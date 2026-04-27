Jak při rekonstrukci podlahy zbytečně nezatížit strop
Volba technologií a materiálů pro jakoukoli rekonstrukci může zdánlivě záviset na vůli stavebníka. Ve skutečnosti se ale řídí podle aktuálního stavu a potřeb objektu, ve kterém rekonstrukce probíhá. A obecně platí, že čím je stavba starší, tím vyšší má nároky.
Při rekonstrukcích podlah ve starších domech by proto vždy mělo být prvním krokem posouzení únosnosti konstrukce a stanovení maximální hmotnosti nové podlahy. Druhou důležitou věcí, kterou je nutné ještě před nákupem materiálu posoudit, je typ podkladu. Tyto dvě hlavní informace pomohou s výběrem vhodné technologie a materiálů.
Na dřevěné stropy patří suchá skladba
Pokud je pod podlahou dřevěný strop, je potřeba se vyhnout betonům. Dřevěné konstrukce jsou citlivé na vlhkost i na nadměrné zatížení, proto se u nich využívají systémy bez mokrých procesů. Tou nejlepší volbou bude suchá plovoucí podlaha. Postup není složitý, je vhodný i pro vysoké výškové rozdíly v podkladu a kromě velmi nízké hmotnosti vyniká také rychlostí provedení a příznivými akustickými parametry.
Podsyp z Liaporu připravujeme vždy v pruzích jen occa 20 % širších než jsou podlahové desky a průběžně zaklápíme
Jak se dělá suchá plovoucí podlaha
Po odstranění původních vrstev se podklad důkladně překryje netkanou textilií a po částech se do potřebné výšky aplikuje vyrovnávací podsyp z kameniva Liapor (1–4 mm). Urovnaná, ručně zhutněná vrstva podsypu se průběžně překrývá podlahovými deskami. Správný postup ilustruje toto video:
Betonové podlahy na pevnější podklady
Ostatní stropní konstrukce už jsou vhodné i pro aplikaci podlahových vrstev na bázi betonu. I zde ale může být překážkou vysoká hmotnost nové betonové podlahy. V tom případě pomůže opět Liapor. I když v trochu jiné formě, než u suchých podlah. Liapor je totiž důležitou součástí lehkého betonu Liapor Mix. V něm nahrazuje klasické kamenivo. To přináší snížení hmotnosti v porovnání s běžným betonem až o dvě třetiny v závislosti na typu použitého lehkého betonu.
Jak na podlahu z lehkého betonu
S lehkým betonem se pracuje jako s tím běžným. Postup rekonstrukce podlahy se téměř neliší. Jen je potřeba si dát pozor na rychlejší zasychání. Podívejte se na video:
Kterou variantu betonu Liapor Mix zvolit?
- Liapor Mix 4–8 mm se hodí jako výplňová a vyrovnávací vrstva. Používá se tam, kde je potřeba dorovnat větší výškové rozdíly, vyplnit prostor v podlaze nebo překrýt rozvody.
- Liapor Mix final 1–4 mm je jemnější směs určená pro finální srovnání podkladu. Využívá se jako vrchní roznášecí vrstva před pokládkou finální krytiny.
- Liapor Mix Statik je určený pro použití tam, kde je kromě nižšího zatížení důležitá také vysoká pevnost. Jeho výhodou je garantovaná pevnost v tlaku 18 MPa, takže se využívá především pro nosné vrstvy při rekonstrukcích podlah, keramických a klenbových stropů.
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...