pro upevnění ETICS na nesoudržné povrchy
fischer PreFix2 – systém pro upevnění ETICS na nesoudržné povrchy
Tři jsou u mariáše a tři jsou systémy od fischera vymyšlené, aby usnadnily a urychlily práci zateplovacím firmám. K systémům DualFix a HeavyFix nyní přibyl PreFix2 – lék na neduh nedostatečné soudržnosti vápenných a vápeno-cementových omítek mnohých bytových a panelových domů v Česku.
Problém je, když…
… přijde na stavbu technik a při odtrhových zkouškách zjistí, že povrch podkladu není dostatečně soudržný a že minerální lepidlo pak nemůže spolehlivě přenést vlastní tíhu kontaktního zateplovacího systému na nosnou konstrukci. Postup provedení takové zkoušky a minimální požadované hodnoty stanoví ČSN 732901.
Proč se to děje? Důvod je prostý: vápenné a vápeno-cementové omítky vystavené působení větru, dešti a mrazu nemohou být ve stejné kondici, jako když je mistři zedníci před třiceti lety nahodili. Jsou zvětralé, opadávají …
Příprava povrchu podkladu pak obnáší oklepání omítky na nosný podklad, omyti a penetraci. Konsekventně pak úklid, odvoz a likvidaci odpadu, který takovou přípravou vznikl. To se rozhodně nezvládne za den a taky to něco stojí, o delším pronájmu lešení nemluvě. Doteď nešlo jinak, ale od nynějška si lze vybrat – dřinu, prostoje a vícenáklady nebo …
Systém fischer PreFix2
Kdyby hmoždinka SXRL uměla mluvit, jistě by řekla: „Moji drazí! Kde byste beze mne byli?“ Používáme ji totiž nejen v systému PreFix2, ale je součástí také výše jmenovaných systémů DualFix a HeavyFix a v obou případech má za sebou úspěšné realizace po celém Česku. Ježto však mluvit nezná, plní svůj náročný úkol systémového prvku pilně a mlčky.
Při výpočtech PreFixu2 se spoléháme na její výjimečné nosnosti ve všech běžných stavebních materiálech od betonu po plynosilikát a bezpečnostní šroub, který se těší výtečné odolnosti proti ohybu, což je přesně to, co potřebujeme.
SXRL musí mít souputníka – talířek, který zajišťuje upevnění izolačních desek, jako to dělají talířky u běžných fasádních hmoždinek. Pokud je nové zateplení z polystyrenu, navléká se na SXRL talířek červené barvy s označením DT 60/12. Stejnou kombinaci je možné použít i na desky z minerální vlny, ale výhodnější je v takovém případě doplnit kotvu ještě o rozšířený a prostorově tvarovaný šedý talířek DT 110V s vyšší odolností proti protažení minerální vlnou.
Poslední potřebná součást systémového řešení je expanzní hmota SanRec 750. Do vyvrtaného otvoru se aplikuje pomocí pistole bezprostředně před vložením a aktivací hmoždinky SXRL s talířkem. Zlepšuje stabilitu SXRL a vymezuje polohu tepelně izolačních desek vůči povrchu kotevního podkladu.
Návrh a montáž
Pokud dojde při přípravě realizace zateplovacích prací ke zjištění nedostatečně soudržného povrchu podkladu, co nejdříve se spojte s našimi techniky, kteří provedou potřebná šetření, posoudí, zda lze PreFix2 ve vašem případě použít, a povedou vaše další kroky směrem ke správné přípravě povrchu kotevního podkladu. Ten se totiž, i když může zůstat na svém místě, musí napenetrovat a pokud i poté lokálně sprašuje, musí se v těch místě odstranit a očistit.
Po přípravě povrchu se může začít s montáží izolace a kotev.
Montážní schémata
Při montáži se podle typu izolačních desek využívá některé z montážních schémat kombinovaného kotevního plánu:
- Zateplovací systém s deskami z polystyrenu EPS
Při kotvení se prostě v každé liché řadě desek běžná talířová hmoždinka umisťovaná do středu tabule vymění za kotvu SXRL 10 T s talířkem DT 60/12:
Vysoká odolnost kotvy SXRL proti vytažení z kotevního podkladu a vysoká nosnost v ohybu bezpečnostního šroubu zajišťují jednak spolehlivé ukotvení proti účinkům sání větru a zároveň zamezují vrstvě nového tepelného izolantu ve svislém posunu.
- Zateplovací systém s deskami z minerální vlny MW
Při realizaci zateplení s deskami z minerální vlny se také zaměňuje talířová hmoždinka za rámovou hmoždinku, tentokrát ale doplněnou o rozšířený, prostorově tvarovaný talířek DT 110 V. Podle výchozího kotevního plánu, který stanoví 6 nebo 8 ks talířových hmoždinek na 2 desky se volí jedna ze dvou variant kombinovaného kotevního plánu:
6 ks kotev/2 desky
8 kotev/2 desky
Po vylepení nejspodnější řady izolačních desek se do středu tabulí vyvrtá otvor průměru 10 mm. Do plného zdiva a betonu se vrtá s příklepem, do děrovaného zdiva a pórobetonu bez příklepu. Pokud se má hmoždinka přikrýt fasádním víčkem, vyfrézuje se lůžko pomocí plastové nebo kovové frézy. Otvor se zvlhčí a injektuje se do něj expanzní hmota SanRec. Bezprostředně poté se do otvoru vloží kotva SXRL s talířkem a aktivuje se zašroubováním bezpečnostního šroubu. V hlavě šroubu je utahovací drážka TX 40.
Talířové hmoždinky se osazují běžným způsobem, pokud možno jednokrokovou montáží:
- vyvrtat otvor pr. 8 mm
- vložit talířovou šroubovací hmoždinku TermoZ CS II 8 nebo TermoZ CS II 8 DT 110V
- montážním přípravkem TermoZ TOOL CS se hmoždinky zahloubí a aktivují v jednom kroku. Další postup práce se od běžné realizace zateplení neliší.
produktové video TermoZ CS II:
Návrh kotvení žádejte u specialisty
Při aplikaci PreFix2 se pracuje se sériově vyráběnými a odzkoušenými výrobky a systém je odzkoušený jako celek v brněnské pobočce TZÚS. Je certifikovaný a patentovaný a výsledky zkoušek umožnily provádět zjednodušený statický návrh, který lze kombinovat s kotevními plány pro
- zateplení polystyrenem v počtu hmoždinek 6 ks/m2
- zateplení minerální vlnou v počtu hmoždinek 6 nebo 8 ks/m2
Výrobce zateplovacích systémů, se kterými spolupracujeme, jsme pilně o systému PreFix2 informovali a dobře vědí, jak se zachovat v případě, kdy se objeví příležitost pro jeho využití. Pokud byste chtěli využít našich služeb přímo, kontaktujte naše specialisty: