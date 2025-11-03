Nová podlaha na starý strop? Využijte keramzitový podsyp a podlahové desky
Pokud máte starší dům s dřevěným stropem, na kterém se chystáte položit novou podlahu, nejspíš se potýkáte s nerovnostmi podkladu a také omezenou nosností. Na obě tyto komplikace ale existuje efektivní a snadné řešení v podobě suché plovoucí podlahy s keramzitovým podsypem.
Snadná a rychlá realizace
Suchá plovoucí podlaha je ideální pro rychlou a snadnou rekonstrukci podlah na jakémkoliv podkladu, kterou můžete s trochou řemeslné zručnosti provést svépomocí. Výhod je ale mnohem více:
- Minimální zatížení: Na rozdíl od tradičních betonových postupů, které mohou nadměrně zatížit staré stropní konstrukce, je keramzit lehký materiál, který tento problém eliminuje.
- Řešení vlhkosti: Tento typ podlahy snižuje riziko komplikací spojených s vlhkostí, které se často vyskytují při rekonstrukci starých domů.
- Vyrovnání nerovností: Keramzitový podsyp umožňuje snadné vyrovnání malých i velkých nerovností podkladových vrstev.
Všechny zmíněné výhody ocení každý, kdo hledá efektivní a nenáročnou metodu rekonstrukce podlahy ve starších domech.
Jak na novou podlahu svépomocí?
Návod, jak úspěšně zrekonstruovat podlahu pomocí suchého podsypu Liapor a podlahových desek, najdete v tomto videu.
Další informace, videa, postup krok za krokem a kontakty na obchodně-technické poradce najdete na webu www.liapor.cz/podlahy.
5 tipů pro správnou instalaci
Instalace podlahy suchou cestou není složitá. Přesto je několik věcí, na které je dobré si dát pozor, aby byl výsledek co nejlepší. Důležité je dodržet několik základních zásad.
- Použití správného podsypu: Pro vyrovnávací podsyp suchých plovoucích podlah se používá výhradně nejjemnější frakce keramického kameniva Liapor, s velikostí zrn 1–4 mm. Minimální výška vrstvy Liaporu je 20 mm.
- Zamezení úniku zrn: Aby byla vrstva podsypu stabilní, je důležité zabránit úniku zrn Liaporu do spár a prasklin v podkladu či přilehlých stěnách. Tyto oblasti je nutné před montáží zatmelit nebo jinak utěsnit.
- Postupné ukládání: Kamenivo Liapor by se nikdy nemělo ukládat najednou po celé ploše místnosti. I po zhutnění není plocha pochozí bez provizorního zakrytí. Zásyp se proto doporučuje ukládat v pruzích, které jsou o 20 % širší než formát zvolených podlahových desek. Zaklápění deskami probíhá stejným způsobem, po částech.
- Urovnání a hutnění: Liapor se urovnává a hutní ručně, pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Správné zhutnění se kontroluje tak, že se na vrstvu kameniva položí odřezek podlahové desky o velikosti přibližně 50 × 50 cm. Pokud si na desku stoupne statný dospělý člověk, deska by se neměla pod ním hýbat.
- Výběr podlahových desek: Pro zaklopení lze použít minimálně 25milimetrové OSB desky, sádrovláknité, sádrokartonové, cementotřískové nebo jiné desky, které se pokládají a spojují podle doporučení výrobce.
Kde sehnat ten správný materiál?
Keramzitový vyrovnávací podsyp Liapor koupíte jednoduše online přímo od výrobce v e-shopu obchod.liapor.cz. Můžete ale také využít širokou obchodní síť a podsyp koupit ve svých oblíbených stavebninách, jako jsou DEK, PRO-DOMA, Held, Izomat, Stavmat a další., kde si můžete zároveň vybrat i vhodné podlahové desky a další nezbytnosti pro rekonstrukci.
Společnost Liapor s.r.o. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů Liapor pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo. Díky tomu mají materiály Liapor lepší ...