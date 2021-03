Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Terasy z WPC od českého výrobce oslovují zákazníky po celém světě

Moderní stavební materiály, jako je WPC, nám umožňují klást na venkovní prostory podobné nároky, jaké máme na obytné místnosti v interiéru domu. Včetně jejich funkčnosti, atraktivity a snadné údržby bez potřeby dodatečných investic. To je také důvod, proč si stále více informovaných zájemců pořizuje na své zahrady, balkóny nebo střechy nové terasy, ploty či obklady z dřevěného kompozitu.

V Evropě patří k nejvýznamnějším producentům kompozitu dřeva a polyethylenu česká společnost WPC – WoodPlastic. Ta ve svém závodě ve středočeských Bukovanech vyrobí více než 6 km plnoprofilových prken za jediný den a dodává je svým zákazníkům od Abuje přes Paříž až po Hong Kong. Její produktová řada Terafest®, zahrnující terasová prkna, plotovky a obklady stěn, splňuje právě ty požadavky, které nároční zákazníci očekávají od výrobků 21. století. Tedy dlouhodobou kvalitu, estetickou hodnotu, ohleduplnost k životnímu prostředí či zdravotní nezávadnost.

Prkna Terafest® jsou extrudována za pomoci laserové technologie z patentované výrobní směsi. Ta obsahuje pečlivě vybranou dřevitou moučku z obnovitelných zdrojů (PEFC), obohacenou o vysokohustotní polyethylen obdobného typu, jaký se používá ve zdravotnictví. Kvalita výrobků je garantována i tzv. „rodným listem“ s unikátním číselným kódem, který je součástí každého prkna, respektive každé faktury opouštějící brány závodu.









Pouze prvotřídní WPC dává smysl

A právě kvalita prken je to, co dává smysl rozhodnutí pořídit si terasu z WPC. Pro dlouhou životnost terasy bez ztráty jejích klíčových vlastností je nejdůležitější to, z čeho a jak se vyrábějí prkna. Rozdíly v kvalitě teras z kompozitu, které si dnes na trhu můžeme pořídit, mohou být u různých výrobců a především pak dovozců propastné.

Pokud tedy zájemce zvažuje pořídit si terasu z WPC a zároveň si pohrává s myšlenkou šetřit na prknech, bude pro něj z mnoha důvodů výhodnější zvolit terasu z jiného materiálu – ze dřeva, betonu, keramiky, z kamene… Laciná prkna převážně s dutým profilem, často dovážená ve velkých objemech z Asie budou s vysokou pravděpodobností postrádat právě ty požadované parametry, kvůli nimž bylo WPC vyvinuto.









Výrobou prken to nekončí

Pomineme-li reprezentativní design, patří k hlavním přednostem prken z Bukovan především odolnost a dlouhá životnost. Prkna od WPC – WoodPlastic odolávají veškerým rozmarům počasí – dešti, sněhu, mrazu i UV záření. Minimálně nasákavý materiál je rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna jsou stálobarevná, nekroutí se, nedrolí a netvoří se na nich třísky ani štěpy. Snadno a rychle se montují bez nutnosti kotvení k pevnému podloží. Terasu není třeba natírat, olejovat ani impregnovat. Zcela postačí ji občas opláchnout proudem vody.

Výrobou atraktivních prken disponujících celou škálou přirozených barevných odstínů a na dotyk příjemných povrchů však služby zákazníkům nekončí. WPC – WoodPlastic disponuje celorepublikovou sítí terasových center a zkušených certifikovaných partnerů. Ti zájemcům, na rozdíl od většiny dovozců, terasu nejenom profesionálně nainstalují, ale ještě předtím vypracují její návrh, pomohou s výběrem povrchů a barev a kdykoli jim budou k dispozici cennými radami, ať už osobně či online.

České terasy od společnosti WPC – WoodPlastic oceňuje už více než 10 000 spokojených zákazníků po celém světě. Buďte mezi nimi. www.woodplastic.cz.









