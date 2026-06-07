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300 milionů Kč na projekty, které pomohou českým regionům lépe nakládat s dešťovou vodou

7.6.2026
redakce

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300 milionů Kč na projekty, které pomohou českým regionům lépe nakládat s dešťovou vodou

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Aktuálně nabízená finanční podpora představuje jednu z posledních možností, jak v tomto programovém období získat finance na podporu adaptace regionů, posílení ekosystémových přístupů a prevenci přírodních katastrof.

200 milionů korun na hospodaření se srážkovou vodou

„S ohledem na nedostatek srážek potřebujeme vodu zadržet tam, kde spadne, a využít ji co nejefektivněji. Proto posíláme z evropských fondů 200 milionů korun na projekty, které pomohou zpomalit odtok dešťové vody, podpoří její vsakování, retenci a akumulaci i její další využití. Chceme motivovat města, obce, školy i jiné organizace v budování zelených střech, využívání šedé vody v budovách či k investicím do tzv. modrozelené infrastruktury. Míra podpory může dosáhnout až 85 procent výdajů, což je pro veřejné subjekty významná příležitost, jak pomoci obyvatelům i krajině a zároveň uspořit na spotřebě pitné vody,“ uvádí ministr životního prostředí Igor Červený.

Dotaci lze získat na:
  • systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové či šedé vody na splachování, praní či zálivku.
  • Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
  • V rámci venkovních úprav lze financovat povrchové i podzemní retenční nádrže, vsakovací průlehy, umělé mokřady či výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné.
  • Podporovány jsou také komplexní projekty modrozelené infrastruktury, které propojují technická řešení s funkční zelení, čímž zlepšují mikroklima, předcházejí dopadům přívalových srážek a prokazatelně šetří pitnou vodu.

100 milionů pomůže zabezpečit rizikové svahy a skalní řícení

„U svahových nestabilit a skalních řícení jde v první řadě o bezprostřední ochranu lidského zdraví a majetku. Stomilionová alokace ve výzvě 106 je proto zacílena na konkrétní rizikové lokality, které jsou již evidované v Registru svahových deformací. Chceme, aby se finance dostaly k ohroženým místům co nejrychleji a bez zbytečných administrativních bariér. Podporu s 80procentním příspěvkem mohou tak využít také občané, firmy či společenství vlastníků jednotek,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem elektronických žádostí o podporu bude pro obě výzvy spuštěn 17. června 2026 a bude ukončen 17. prosince 2026 (nedojde-li k dřívějšímu vyčerpání alokace) prostřednictvím portálu IS KP21+.

Detaily na stránkách MŽP
 
 
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