Tříosá perlinka od Weber zajistí větší odolnost fasádních systémů
Přehrát audio verzi
Tříosá perlinka od Weber zajistí větší odolnost fasádních systémů
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Výztužná tkanina zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost ETICS. Weber proto uvedl novinku webertherm 3Force – první triaxiální skleněnou síťovinu na trhu. Díky uspořádání vláken ve třech směrech nabízí vyšší pevnost a účinnější ochranu proti vzniku trhlin než běžné dvouosé perlinky.
Skleněná síťovina webertherm 3Force je první svého druhu. Zatímco běžné perlinky mají vlákna uspořádaná vertikálně a horizontálně, inovace od Weber se může pochlubit vlákny uspořádanými do tří směrů. Díky tomu perlinka ještě lépe rozkládá napětí, a tím fasádě propůjčuje vyšší odolnost vůči prasklinám a poškození.
S webertherm 3Force už navíc nemusíte používat diagonální výztužné pásky v rozích oken a dveří. Ušetříte tak nejen čas a práci, ale zároveň i tmel.
Nová síťovina je dodávána klasicky v roli (1,1 × 50 m) a součástí balení je i praktický nůž na řezání.
Tříosou skleněnou síťovinu aplikujte jako klasické armovací tkaniny
Webertherm 3Force funguje stejně jako ostatní perlinky: nejčastěji ji využijete k vytvoření základní vrstvy ETICS, ale poslouží také k vyztužení interiérových omítek.
Při aplikaci perlinky na fasádu postupujte následovně:
- Příprava podkladu: Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a soudržný. Nerovnosti a uvolněné části odstraňte.
- Dilatační spoj kolem oken: Umístěte okenní profily. Slouží k vytvoření dilatačního spoje při napojování ETICS na rám okenní výplně.
- Nanesení stěrkové hmoty: Na stěnu rovnoměrně natáhněte stěrkovou hmotu pomocí zednické lžíce a zubového hladítka. Postupujte po částech a hmotu nanášejte v pruzích na šířku armovací tkaniny.
- Aplikace síťoviny: Do čerstvé stěrky vložte síťovinu a lehce ji zatlačte hladítkem (směrem shora dolů a ze středu do stran).
- Napojování pásů: Jednotlivé pásy síťoviny se musí překrývat minimálně o 10 cm. Dávejte si pozor na správné napojení, aby nevznikala slabá místa. Nezapomínejte také na přesah síťoviny od rohů fasádních otvorů. Ten má být alespoň 30 cm.
- Finální zarovnání: Naneste zbytek stěrkové hmoty tak, aby se síťovina nacházela v její horní třetině (nemá být viditelná).
Webertherm 3Force doplňuje široký sortiment perlinek Weber
Tříosá skleněná síťovina patří k posledním novinkám značky Weber. V nabídce firmy však najdete i běžné dvouosé perlinky s různou tloušťkou, velikostí ok i plošnou hmotností.
Chcete se o výběru perlinky poradit s odborníky? Kontaktujte tým technických specialistů přímo z Weber. Pomohou vám vybrat nejlepší řešení pro váš projekt a připraví i bezplatnou kalkulaci materiálu.
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.