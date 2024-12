Stavba / Regenerace domů / Zelená úsporám na TZB-info / Nová zelená úsporám 2025: Komplexní renovace, zálohy a výhodné úvěry na všechna opatření

Nová zelená úsporám 2025: Komplexní renovace, zálohy a výhodné úvěry na všechna opatření

Nová zelená úsporám v roce 2025 se zásadně změní. Ve dvou podprogramech – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light, do kterých se sloučí současné podprogramy, nabídne zálohové financování a zvýhodněný úvěr všem, a to na komplexní i dílčí renovace. Nízkopříjmové domácnosti budou v programu i nadále zvýhodněny. Změny se týkají pouze rodinných domů a začnou platit od 1. února 2025.

Program zaměří na zrychlení tempa komplexních renovací v rezidenčním sektoru s cílem dosáhnout maximálních úspor energií s pozitivním efektem v podobě snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska žadatelů o dotaci bude nejvýznamnější změnou možnost získat finanční prostředky na realizaci opatření předem. Od 1. únory 2025 budou žadatelé vybírat ze dvou dotačních titulů podle rozsahu renovace:

Oprav dům po babičce – komplexní renovace

Podprogram podporuje komplexní renovace rodinných domů a pokračuje na původním půdorysu. Podmínkou dotace zůstává tzv. optimální (důkladné) zateplení, k němu je možné přidat všechna další opatření jako doposud. Příjemci dotace mohou získat výhodný úvěr od bank a stavebních spořitelen. Zachován zůstává i bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě.

Nová zelená úsporám Light – dílčí renovace

Dva současné podprogramy, Nová zelená úsporám Standard i její odlehčená verze Nová zelená úsporám Light, se sjednotí do jediného podprogramu, a to pod názvem Nová zelená úsporám Light. Zde se budou moci domácnosti ucházet o podporu jednotlivých opatření samostatně nebo v kombinaci – ať jde o zateplení, výměnu neekologického vytápění, instalaci fotovoltaiky, úsporný ohřev vody, rekuperaci nebo budování zelených střech, hospodaření srážkovou a šedou vodu či dobíjecí stanice pro elektromobily. Program sjednocuje podmínky původního standardního programu a programu pro domácnosti s nižšími příjmy, přičemž zachovává zvýhodněnou podporu až 250 tisíc korun na pokrytí 80 % výdajů na zateplení a dotaci až 80 % na výměnu neekologických kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

Redesign programu v kostce Důraz na komplexní renovace

Zateplení budovy generuje nejvyšší míru energetických úspor.

Dlouhodobým cílem je dosáhnout bezemisních budov v souladu se schválenou evropskou směrnicí EPBD IV.

Zateplení budovy generuje nejvyšší míru energetických úspor. Dlouhodobým cílem je dosáhnout bezemisních budov v souladu se schválenou evropskou směrnicí EPBD IV. Záloha pro všechny - odstranění bariéry nedostatku financí na vstupní investice

- odstranění bariéry nedostatku financí na vstupní investice Výhodný úvěr i na dílčí renovace - pro příjemce dotace v obou podprogramech, kteří realizují zateplení v jakémkoliv rozsahu

- pro příjemce dotace v obou podprogramech, kteří realizují zateplení v jakémkoliv rozsahu Sjednocení podmínek dotace pro všechny - sjednocení oprávněných žadatelů, podporovaných budov, výše dotací atd.

- sjednocení oprávněných žadatelů, podporovaných budov, výše dotací atd. Podpora bytových domů a dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti zůstávají beze změny.

„Některé změny, které dnes představujeme, mohou být překážkou schválení připravované žádosti podle stávajících podmínek. Proto jsme přistoupili ke zveřejnění ještě v době zbývající alokace, kterou budeme denně aktualizovat, a otevřeného příjmu žádostí, aby mohli žadatelé dokončit projektovou přípravu nutnou pro podání žádosti a žádost podat za stávajících podmínek,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a pokračuje: „Změny se netýkají oblasti bytových domů, ani výměn zdrojů tepla na vytápění u rodinných domů, tam vše běží podle stávajících podmínek.“

„Změny v programu Nová zelená úsporám jsou systematické, drží princip technologické neutrality a mají jasný program mířící k bezemisním budovám do roku 2050. Navazují i na chystanou renovační strategii státu, díky které by na energeticky úsporné bydlení mělo postupně dosáhnout výrazně více domácností. Je dobře, že program zvýhodňuje nízko-a středně příjmové domácnosti a že každý, kdo se bude chtít pustit nejen do dílčích úsporných opatření, ale především do kvalitní celkové renovace svého domu, může získat zvýhodněný úvěr a dotaci předem. Majetkový test zároveň pomůže státu zajistit hospodárnější využití veřejných prostředků. Prezentované koncepční nastavení programu je skutečně systémové a smysluplné," říká Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu.

Prioritizace komplexních renovací a zefektivnění výše podpory Sjednocení jednotkových dotací na úrovni

30 % nákladů na realizaci – všechna opatření

50 % nákladů na realizaci – komplexní zateplení

80 % nákladů na realizaci – zateplení pro ohrožené domácnosti do max. výše 250 000 Kč

- Podpora zastropována na 5 kWp (bez omezení rezervovaného výkonu) Novostavby - podpora tzv. nulových staveb (stavby s potřebou tepla menší než 5 kWh/m2)

Přehled stěžejních změn v programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Peníze předem pro všechny žádosti

Nově dva podprogramy, každý bude mít své závazné pokyny:

NZÚ Oprav dům po babičce – optimální (důkladné) zateplení a další opatření, pouze v kombinaci s důkladným zateplením

NZÚ Light – zateplení a další dílčí energeticky úsporná opatření, samostatně nebo v kombinaci, zvýhodnění pro nízkopříjmové domácnosti

Podpora v programech pro rodinné domy pouze pro fyzické osoby

Výše podpory bude dána pouze jednotkovými částkami bez omezení procentní hodnotou (s výjimkou omezení vyplývajících z podmínek poskytování veřejné podpory)

Způsobilost výdajů 1 rok před podáním žádosti (klouzavé datum)

Povinné posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla do konkrétní nemovitosti

Zrušení podmínky omezení rezervovaného výkonu u fotovoltaiky, podporovaný výkon max. 5 kWp

Podpora instalace dobíjecí stanice pro elektromobil pouze při napojení na fotovoltaiku

Dešťovka a zelená střecha pouze v kombinaci se zateplením

Úprava dotačních bonusů motivující k realizaci zateplení (bonus za kombinaci zateplení + FVE – 20 tisíc Kč a zateplení + výměna zdrojů – 30 tisíc Kč)

Bonus pro znevýhodněné regiony

Žadatelé mohou vlastnit nanejvýš dvě nemovitosti určené k bydlení v rámci celé domácnosti

Členové domácnosti mají trvalý pobyt v podpořené nemovitosti po celou dobu udržitelnosti

Aktuální etapa programu Nová zelená úsporám byla spuštěna 19. září 2023. K 1. prosinci 2024 přijal Státní fond životního prostředí ČR téměř 200 tisíc žádostí za více než 41 miliard korun. Po dočerpání finančních prostředků alokovaných z Modernizačního fondu bude příjem žádostí ukončen a po krátké provozně technické přestávce se otevře příjem žádostí za nových podmínek.