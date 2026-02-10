Sušené latě v praxi – realizační firmy si latě chválí, důležitá je komunikace se zákazníky
Suché latě jsou po třech letech na českém trhu již dobře zavedeným produktem, ale stále platí, že rozhodnutí o jejich používání leží zejména u realizačních firem. Zkušenosti těch, kdo je zařadili do svých projektů, jsou velmi pozitivní.
To potvrzuje i Vítězslav Vavřinec, jednatel jihočeské společnosti Alfahaus realizující dřevostavby: „Jsem více než spokojen. Kdo by chtěl mít chemickou impregnaci v domě? Navíc suché latě nedegradují střešní fólie, a to je opět argument pro vyšší kvalitu staveb.“ Pan Vavřinec tímto upozorňuje na argumenty, které hrají významnou roli i u dalších profesionálů. Právě na možnou degradaci polypropylenových pojistných hydroizolačních fólií (PHI) upozorňuje již dlouho Karel Bulín, technik společnosti Dörken. „Látky obsažené v impregnaci mohou významně pozměnit vlastnosti polypropylenových PHI, a to do té míry, že fólie začnou protékat. Společnost Dörken testovala polypropylenové fólie ze své vlastní výroby (již je nevyrábí) i ty od konkurence. V případech, kdy byly fólie kontaminovány impregnačními prostředky, došlo u všech fólií k protečení,“ shrnuje pan Bulín problematiku, která je v českém prostředí již dlouho známá, ale přesto jí není věnovaná pozornost. Za zmínku stojí, že výrobce fólií DELTA podporuje odklon od impregnovaných latí i u vyšších řad polyuretanových fólií a dokládá to i 30letou zárukou. Ta je podmíněna mj. použitím neimpregnovaných latí.
Vysvětlovat má smysl
Právě jasné a podložené argumenty jsou velkou předností sušených latí, což potvrzuje i pan Vavřinec, který se zákazníky jejich případné otázky probírá. Od chvíle, kdy na začátku roku 2025 Alfahaus zařadil sušené latě do skladeb střech, neměl žádnou motivaci se k impregnovaným latím vrátit. „Žít bez impregnace s plnou zárukou systému je pro klienty rozhodující,“ sdílí argument, který hraje u investorů nejdůležitější roli. Další výhody sušených latí, jako je jejich nižší váha, rozměrová přesnost a minimální riziko dalších deformací, jsou důležité spíše pro samotné realizační firmy než stavebníky a pan Vavřinec potvrzuje, že i jeho kolegové si sušené latě po prvním roce chválí.
Zkušenosti z Česka i zahraničí
Alfahaus, coby zkušená a etablovaná realizační firma, není jediný, kdo k sušeným latím plně přešel. Stejný krok avizoval například i pan Josef Vachule ze Střechy ČR s.r.o., pro kterého je hlavním argumentem zdraví kolegů a zaměstnanců – jednoduše řečeno nevidí důvod, proč by měl jeho tým sahat na chemicky impregnované dřevo. Mezi realizačními firmami, které sledují dění i za našimi hranicemi, se často objevují odkazy na normy i praxi rakouského a německého trhu, kde jsou sušené střešní latě již samozřejmostí: „Impregnace již není v Rakousku žádné téma, chemická ochrana dřeva patří minulosti,“ potvrzuje Bernhard Mittermayr, který je již třetí generací ve vedení hornorakouské firmy se zaměřením na designové dřevostavby.
Normy a podpora odborníků
V českém prostředí prozatím chybí normy, které by zakazovaly používání impregnací tam, kde nedávají smysl. Přednost konstrukční ochrany před chemickou je však jasně ukotvena například v ČSN 73 1901-2, což bylo podstatné i pro pana Vavřince. Sušené latě zaznamenal již dříve, ale než k nim definitivně přešel, diskutoval téma s certifikačními orgány i soudní znalkyní. „Dobře provedená střecha impregnaci nepotřebuje a v případě špatně provedené střešní konstrukce platí, že ji impregnace nezachrání,“ shrnuje postoj Dřevařského ústavu Ing. Luboš Drahňovský. Ředitelka Dřevařského ústavu Ing. Jitka Beránková, Ph.D. potvrzuje, že na trhu jasně pozoruje přesun k sušeným dřevěným prvkům, které jsou při dodržení konstrukční ochrany pro výstavbu mnohem výhodnější variantou než ty chemicky impregnované.
