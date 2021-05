Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Při výběru nové terasy hraje roli každý detail. Nechte si poradit, jak na to

Při výběru nové terasy hraje roli každý detail. Nechte si poradit, jak na to

Pořízení nové terasy je dobrý nápad, ale při jejím výběru se nevyplatí dělat ukvapená rozhodnutí. Záleží i na detailech, proto není od věci konzultovat své představy s odborníky. Je dost dobře možné, že zákazník bude mít i díky jejich radám terasu kvalitnější, rychle postavenou a ještě ušetří.



Petr Hromek, produktový manažer společnosti WPC – WoodPlastic Petr Hromek, produktový manažer společnosti WPC – WoodPlastic

Vybudování nové zahradní terasy patří k častým stavebním úpravám domů a jejich bezprostředního okolí. Lidé na terasách oceňují hlavně možnost propojit přirozeným způsobem interiér s exteriérem a získat kvalitní a bezpečný prostor na zahradě či v okolí bazénu. Terasa je ideálním místem pro odpočinek, hru, vaření, setkávání, sport a v dnešní době i pro práci. Vedle samotné funkčnosti terasy a zvýšení životní úrovně rodiny není zanedbatelná ani její estetická hodnota.

Když vybíráte terasu, nespěchejte

Mají-li však být tato zcela legitimní očekávání uspokojena, je důležité navrhnout ke správnému domu správnou terasu, vybrat na ni kvalitní materiál a v neposlední řadě ho také zodpovědně nainstalovat. Ideálním řešením je udělat si vlastní průzkum, inspirovat se u známých, dát na pravdivé reference a konzultovat své představy s odborníky. Vzhledem k obrovskému množství nabídek a možností na trhu se při výběru terasy rozhodně nevyplatí dělat unáhlená rozhodnutí.

„Zákazníci, kteří se na nás obracejí, s námi probírají především praktické a konkrétní věci. Zajímá je, jak dlouho jim terasa vydrží plně funkční, jak moc náročnou péči jí budou muset věnovat, ptají se na vlastnosti materiálu, bezpečnost, typy povrchů a barevné varianty i způsob montáže,“ konstatuje Petr Hromek, produktový manažer společnosti WPC – WoodPlastic, předního českého výrobce a dodavatele teras z dřevěného kompozitu.









Terasa od WPC – WoodPlastic a.s., produktová řada Terafest Terasa od WPC – WoodPlastic a.s., produktová řada Terafest

Zajímejte se o původ materiálu

Češi, podobně jako Slováci jsou praktický národ, a proto nepřekvapí, že zákazníci u nás kladou na jedno z prvních míst problematiku údržby terasy. Minimální náročnost péče je jedním z hlavních důvodů velké obliby teras z kompozitního materiálu neboli WPC (Wood-Plastic Composite). Prkna není třeba lakovat, natírat ani impregnovat, stačí je občas zamést a minimálně dvakrát do roka opláchnout velkým proudem vody. Firma WPC – WoodPlastic nabízí i prkna se speciální pigmentací, která umí na ploše terasy opticky upozadit běžné prachové znečištění.

S údržbou úzce souvisí odolnost terasy a i v tomhle případě nabízejí plnoprofilová prkna WoodPlastic® ty nejlepší hodnoty. Naprosto klíčová je kvalita materiálu a technologie výroby. „Naše výrobky používají dřevo z obnovitelných zdrojů, jsou 100 % recyklovatelné, neobsahují žádné toxické látky a není třeba je chemicky ošetřovat,“ upozorňuje Petr Hromek a dodává: „Každé prkno má svůj ‚rodný list‘ a disponuje certifikátem, dokládajícím, že je bezpečné a odolné jak vůči veškerým rozmarům počasí, tak i vůči slané vodě nebo bazénové chemii.“



Nekvalitní dutá kompozitní prkna se většinou do 5 let rozpadnou Nekvalitní dutá kompozitní prkna se většinou do 5 let rozpadnou

Nechte si poradit jak na to, ušetříte

Vzhledem k tomu, že WPC – WoodPlastic je ryze česká firma, mají tuzemští zájemci o její produkty – ať už jde o terasy, plotová prkna nebo o obklady stěn – možnost využívat i nebývale rozsáhlý servis. Firma disponuje širokou sítí terasových center a certifikovaných spolupracovníků, kteří mohou klienty bezplatně navštívit, poradí mu s výběrem prken, navrhnou terasu, zdarma vypracují kalkulaci či kladečský plán i u atypických teras, vysvětlí mu veškeré podrobnosti týkající se montážních a stavebních postupů a v případě zájmu terasu také nainstalují.

Návrh terasy a výběr prken je třeba dobře promyslet, ale v okamžiku, kdy má zákazník jasno, není na co čekat a může se objednávat. Ideální je stav, kdy si dodavatel může dovolit držet všechny produkty včetně příslušenství skladem, takže i zájemce o velkou terasu má ihned veškerý potřebný materiál k dispozici. „Výroba kvalitních prken je základ, ale stejně tak důležitá je dostupnost materiálu a možnosti dodavatele,“ podotýká Petr Hromek z WPC – WoodPlastic.

Především v případě teras s neobvyklým tvarem – kolem bazénů, podél schodů či nepravidelných oblouků – se často vyžaduje atypické řešení, s nímž mohou pomoci jen odborníci. „Nejde jen o to, který směrem a jak prkna položit, aby to hezky vypadalo. Řešíme i to, jak pomoci zákazníkovi co nejvíce ušetřit náklady. Například tím, že umíme vyrobit prkna na míru, díky tomu můžeme při pokládce maximálně eliminovat odpad a prořez prken, aniž by to mělo vliv na funkčnost a atraktivitu terasy,“ uzavírá Petr Hromek.



Testování pevnosti terasového prkna v laboratoři WPC – WoodPlastic Testování pevnosti terasového prkna v laboratoři WPC – WoodPlastic

WPC – WoodPlastic vyrábí kompozitní prkna ve svém závodu v Bukovanech a vyváží je do celého světa WPC – WoodPlastic vyrábí kompozitní prkna ve svém závodu v Bukovanech a vyváží je do celého světa



10 důvodů proč WoodPlastic® Odolný kompozit dřeva a polymeru se zárukou až 25 let

Materiál je stálobarevný a jeho kvalita se časem nemění

Nabídky zahrnuje široké spektrum povrchů a barev

Montáž finálních sestav je snadná a rychlá

Produkt etablovaný na nejnáročnějších světových trzích Ekonomicky výhodné produkty díky absenci údržby

Výrobky mají atraktivní design a jsou příjemné na dotek

Bezpečnost zajišťuje protiskluzový povrch bez třísek a štěpů

Ekologicky šetrný a bezezbytku recyklovatelný materiál bez PVC

Široká základna prodejních míst a certifikovaných montážníků



Montáž terasy WoodPlastic®

Další informace o produktech společnosti WPC – WoodPlastic, inspirativní fotografie, praktická doporučení a mnohem více najdete na www.woodplastic.cz.









Terasa od WPC – WoodPlastic a.s., produktová řada Terafest Terasa od WPC – WoodPlastic a.s., produktová řada Terafest