Seriál Zateplení, 4. díl: Provedení základní vrstvy zateplovacího systému ETICS
Základní vrstva zateplovacího systému zpevňuje jeho povrch a zvyšuje jeho mechanickou odolnost. Skládá se ze stěrkové hmoty, do které je zatlačena skleněná síťovina vyztužující povrch zateplovacího systému. Všechny kroky provedení základní vrstvy zateplovacího systému si nyní můžete nastudovat v tomto pokračování seriálu portálu ESTAV.tv.
Pravidla provádění základní vrstvy jsou popsána v realizačním technologickém předpisu výrobce a v ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
Před realizací základní vrstvy v ploše fasády je třeba zastěrkovat síťovinu z apu lišt kolem oken a na všech rozích včetně těch kolem okenních otvorů osadit rohové lišty se skleněnou síťovinou. Zrovna tak je třeba ve spodní části systému na zakládací lištu nasadit profil s okapnicí a síťovinu z tohoto profilu rovněž zastěrkovat na povrchu tepelné izolace.
Na této stavbě se používají dva druhy síťoviny: standardní perlinka s vlákny ve dvou na sebe kolmých směrech a zcela nový typ skleněné síťoviny 3force s vláknem vedoucím ve třech směrech. Na části fasády, kde se použije standardní perlinka, se ještě připravují diagonální příložky perlinky pod úhlem 45°. Diagonální příložka brání vzniku trhlin v rozích otvorů. Při použití nového typu skleněné síťoviny 3force nejsou diagonální příložky v rozích oken nutné.
Všechny díly seriálu o zateplení:
- Založení zateplovacího systému ETICS
- Lepení tepelné izolace z šedého polystyrenu a detaily kolem oken
- Kotvení tepelné izolace z šedého polystyrenu
- Provedení základní vrstvy zateplovacího systému ETICS
- Natažení probarvené pastovité omítky
Pro základní vrstvu se používá stejný materiál jako pro lepení tepelné izolace – webertherm elastik. Všechny kroky základní vrstvy se musí provádět na celou výšku objektu najednou, to znamená, že se pracuje současně na všech podlažích lešení kolem domu.
Začíná se nanášením první vrstvy stěrkové hmoty kovovým hladítkem na povrch tepelné izolace, a to ve svislém pruhu na šířku pouze o něco větší, než je pás skleněné síťoviny. Po nanesení stěrkové hmoty se na celou výšku objektu napíná pás síťoviny a shora dolů a od středu ke kraji se síťovina vtlačuje do nanesené stěrkové hmoty.
Jednotlivé pruhy síťoviny se umísťují se vzájemným přesahem 10 cm, daným výrobcem systému. Síťovina se přesně zařezává kolem oken, dveří a dalších otvorů na fasádě. Pro zakrytí síťoviny ve stejném kroku fasádníci použijí ještě další stěrkovou hmotu.
Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty tloušťky 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Tloušťka stěrkové hmoty musí být přizpůsobena tak, aby vytvořením přesahů síťoviny nebyla narušena rovinatost povrchu a zároveň minimální krytí. Celková tloušťka základní vrstvy musí být 3–6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2–2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci.
Mnohem více o provádění základní vrstvy zateplovacího systému se dozvíte ve videu v úvodu článku.