V rumunské "zahradě smyslů" použili česká prkna z kompozitního dřeva

Děti ve Velkém Varadínu v Rumunsku mají nově k dispozici „zahradu smyslů“, která si klade za cíl podporovat jejich přirozenou zvídavost a zájem o reálný svět. Součástí prostoru jsou i funkční prvky v podobě schodů, terasy či míst k posezení, všechny vyrobené z kompozitního dřeva od české společnosti WPC – Woodplastic.

Projekt Jucarii Vorbarete (Mluvící hračky) v bezmála čtvrtmilionovém transylvánském městě Velký Varadín (Oradea) pomáhá dětem s poznáváním reálného světa. Vedle klasického učení klade důraz na smyslové vnímání, a i proto zde nyní vytvořili nový projekt Talking Toy Sensory Garden. Venkovní prostor navržený pro potřeby těch nejmenších tak, aby každá její část podněcovala jejich zvídavost.

Přírodní koutek s českou stopou

Investoři vybrali pro zahradu materiály nejrůznějších textur. Vizuální část se tu prolíná s auditivní, ta zase s chromatickou, čich povzbuzují právě k tomu vybrané rostliny. Jedním z požadavků při vytváření smyslového koutku bylo, aby i jeho ryze funkční prvky, například schody, místa k sezení nebo terasa, zapadaly do celkového konceptu zahrady a korespondovaly s jejím přírodním pojetím.

Vedle elementů ze dřeva či z kamene, spolu s flórou, ale i kůrou, tekoucí vodou a dlažbou tu tak najdeme už zmiňované posezení, schody a malou terasu vyrobené z atraktivního a vysoce odolného kompozitu. Rumunská firma Kaluna, která se ujala návrhu a realizace funkčních prvků zahrady, použila plnoprofilová prkna z kompozitního dřeva od českého výrobce a dodavatele WPC – Woodplastic.



Ekologická a zdravotně nezávadná prkna



Přední evropský producent WPC ze středočeských Bukovan používá k výrobě svých prken zbytky měkkého dřeva z udržitelně pěstovaných evropských lesů. Čistá dřevní moučka se smísí v poměru 60:40 s granulemi vysokohustotního polyethylenu tuzemské výroby. Jde o recyklovatelný a zdravotně nezávadný polymer stejného typu, jaký se používá ve zdravotnictví či gastronomii.

Do výroby prken Terafest® nevstupuje nic, co by mohlo představovat jakékoli riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. I díky tomu mohou mít prkna stejnou certifikaci jako dětské hračky. Patentovaná směs, špičková výrobní technologie a laserem řízená extruze jsou zárukou toho, že výsledný produkt disponuje mimořádnými vlastnostmi.

Velká odolnost a dlouhá životnost materiálu



Jedná se především o odolnost a mimořádně dlouhou životnost. Minimálně nasákavý materiál je rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna mají speciální protiskluzový povrch, na kterém se netvoří třísky ani štěpy, jsou stálobarevná a odolávají veškerým běžným rozmarům počasí. Mají plný profil, takže se nekroutí ani nepraskají a jejich povrch je příjemný na dotyk.

Dalším bonusem je, že prkna vyžadují jen minimální údržbu. Občas je vhodné vymést nečistoty ze spár, prkna opláchnout čistou vodou, ideálně vysokotlakým čističem. Více znečištěná místa, například mastnotou, co nejdříve umýt rýžákem a vodou se saponátem, stejně tak šmouhy od trávy nebo třeba od posunování nábytku. A to je vše. Žádné natírání, chemické ošetřování ani impregnace.

Záruka na kompozitní terasu až 25 let

Každá ze zmíněných předností kompozitních prken od výrobce z České republiky hrála svoji roli při rozhodování, zda je bude vhodné využít i pro dětskou zahradu v Rumunsku. Investory nakonec ze všech nabídek nejvíce zaujala varianta prken Terafest® řady Premium s nadčasovým designem povrchu Forest Plus, v přirozeném barevném odstínu Teak se zárukou od výrobce až 25 let.