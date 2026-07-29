PENNY sází na dřevo i chytré technologie. Nová prodejna v České Lípě ukazuje budoucnost výstavby retailových staveb
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PENNY sází na dřevo i chytré technologie. Nová prodejna v České Lípě ukazuje budoucnost výstavby retailových staveb
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Celodřevěná nosná konstrukce z CLT panelů, fotovoltaická elektrárna, využití odpadního tepla z chladicích zařízení, BIM projektování i inteligentní řízení technologií. Nová prodejna PENNY v České Lípě není zajímavá pouze použitím dřeva, ale představuje komplexní přístup k navrhování energeticky úsporných obchodních budov. Podle společnosti nejde o pilotní projekt, ale o směr, kterým se bude ubírat významná část budoucí výstavby.
Jednou z cest snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví je větší využití obnovitelných stavebních materiálů, především dřeva. Zatímco u bytových či administrativních budov se dřevostavby prosazují stále častěji, v segmentu maloobchodu jde zatím spíše o výjimky.
Společnost PENNY však tento trend postupně mění. Otevřela již čtvrtou prodejnu s celodřevěnou nosnou konstrukcí, která vznikla kompletní přestavbou původního objektu. Českolipský projekt navazuje na předchozí realizace ve Skutči, Ždírci nad Doubravou a Hrádku u Rokycan a podle zástupců společnosti představuje nový standard pro budoucí výstavbu.
Dřevostavby jako součást dlouhodobé strategie
Podle vedoucího stavebního oddělení společnosti PENNY Václava Šímy není využití dřeva jednorázovými projekty na vybraných prodejnách, ale součástí dlouhodobé strategie firmy.
„Primární motivací je udržitelnost. Tím, že stavíme dřevostavby, snižujeme naši uhlíkovou stopu. Současně se ale stále více ukazuje i ekonomický rozměr tohoto přístupu. Firmy budou muset svou uhlíkovou stopu vykazovat a bude mít vliv i na jejich ekonomiku,“ vysvětluje Šíma.
Zkušenosti, které PENNY při výstavbě dřevěných prodejen získalo, dnes podle něj využívá nejen česká společnost, ale sdílí je také v rámci skupiny REWE. Strategický význam projektu potvrzuje také jednatel společnosti PENNY Radek Hovorka. Podle něj je dřevostavba pouze jednou částí širšího konceptu.
„Není to jen o samotném dřevu. Celá prodejna představuje soubor opatření zaměřených na udržitelnost. Vedle konstrukce jsou důležité technologie jako rekuperace tepla, tepelná čerpadla, LED osvětlení nebo fotovoltaika. Teprve jejich kombinace vytváří ekonomicky i ekologicky efektivní celek,“ říká Hovorka.
CLT panely: dřevo s vlastnostmi vhodnými i pro větší objekty
Celodřevěná konstrukce nové prodejny PENNY v České Lípě využívá systém křížem lepených dřevěných panelů CLT (Cross Laminated Timber). Jde o technologii, která umožňuje využití dřeva nejen u rodinných domů, ale také u vícepodlažních a veřejných staveb.
CLT panely vznikají slepením několika vrstev dřevěných lamel, přičemž jednotlivé vrstvy jsou orientovány vždy kolmo vůči sobě. Díky tomu získává materiál vysokou tvarovou stabilitu a mechanickou odolnost ve více směrech.
Oproti klasickému masivnímu dřevu se CLT vyznačuje menší náchylností k deformacím a umožňuje výrobu velkoplošných prefabrikovaných prvků. Ty lze na stavbě rychle montovat, což zkracuje dobu realizace a omezuje množství mokrých stavebních procesů.
Stavba je rychlejší díky standardizaci v projektové přípravě
Dřevěná konstrukce přináší také výhody při samotné realizaci. „Výstavba je přibližně o čtyři týdny kratší. To znamená, že můžeme prodejnu o měsíc dříve otevřít a zahájit provoz,“ říká Šíma.
Další potenciál investor vidí v digitalizaci projektové přípravy. Prodejna v České Lípě byla připravována metodou BIM a podle stavebního oddělení se její přínosy projeví především při opakované výstavbě standardizovaných objektů.
„Jakmile vytvoříme knihovnu jednotlivých prvků, příprava dalších staveb se výrazně zrychlí. Naše prodejny mají obdobné dispozice i konstrukční řešení, takže můžeme využívat již vytvořené digitální modely,“ popisuje Šíma.
Odpadní teplo z chlazení vytápí celý objekt
Jedním z nejzajímavějších technických řešení nové prodejny je systém ESyCool společnosti Viessmann. V běžných obchodních objektech představují chladicí a mrazicí zařízení největší energetickou zátěž. Současně ale produkují značné množství odpadního tepla, které bývá často bez užitku odváděno do okolí.
V České Lípě je tato energie využívána pro vytápění objektu. „Technologie zpracovává kondenzační teplo ze všech chladicích a mrazicích zařízení. Teplo, které by jinak odcházelo bez využití, slouží podle potřeby k vytápění celé budovy,“ vysvětluje Václav Šíma. Tím se významně snižuje potřeba dodávat teplo z externích zdrojů a zvyšuje celková energetická efektivita budovy.
Jak funguje využití odpadního tepla
Významnou část energetické zátěže prodejen tvoří chlazení. U obchodních objektů jde obvykle o jeden z největších spotřebičů elektrické energie, současně ale představuje významný zdroj nízkopotenciálního odpadního tepla.
Systém ESyCool využívá energii z chladicích okruhů, které musí při svém provozu odvádět teplo odebrané z objemných chlazených skladů. Pokud je tento tepelný tok správně řízen, může sloužit jako doplňkový zdroj energie pro vytápění prodejny nebo ohřev dalších médií.
Výhodou tohoto řešení je především vysoká míra využití již jednou spotřebované energie. U maloobchodních objektů s dlouhou provozní dobou může jít o významnou úsporu v průběhu celého roku.
Součástí prodejny je systém nepřetržitého monitoringu chladicích zařízení, který sleduje jejich provozní parametry, umožňuje vzdálenou regulaci a včas upozorňuje na případné poruchy. „Díky online monitoringu dokážeme udržovat zařízení v optimálním provozu bez zbytečných výkyvů mezi létem a zimou nebo mezi denním a nočním režimem. Právě to významně přispívá ke snižování spotřeby energie,“ říká Šíma. Celý objekt využívá LED osvětlení s nízkou spotřebou elektrické energie.
Fotovoltaika jako standard nových prodejen
Fotovoltaické elektrárny se podle společnosti stávají běžnou součástí všech nových samostatně stojících prodejen s plochou střechou. Instalovaný výkon okolo 99 kWp pokrývá přibližně 30 % roční spotřeby elektrické energie konkrétní prodejny. „Vyrobenou elektřinu spotřebujeme prakticky beze zbytku přímo v prodejně. U nových objektů proto fotovoltaiku považujeme za standardní součást výstavby,“ uvádí Šíma.
Dalším krokem má být rozvoj sdílené energetiky. PENNY připravuje využití fotovoltaických přístřešků nad parkovišti doplněných bateriovými úložišti. V období vysoké výroby by přebytky elektřiny mohly být sdíleny mezi jednotlivými prodejnami společnosti místo jejich dodávky do veřejné distribuční sítě.
Dřevostavby mají být běžnou součástí další expanze
V současnosti provozuje PENNY v České republice přibližně 445 prodejen. Letos plánuje otevřít osmnáct nových obchodů, v dalších letech přibližně pětadvacet ročně. Do roku 2030 společnost počítá s rozšířením sítě přibližně na 600 prodejen. „Vedle nových staveb investujeme také do rozsáhlých rekonstrukcí stávající sítě i do rozvoje logistických center,“ říká Radek Hovorka.
Tomu odpovídá i rozvoj dřevostaveb. V současnosti jde o čtvrtou dokončenou realizaci, další tři prodejny jsou ve výstavbě a několik dalších projektů je již připraveno. „Připravujeme další projekty a jejich počet bude postupně narůstat. Dřevostavby se stávají běžnou součástí naší strategie výstavby nových prodejen,“ uzavírá Václav Šíma.