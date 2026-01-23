Musíme latě a krovy impregnovat?
Impregnace krovů a latí patří socialistické historii
Přehrát audio verzi
Musíme latě a krovy impregnovat?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Používání sušeného dřeva není v českém prostředí novinkou. KVH nebo BSH hranoly se na našem trhu již velmi dobře etablovaly a mnohé firmy mají zkušenosti i s dalším dřevařským sortimentem, který je s naprostou samozřejmostí používán v sušeném stavu. Proč tedy vzbuzuje používání sušených latí emoce?
Samotní odborníci pracující na střechách sušenou lať obvykle vítají. Je lehčí, rozměrově přesnější a práce s ní nepřináší rizika kontaminace půdy nebo poškození vlastního zdraví. S rezervovaným přístupem se však suchá lať někdy setkává ze strany neznalých stavebníků či technických dozorů investora. Někteří z nich se domnívají, že norma nařizuje, aby byly latě či jiné dřevo používané v konstrukcích střech, impregnované. Není tomu tak. Žádná podobná platná norma neexistuje.
Normy, certifikační orgán i Cech mají jasno
Norma pro navrhování střech ČSN 73 1901-2, stejně jako Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, upřednostňují konstrukční ochranu před chemickou. „Pokud je konstrukční ochrana provedena dobře, jsou sušené dřevěné prvky pro výstavbu domů mnohem výhodnější variantou než chemická impregnace. V Německu a Rakousku se impregnace dřeva v interiéru už vůbec nepoužívá, je dokonce zakázaná. I u nosných konstrukcí, například vazníků, upřednostňují výrobu ze sušeného řeziva, případně konstrukčních hranolů nastavovaných zubovitým spojem, před chemickou ochranou,“ shrnuje současné poznatky v oboru i postoj Dřevařského ústavu jeho ředitelka Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
Kde se tedy v Česku vzalo přesvědčení, že je nutné dřevo impregnovat? Je třeba se vrátit do období vlády prezidenta Antonína Novotného, přesněji ke směrnici č. 8/1965 Sb. pocházející ze 14. 1. 1965. Ta socialistickým podnikům ukládá zabezpečit ochranu dřeva před hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm formou účinné impregnace. Za éry minulého režimu byla směrnice samozřejmě vnímána s náležitým respektem. A vzdělání či zkušenosti části stavebních dozorů pravděpodobně pochází právě z této doby. Vzhledem k tomu, že socialistické podniky jsou v naší zemi (naštěstí) minulostí, měl by stejný osud potkat i 61 let starou směrnici nařizující chemickou impregnaci dřeva bez ohledu na jeho konstrukční ochranu. Zůstává nevyvratitelným, že se od roku 1965 mnoho věcí změnilo, dřevařský obor se významně posunul a je čas i na definitivní odklon od zbytečného používání chemických impregnací. I to je jeden z důvodů, proč je zmíněná směrnice č. 8/1965 Sb. skloňována v souvislosti s antibyrokratizačním balíčkem, který Hospodářská komora navrhla vládě.
Dřevařský ústav nabízí řešení
Výjimku z povinnosti socialistických podniků impregnovat nejen dřevěné krovy (o latích žádná konkrétní zmínka není), ale třeba i tyčky k rajčatům nebo klepače na koberce, může udělit nadřízený orgán po dohodě se Státní dřevařskou inspekcí, která však byla zrušena již v říjnu 1967 opatřením č. 99/1967 Sb. Ačkoliv dnešní Dřevařský ústav není nástupcem Státní dřevařské inspekce, nabízí pomocnou ruku firmám, které chtějí mít plnou jistotu, že je nikdo nebude považovat za socialistický podnik a nebude po nich vyžadovat nesmyslné aplikování chemických látek. Do doby, než dojde k definitivnímu zrušení zmíněného vládního nařízení, lze v případě nejasností využít prohlášení Dřevařského ústavu, že skutečně není nutné ani vhodné impregnovat dřevo, které lze chránit konstrukčně.
Můžete si ho stáhnout na webových stránkách suchelate.cz nebo přímo pod QR kódem nebo na tomto odkazu.
V roce 1965 zahájila Československá televize vysílání Večerníčku, Alexej Leonov provedl první výstup člověka do volného kosmu, Miloš Forman představil film Lásky jedné plavovlásky a na československý trh byl uveden první ženský antikoncepční přípravek. A vláda Československé socialistické republiky schválila směrnici, kterou někteří dodnes považují za překážku v posunu českého stavebnictví o další krok blíže k udržitelnosti. Některé věci je na čase vnímat jako historii.
Herrmann & Vogel spol. s r. o. je rodinná firma obchodující se dřevem. Kromě řeziva nabízí například lepené hranoly nebo moderní obkladové materiály a stojí za projektem "Suché latě", který posouvá české stavebnictví o další krok směrem k udržitelnosti. ...