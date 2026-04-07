Rekonstrukce podlahy svépomocí: Jak na to krok za krokem s podsypem Liapor
Když se řekne rekonstrukce podlahy, většina lidí si představí míchačku, tuny těžkého betonu, všudypřítomnou vlhkost a týdny čekání na vyschnutí. Pro domácího kutila, který chce podlahu rekonstruovat svépomocí, může být už představa takového procesu noční můrou. Existuje ale mnohem elegantnější, rychlejší a doslova lehčí řešení, kterým je suchá plovoucí podlaha.
Proč je suchá výstavba tak výhodná a vhodná i pro neprofesionály? Zcela se vyhnete mokrým procesům. Nečekají vás žádné složité technologické úkony ani riziko nadměrného zatížení nosné konstrukce stavby. Nečekáte dlouhé dny nebo týdny, než podlaha vyzraje. Vlastně nečekáte vůbec na nic. Protože u suché plovoucí podlahy nejsou žádné technologické přestávky. Vše se řeší pomocí suchého vyrovnávacího podsypu a podlahových desek.
Proč zvolit pro vyrovnání Liapor a v čem poráží jiné postupy?
Vyrovnávací podsyp z lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) tvoří malé, žárem vypálené kuličky jílu, které mají spoustu skvělých vlastností.
- Oproti klasické betonové podlaze je tento systém mnohonásobně lehčí. To oceníte zejména při rekonstrukci podkroví nebo podlah na dřevěných stropech. Jako bonus navíc získáte skvělé tepelné a akustické izolační vlastnosti.
- V porovnání s konkurenčními systémy suchých podsypů Liapor vyniká především bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu. Rozdíl pocítíte především u vyrovnávání větších rozdílů podkladových vrstev.
Co budete k práci potřebovat
- Pytle se suchým podsypem Liapor (frakce 1–4 mm)
- Separační vrstvu (geotextilie)
- Dvě pevné vodicí latě (dřevěné hranolky nebo kovové profily) a dlouhou stahovací lať
- Dlouhou vodováhu
- Dřevěné zednické hladítko
- Podlahové desky s perodrážkou a min. výškou 25 mm (např. OSB desky, sádrovláknité, sádrokartonové nebo cementotřískové desky)
- Spojovací materiál na podlahové desky dle doporučení výrobce
Pracovní postup krok za krokem
- Čištění a příprava podkladu: Odstraňte starou krytinu až na původní nosný základ a plochu důkladně vyčistěte. Zásadním krokem je položení separační vrstvy (to je důležité zejména u dřevěných stropů). Na celou podlahu natáhněte geotextilii a okraje vytáhněte mírně na stěny. Tím zajistíte, že drobné kuličky Liaporu nebudou propadávat do mezer v původní podlaze nebo stropní konstrukci.
- Zásada práce v pruzích: Zde dělá mnoho začátečníků chybu. Suchý podsyp se nikdy nesype a nestahuje v celé místnosti naráz. Lehké keramické kamenivo se aplikuje v pruzích širších o cca 20 %, než je šířka vybraných podlahových desek.
- Vytyčení dokonalé roviny: Nejprve vytvořte dvě boční hrázky z Liaporu, které musí být od sebe vzdálené na šířku stahovací latě. Na připravené hrázky položte dvě rovnoběžné vodicí latě. Pomocí vodováhy tyto vodicí latě srovnejte do absolutní roviny. Podkládejte je Liaporem, dokud nebudou perfektně vodorovné a v požadované výšce vrstvy podsypu. Mezi tyto dvě hrázky nasypte Liapor a stáhněte vždy jen jeden pás, který je o něco delší, než je šířka vaší podlahové desky. Přebytky materiálu si stahujte směrem k sobě.
- Postupné zaklápění: Jakmile máte první pruh stažený do roviny, opatrně z něj vyjměte vodicí latě, vzniklé rýhy dosypte a plochu ihned zaklopte první roznášecí deskou. Pamatujte na nejdůležitější pravidlo! Na stažený povrch Liaporu se nesmí nikdy přímo šlapat! Pokud se potřebujete po vrstvě podsypu pohybovat, vytvořte si provizorní ostrůvky z větších odřezků desek. Pokud máte podsyp správně zhutněný, nebudou se desky ani pod vaší váhou hýbat.
- Finální fixace podlahy: Stejným způsobem postupně stahujte další pruhy a ihned je zaklápějte, dokud nepokryjete celou místnost. Při spojování podlahových desek postupujte podle pokynů výrobce.
Podsyp z Liaporu připravujeme vždy v pruzích jen o cca 20 % širších než jsou podlahové desky a průběžně zaklápíme
Instruktážní video s postupem
Podívejte se na krátké video, které prezentuje celý postup rekonstrukce podlahy.
Kde Liapor koupit
Liapor můžete koupit přímo od výrobce na obchod.liapor.cz nebo v široké obchodní síti, do které spadají třeba stavebniny DEK, HELD, PRO-DOMA, STAVMAT, IZOMAT a další.
