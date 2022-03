Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Terasa z kvalitního WPC vydrží desítky let stále stejně funkční a krásná

Terasa z kvalitního WPC vydrží desítky let stále stejně funkční a krásná

Česká republika patří k předním evropským výrobcům a dodavatelům kompozitního dřeva. Jeho nejznámějším producentem u nás je firma WPC – Woodplastic. Brány jejího závodu ve středočeských Bukovanech opouští denně na šest kilometrů originálních prken Terafest®. S Petrem Hromkem, obchodním manažerem této české společnosti, jsme se bavili o přednostech kompozitu, ale i o nebezpečích, která na zájemce o terasu z WPC číhají.



Mgr. Petr Hromek, obchodní manažer

WPC – Woodplastic a.s. Mgr. Petr Hromek, obchodní manažerWPC – Woodplastic a.s.

O jaká kompozitní prkna dnes mají zákazníci největší zájem?

Ještě před pár lety byly hodně v kurzu povrchy s drážkami, lidé je mají nejčastěji spojené s dobrými protiskluzovými parametry. Ale dnes, kdy technologie výrazně pokročily, už dokážeme vyrobit téměř hladká prkna s bezpečným protiskluzovým povrchem, která jsou zároveň velmi příjemná na dotyk. Díky tomu, že nemají drážky, se na nich například nedrží nečistoty, kamínky nebo písek, obzvláště v prostředí kolem bazénů. Zákazníci se také čím dál více zajímají nejen o praktickou stránku prken, ale řeší i estetické hledisko, odstíny či povrchy, ale také napojování nebo výrobu prken na míru.

Jak moc je pro zájemce o kompozitní terasu důležitá cena prken?

Cena je samozřejmě klíčové téma u jakéhokoli produktu. Co se týče teras, v současnosti bohužel zdražují všechny materiály, včetně klasického dřeva. Výhodou WPC je, že nabízí cosi jako vratný bonus. Životnost terasy z kvalitního kompozitu přesahuje i při naprosto minimalistické údržbě 40 let, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách, v nichž by se muselo dřevo opakovaně ošetřovat, brousit, mořit, impregnovat nebo postupně kompletně nahrazovat novými díly. Takže když si spočítáte životnost, kvalitu nebo minimální náklady na údržbu, tak ta vyšší pořizovací částka dává právě u WPC smysl. Nemluvě o tom, že cena drtivé většiny u nás zakoupených teras zahrnuje i jejich montáž, a tudíž umožňuje uplatnit nižší sazbu DPH.

Není přece jen výhodnější pořídit si klasickou dřevěnou terasu a dobře se o ni starat?

Dřevo je samozřejmě z mnoha důvodů fantastický stavební materiál. Ale ať se na to díváte z jakékoli strany, výdaje na pořízení a následnou údržbu dřevěné zahradní terasy začnou po určité době vždy převažovat nad náklady spojenými s pořízením terasy z kvalitního kompozitu. Jinak řečeno, majitel dřevěné terasy si během životnosti té sousedovy z WPC koupí svoji terasu minimálně dvakrát až třikrát. Pořízení kvalitní kompozitní terasy znamená minimální náklady, jak finanční, tak i časové. Pro nás je vždycky velkým zadostiučiněním, když se nám po deseti, dvanácti nebo patnácti letech ozve klient s tím, že chce rozšířit stávající terasu, a přitom poznamená: Já mám pocit, že jsem si ji od vás pořizoval včera, je pořád jako nová a mám z ní radost.

Takže při pořízení terasy z kompozitního dřeva nehrozí žádné nepříjemné překvapení?

Tak to bohužel není. To, že WPC je teď hodně v kurzu, má samozřejmě i svoji stinnou stránku. Na tomhle boomu se dnes vezou i nejrůznější pseudovýrobci nebo firmy, které přeprodávají prkna ne vždy jasného složení nebo původu. Řada z nich kompenzuje nižší kvalitu nabízených výrobků lákavou cenou, ale ta je výhodná jenom zdánlivě. Koupě takových výrobků je krátkozraké řešení, protože výrobce těch prken musel pochopitelně někde ušetřit, nejčastěji na méně kvalitní technologii výroby a především pak na složení směsi. Není neobvyklé, že vedle zbytkového dřeva taková prkna obsahují starý papír, celulózu, obilné otruby nebo měkčené PVC. Tahle prkna obvykle nedisponují UV stabilizátory barvy, jsou nasákavá a po dvou letech šednou, bobtnají, kroutí se, drolí a praskají.

To je to opravdu tak zlé?

Je to především hodně nefér. Vůči zákazníkům, ale i vůči seriózním výrobcům. Majitelé takových teras jsou z pochopitelných důvodů zoufalí a často nemohou kompozitním prknům přijít na jméno. A to ještě nemluvíme o zdravotní nebo ekologické stránce celé věci – my jsme se dokonce setkali s prkny, která by byla schopna díky svému neuvěřitelnému složení kontaminovat půdu podobně, jako se to děje v případě nebezpečného odpadu. Čím dál tím častěji se na nás obracejí lidé, kteří udělali nějaký „zaručeně výhodný kauf“ dřevoplastové terasy a teď jsou – velmi mírně řečeno – rozčarováni její „kvalitou“. Není neobvyklé, že už po dvou letech jsou tato prkna zdeformovaná a zákazníci nás žádají, abychom jim je vyměnili za náš výrobek.

Mívají zájemci o terasu od WPC – Woodplastic jasné povědomí o tom, co vlastně chtějí?

Klienti k nám většinou přicházejí s nějakou svojí představou, jak by jejich terasa měla vypadat. Mnohdy ale nevědí, jak zajímavé možnosti dnes kvalitní WPC nabízí – že ho lze ohýbat, že si lze vybrat z různých profilů nebo atypů... Často chtějí prkno k bazénu a jejich prvotní představa je, aby bylo drážkované, protože slyšeli, že nejmíň klouže. Další preferencí bývá hnědá barva, protože si nedovedou představit jinou terasu než takovou, která vypadá jako dřevěná. Nutno říct, že lidé, kteří nás oslovují, bývají přemýšliví a otevření novým podnětům, takže od nás často spokojeně odcházejí s návrhem terasy z prken Terafest® například se sametově hladkým povrchem ve světle šedém nebo třeba pískově žlutém odstínu. A když pak vidí v reálu, jak nová terasa nádherně ladí s fasádou jejich domu a se zelení zahrady, uvědomí si, že celé prostředí je najednou díky terase úplně někde jinde.

Takže není nad radu odborníka?

Je to tak, v tom tkví ten zásadní rozdíl. Vy si samozřejmě můžete narychlo obstarat nějaká levná dutá no name prkna v hobby marketu odvedle a doufat, že to dobře dopadne. Pokud se ale nejdříve zajdete poradit do obchodu některého z našich certifikovaných partnerů, dostanete obrovskou přidanou hodnotu. Odborník vám všechno vysvětlí, zdarma s vámi zajede obhlédnout prostředí, poradí s výběrem prken, s bezplatným návrhem, připraví kalkulaci. Upozorní vás na řadu praktických detailů – co vybrat, pokud máte částečně zastřešenou terasu, jaký povrch zvolit, aby na něm nebyl vidět pyl z nedalekého řepkového pole nebo prach, jaká prkna a drážky zvolit v případě, že vedle terasy roste jehličnan, jaký kladečský plán vám při instalaci zajistí minimalizaci ztrát materiálu. Pokud si zákazník pořizuje prkna, která mají vydržet 40 let stále funkční a krásná, musí mít jistotu, že ho nenecháme ve štychu.