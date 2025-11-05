Nejnavštěvovanější odborný web
Tříosá perlinka od Weber zajistí větší odolnost fasádních systémů

5.11.2025
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Výztužná tkanina zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost ETICS. Weber proto uvedl novinku webertherm 3Force – první triaxiální skleněnou síťovinu na trhu. Díky uspořádání vláken ve třech směrech nabízí vyšší pevnost a účinnější ochranu proti vzniku trhlin než běžné dvouosé perlinky.

Skleněná síťovina webertherm 3Force je první svého druhu. Zatímco běžné perlinky mají vlákna uspořádaná vertikálně a horizontálně, inovace od Weber se může pochlubit vlákny uspořádanými do tří směrů. Díky tomu perlinka ještě lépe rozkládá napětí, a tím fasádě propůjčuje vyšší odolnost vůči prasklinám a poškození.

S webertherm 3Force už navíc nemusíte používat diagonální výztužné pásky v rozích oken a dveří. Ušetříte tak nejen čas a práci, ale zároveň i tmel.

Nová síťovina je dodávána klasicky v roli (1,1 × 50 m) a součástí balení je i praktický nůž na řezání.


Tříosou skleněnou síťovinu aplikujte jako klasické armovací tkaniny

Webertherm 3Force funguje stejně jako ostatní perlinky: nejčastěji ji využijete k vytvoření základní vrstvy ETICS, ale poslouží také k vyztužení interiérových omítek.

Při aplikaci perlinky na fasádu postupujte následovně:

  1. Příprava podkladu: Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a soudržný. Nerovnosti a uvolněné části odstraňte.
  2. Dilatační spoj kolem oken: Umístěte okenní profily. Slouží k vytvoření dilatačního spoje při napojování ETICS na rám okenní výplně.
  3. Nanesení stěrkové hmoty: Na stěnu rovnoměrně natáhněte stěrkovou hmotu pomocí zednické lžíce a zubového hladítka. Postupujte po částech a hmotu nanášejte v pruzích na šířku armovací tkaniny.
  4. Aplikace síťoviny: Do čerstvé stěrky vložte síťovinu a lehce ji zatlačte hladítkem (směrem shora dolů a ze středu do stran).
  5. Napojování pásů: Jednotlivé pásy síťoviny se musí překrývat minimálně o 10 cm. Dávejte si pozor na správné napojení, aby nevznikala slabá místa. Nezapomínejte také na přesah síťoviny od rohů fasádních otvorů. Ten má být alespoň 30 cm.
  6. Finální zarovnání: Naneste zbytek stěrkové hmoty tak, aby se síťovina nacházela v její horní třetině (nemá být viditelná).

Přečtěte si také Provedení základní vrstvy s výztužnou síťovinou při zateplení ETICS podívejte se na video z provádění tříosé perlinky

Webertherm 3Force doplňuje široký sortiment perlinek Weber

Tříosá skleněná síťovina patří k posledním novinkám značky Weber. V nabídce firmy však najdete i běžné dvouosé perlinky s různou tloušťkou, velikostí ok i plošnou hmotností.


Chcete se o výběru perlinky poradit s odborníky? Kontaktujte tým technických specialistů přímo z Weber. Pomohou vám vybrat nejlepší řešení pro váš projekt a připraví i bezplatnou kalkulaci materiálu.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
