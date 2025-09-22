Seriál Zateplení, 3. díl: Kotvení tepelné izolace z pěnového polystyrenu
Po přilepení desek tepelné izolace zateplovacího systému následuje jejich kotvení. Na naší stavbě se provádí tzv. zapuštěná montáž kotev s překrytím talířů hmoždinek pro eliminaci tepelných mostů. Všechny kroky kotvení si můžete nastudovat v dalším pokračování seriálu o zateplení portálu ESTAV.tv.
Také při kotvení tepelné izolace je třeba respektovat realizační technologický předpis výrobce a ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
Ke kotvení izolace se přistupuje několik dní po jejím nalepení. Minimální technologická přestávka je alespoň 24, nejlépe 72 hodin. Na této stavbě se používají hmoždinky ejotherm STR U 2G. hmoždinek kotev vyplývá z druhu podkladu, kterým je zdivo z plných pálených cihel, a z tloušťky tepelné izolace. Desky se kotví v rozích, T spojích a také minimálně jednou hmoždinkou v ploše každé celé desky.
Všechny díly seriálu o zateplení:
- Založení zateplovacího systému ETICS
- Lepení tepelné izolace z šedého polystyrenu a detaily kolem oken
- Kotvení tepelné izolace z šedého polystyrenu
- Provedení základní vrstvy zateplovacího systému ETICS
- Natažení probarvené pastovité omítky
Přířezy velikosti cca poloviny desky se kotví hmoždinkami do rohů, T spojů a jednou hmoždinkou doprostřed. Takto se doporučuje pokračovat i v případě desky o šířce 30 cm. Menší přířezy už v ploše není nutné kotvit. Nejmenší povolený rozměr přířezu je 15 cm. Vzdálenost hmoždinek od rohu stavební konstrukce musí být minimálně 10 cm.
Investor zvolil zapuštěnou montáž hmoždinek ejotherm STR U 2G (ejotherm® STR U 2G | EJOT) z důvodu eliminace tepelných mostů tvořených hmoždinkami a získání rovné plochy pro nanesení základní vrstvy pro snížení rizika prokreslování kotev na hotové fasádě domu.
Vrtání otvorů pro hmoždinky se provádí podle skutečné kotevní hloubky hmoždinky zvětšené o 25 mm (platí pro zápustnou montáž). U plných materiálů je nutné otvor několikanásobným vytažením vrtáku za chodu z otvoru vyčistit (už bez vrtání). Hmoždinka se nasadí do otvoru a zatlačí rukou, případně lehce doklepne gumovou palicí tak, aby talířek dosedl na povrch izolantu. Poté se na hmoždinku nasadí montážní nástroj STR tool 2GE (ejotherm® STR-tool 2GE | EJOT), kterým se hmoždinka upevní do podkladu, současně kruhový držák nástroje nařízne izolant kolem talířku a talířek naříznutý izolant stlačí pod sebou. Vše při jedné operaci. Proces montáže končí automaticky dosednutím otočného dorazu nástroje na povrch izolantu. Následně se vytvořená dutina v izolantu uzavře systémovou zátkou ze stejného materiálu, jako je izolant. Doporučuje se zátku do otvoru zatlačit nikoliv rukou, ale hladítkem, které zajistí, aby zátka zůstala v rovině povrchu izolantu. Kuželový obvod zátky z EPS zajistí její polohu v otvoru. Po montáži všech hmoždinek a jejich zakrytí zátkami se celý povrch tepelné izolace přebrousí do dokonalé roviny. Po zbroušení je třeba povrch tepelné izolace očistit od uvolněných částí.
Mnohem více o kotvení tepelné izolace se dozvíte ve videu v úvodu článku.