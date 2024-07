Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Talířová hmoždinka TermoZ SV II ecotwist – výjimečná kotva k upevnění izolačních desek z polystyrenu

fischer TermoZ SV II Ecotwist se způsobem montáže a konsekventně tepelně izolačními vlastnostmi odlišuje od klasických fasádních hmoždinek, které mají kruhový talířek ⌀ 60 mm, dlouhý dřík a kotvené izolační desky tisknou k podkladu za její povrch.

Plastové tělo Ecotwistu se lisuje z polyamidu nejvyšší kvality a spirálový talířek je navíc vyztužený skelnými vlákny, aby se bez potíží zaříznul do izolační desky. Tento princip a vysoký výkon ve všech kategoriích stavebních materiálů (A, B, C, D i E) umožňují zjednodušit volbu správné hmoždinky mezi pouhými třemi variantami, což vede k podstatnému snížení skladových zásob a usnadnění tvorby rozpočtu projektu.

Princip upevnění desek z EPS a XPS



Obrázek 1: řez upevněním Obrázek 1: řez upevněním

TermoZ SV II Ecotwist je určená k upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu. Desky EPS 70 mají strukturu dostatečně kompaktní a tuhou, takže není nutné mezi talířkem hmoždinky a nosnou zdí sevřít celou tloušťku izolace, ale pouze nejnutnější část – cca 70 mm. Vrstva izolace, která je mezi talířkem a vnějším povrchem desky, drží na místě díky vnitřní soudržnosti expandovaného polystyrenu.

Ukotvení v jednom kroku

Ve středu spirálového talířku je unášecí drážka šestihranného průřezu, do které se vloží montážní přípravek s dorazem nastaveným podle tloušťky izolace. Přípravek upevněný nejlépe v silném akumulátorovém šroubováku otáčí talířkem a ten se díky náběhu čistě zařezává do izolační desky, až dosáhne správné hloubky. Jakmile zarážky na těle dříku dospějí k lepidlu, ocelový šroub se zvláštním stoupáním, který se otáčí souběžně s talířkem, začne pronikat do rozpěrné zóny dlouhé 35 mm, která se těší výjimečně vysoké nosnosti ve všech běžných plných i děrovaných stavebních materiálech tříd A, B, C, D i E. Montáž je dokončená, když doraz na montážním přípravku dolehne k povrchu izolační desky.

Už žádné frézování, žádné nánosy kuliček polystyrenu a žádné zátky

Po průchodu hmoždinky zůstane v izolační desce otvor o průměru asi 15 mm, který lze ucpat malou fasádní zátkou z polystyrenu (k dostání v bílém i šedém provedení). Výhodnější ale je stříknout do otvoru trochu PU pěny k lepení ETICS, která při expanzi pronikne i do nejzazších skulin a jejíž nadbytečná část vystouplá nad povrch desky se jednoduše uřízne ulamovacím nožem.

Tři varianty pro všechny tloušťky



Obrázek 2: řez upevněnými deskami s různou tloušťkou nenosných vrstev. Obrázek 2: řez upevněnými deskami s různou tloušťkou nenosných vrstev.

Z principu montáže je zřejmé, že kritériem pro výběr správné varianty hmoždinky není tloušťka izolační desky, ale souhrnná tloušťka vrstev mezi izolační deskou a povrchem kotevního podkladu. Do součtu vstupuje tloušťka lepidla a stará omítka, pokud nebyla odstraněna.

Pro novostavby s výjimkou těch z plynosilikátových tvárnic je určená varianta TermoZ SV II Ecotwist 0–10, jejíž dřík je dostatečně dlouhý, aby přemostil vrstvu minerálního lepidla na kotevním podkladu. U novostaveb z plynosilikátu (YTONG, PÓROBETON, atp.) je nutné volit variantu 0–30, protože předepsaná hloubka kotvení v plynosilikátu je 55 mm.

Kromě toho je varianta 0–30 vhodná pro starší objekty s rovnými stěnami a tloušťkou staré omítky do 20 mm. Pokud stěny zateplovaného objektu vyžadují významné vyrovnávání nebo pokud je opatřený tepelně izolační omítkou s tloušťkou 40–50 mm, je nutné sáhnout po nejdelší variantě TermoZ SV II Ecotwist 30–60, která se nepoužívá příliš často, ale je nutné mít v rukávu řešení i pro tyto, občas se vyskytující případy.

Bez tepelného mostu

Upevnění hluboko v izolaci bez frézování a víčkování má dvě velké výhody:

Hmoždinka má podle ETA certifikátu hodnotu bodového prostupu tepla 0,000 W/K (při tloušťce izolace 160 mm a víc), takže úniku tepla z objektu je zcela zamezeno. Díky „utopení“ kotvy v izolantu nemůže dojít k tolik problematickému prokreslování kotevních bodů na finální fasádě. Prokreslení může mít sice na svědomí více různých faktorů působících současně nebo samostatně, ale všechny a vždy jsou spjaté s umístěním kotvy.

Kotevní plán a počty hmoždinek

Montáž Ecotwistů se od tradičních hmoždinek liší nejen postupem, ale i umístěním kotev. Ecotwistem se deska neupevňuje v rozích/spojích, ale pouze v ploše desky, a to v minimálním a zároveň maximálním počtu 6 ks/m2, tzn. 3 ks v jedné desce (1 000×500 mm). Síla potřebná k vytažení hmoždinky z jakéhokoliv stavebního materiálu je tak vysoká, že uvedený počet 6 ks/m2 bohatě stačí na spolehlivé upevnění izolačních desek v ploše i okrajových oblastech nejvyšších budov.



Obrázek: umístění hmoždinek v izolačních deskách Obrázek: umístění hmoždinek v izolačních deskách

Je nutné mít na paměti, že hmoždinka musí být umístěna tam, kde je mezi deskou a zdí lepidlo, tzv. „buchta“. Pokud by tomu tak nebylo, montáž nebude v souladu s technologickým předpisem ETICS a ohrozí to spolehlivé upevnění izolační desky.

Hmoždinka TermoZ SV II Ecotwist je držitelem osvědčení kvalitativní třídy A Cechu pro zateplování budov a kotevní plán lze získat v on-line návrhové pomůcce ETICALC nebo u našich technických poradců společně s Protokolem o provedené tahové zkoušce.

