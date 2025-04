Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / S Rifino TOP můžete tmelit sádrokarton bez broušení

S Rifino TOP můžete tmelit sádrokarton bez broušení

Ušetřete čas, práci i materiál. Rifino TOP je tmel na sádrokarton, který nemusíte brousit. Téměř bez námahy tak vytvoříte perfektně hladký povrch v požadované kvalitě – od Q1 až po Q4.

Rifino TOP je bílý práškový tmel pro spárování i finální tmelení. Sádrokartonáři ocení v první řadě jeho snadnou zpracovatelnost – po rozmíchání má tmel konzistenci jemné pasty, která se snadno nanáší, zároveň však nepadá ze špachtle.

Praktický tmel od Rigipsu lze jednoduše roztmelit do ztracena. Po zaschnutí vytváří sametově hladký povrch bez nerovností a přechodů, který není třeba dodatečně brousit. Vyhnete se tak namáhavé práci, velkému množství prachu a ušetříte čas.

Rifino TOP vyniká i svými mechanickými vlastnostmi. Vysoká přídržnost k podkladu (min. 0,5 MPa) a pevnost v tlaku (min. 2,5 MPa) zaručují, že tmel nesesedá a nepraská.

Finální tmelení je s Rifino TOP až 2× rychlejší

Máte hotové druhé tmelení spár? S Rifino TOP můžete rovnou přikročit k celoplošnému tmelení a sádrokarton upravit do kvality Q3.

K aplikaci tmelu vám slouží špachtle pro celoplošné tmelení. Rifino TOP se nanáší dlouhými tahy ve velmi slabé vrstvě po celé ploše, jen pro uzavření pórů kartonu. Poté se natupo stáhne do nuly. Takový postup má hned několik výhod:

Nevznikají přechody tmelené plochy na SDK, takže odpadá broušení. Sjednotí se nasákavost povrchu a před malováním není třeba penetrace. Spotřeba tmelu je pouze 0,07 kg/m2. U běžného tmelu spotřebujete 0,5 kg/m2.

Finální tmelení s Rifino TOP tak zabere pouhé dva dny, při vyšších teplotách i jeden den. A to včetně přestávky na schnutí tmelu. V porovnání s tmelením do Q2, které trvá běžně tři až čtyři dny, jde o výraznou časovou úsporu.

Tmelení v kvalitě Q4

Žádá si prostor extrémně hladký povrch stěn? S Rifino TOP můžete jednoduše tmelit i v Q4 a opět bez broušení.

Tentokrát budete kromě hladké špachtle potřebovat ještě zubovou špachtli. Ta má speciálně upravenou čepel s 2mm zubem a zajistí nanesení tmelu v rovnoměrné tloušťce.

Tmel namíchejte do konzistence podobné pro tmelení do spáry a naneste zubovou špachtlí na stěnu. Vrstvu tmelu uhlaďte, opět zubovou špachtlí, aby vznikl „manšestr“. Povrch rozhlaďte hladkou špachtlí Rigips. Dbejte, aby špachtle byla vůči stěně hodně naklopená – neuberete si tak materiál. Jakmile tmel mírně zavadne, strhněte pomocí fasádní špachtle drobné kontury a přetmelte stěnu do nuly.

Správná kombinace tmelu a pásek

Pro tmelení s Rifino TOP doporučujeme používat pásky z portfolia Rigips. Do spár využijete pásku ze speciální netkané textilie ze skelného vlákna.

Potřebujete mimořádnou odolnost vůči prasklinám? Pak volte spíše skelnou pásku Habito®. Z jedné strany je tvořená jemnou síťovinou, z druhé flísovou skelnou tkaninou.

Pro ochranu rohů a k vyztužení koutů se hodí páska Habito® Flex. Její složení ze speciálního papíru a vysoce pevného kopolymerového jádra účinně ochrání exponovaná místa před mechanickým poškozením, včetně nárazů.

Rifino TOP využijete i na další druhy podkladů

Tmel od Rigipsu nekončí svým využitím jen u sádrokartonu. Hodí se k renovacím jádrových omítek i aplikaci na různé typy povrchů, jako je pórobeton nebo monolitický beton.

Hladké a nesavé podklady je třeba před nanesením tmelu opatřit ještě kontaktním nátěrem Rigips, u vysoce savých podkladů nezapomeňte na penetraci.

Porovnejte kvalitu tmelení v aplikaci Best Finish

Jak vypadá příčka přetmelená v kvalitě Q2 vs. v kvalitě Q4 při měnícím se osvětlení? To si můžete snadno prohlédnout v aplikaci Best Finish. Stačí zvolit požadovanou kvalitu povrchu a upravit osvětlení.

V aplikaci si můžete také vyzkoušet, jak dopadne náraz předmětu na nechráněný roh stěny, oproti rohu s hliníkovým profilem či páskou Habito® Flex.

Best Finish je dostupný pro počítače i mobilní telefony.