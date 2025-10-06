Seriál Zateplení, 5. díl: Natažení finální probarvené pastovité omítky
Natažení omítky neboli finální povrchové úpravy kontaktního zateplovacího systému ETICS je posledním krokem zateplení obvodových stěn. Provádět se konkrétně bude pastovitá probarvená silikonová omítka. Všechny kroky této technologie nyní můžete sledovat v posledním pokračování seriálu portálu ESTAV.tv.
Při natahování omítky je třeba respektovat realizační technologický předpis výrobce a ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
Investor si ze vzorníku barev vybral odstín nejvíce odpovídající barvě původní omítky a také respektující barevnost sousedních domů v ulici. Realizovat se bude silikonová pastovitá omítka weberpas silikon dodávaná ve 25kilových kbelících.
Jako první se na fasádě omítkou opatřují detaily, nejčastěji nadpraží oken a dveří a případně jiné prostupy fasádou. Zpětně se k nim nelze vrátit, protože odpadávající materiál by znehodnotil čerstvou omítku v ploše fasády.
Omítka se nanáší od horní hrany fasády současně po celé výšce tzv. živé do živého, tedy ve všech podlažích lešení, a to minimálně ve dvou lidech v každém patře. První nanáší omítku nerezovým hladítkem a druhý za ním krouživými pohyby plastovým hladítkem vytváří konečnou homogenní strukturu, vzhled omítky a koriguje případné anomálie či nepřesnosti. Shora dolů v obou krocích je třeba na sebe navazovat tak, aby struktura omítky byla po celé výšce jednolitá a aby odpadávající materiál neznehodnotil práci v nižších podlažích.
V případě, že se na fasádě používá více odstínů, plochy jednotlivých barevných odstínů oddělujeme lepicími páskami. Omítku se nanese na část základní vrstvy, ohraničenou lepicími páskami. Pásky se bezprostředně po nanesení omítky za mokra odstraní. Po zaschnutí se nalepí pásky na vzniklé přechody na již hotovou omítku, nanese se omítka s druhým odstínem na zbylé plochy. Opět hned za mokra se pásky odstraní.
Po velice krátké pauze od dokončení omítky se odstraňují oddělitelné části okenních lišt, čímž se automaticky začistí napojení zateplení na rám okna.
