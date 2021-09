Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Naše terasy jsou všude kromě Antarktidy

Naše terasy jsou všude kromě Antarktidy

Česká společnost WPC – WoodPlastic patří k nejvýznamnějším evropským výrobcům a dodavatelům teras, plotů a obkladů stěn z kompozitu dřeva a polymeru. O firmě sídlící ve středočeských Bukovanech, jejíž brány opouští každý den více než 6 km kompozitních prken té nejvyšší kvality, jsme si povídali s jejím zakladatelem a obchodním ředitelem Zdeňkem Hoštičkou.



WPC – WoodPlastic působí na trhu už téměř 15 let. Jak vás napadlo vsadit na kompozitní prkna v době, kdy o WPC u nás věděl jen omezený okruh lidí?

První tip jsem dostal v roce 2006 od spřáteleného architekta, který zrovna řešil, jaký materiál použít do jednoho z projektů. Já jsem měl v tu dobu už déle než deset let úspěšnou stavební firmu, dařilo se nám, ale tohle mě okamžitě zaujalo. Pamatuji si, že jsme tehdy měli spoustu práce s generální rekonstrukcí Slavína na Vyšehradě, ale jakmile to jen trochu šlo, vyrazil jsem se poohlédnout po fabrikách na kompozit v Evropě a v Číně. Na základě získaných informací jsem se vzápětí dohodl s jedním z evropských výrobců a objednal od něj první kamion teras.

Vypadá to, že rád riskujete…

Když jsem ten kamion přivezl, to byl začátek roku 2007, všichni okolo říkali, že jsem blázen, který přijde o všechny peníze. Byli do jednoho přesvědčeni, že tak drahý produkt si u nás nikdo nekoupí. Vyrobil jsem si první vzorky a začal objíždět všechny truhláře, velkoobchody a obchody se dřevem, stavební firmy, stavebniny, zkrátka všechny možné B2B partnery. A co myslíte? Vůbec nikdo o to neměl zájem. Tak jsem si řekl, že se zaměřím přímo na koncové zákazníky. Začal jsem budovat marketingovou strategii, značku a vymýšlel jsem, jak nejlépe oslovit a získat zákazníky.



A tam se to zlomilo?

Ano, ale bylo to tvrdé ponaučení. První dva roky jsme terasy prodávali a montovali kompletně sami, doslova na koleně. Ale už do roka se mi začali postupně ozývat právě ti B2B partneři, kteří mě na začátku odmítali. Měli najednou problém, protože je začali oslovovat moji koncoví zákazníci s tím, proč nemají v nabídce náš produkt. Ačkoli je dneska 99 % našich prodejů B2B, moje klíčová zkušenost je, že tím, kdo určuje, co a jak se bude prodávat, je koncový zákazník. Baťa měl pravdu a mně chvilku trvalo, než jsem to pochopil.

Ještě k té značce – jak vznikl nápad pojmenovat firmu dodávající kompozitní prkna podle názvu materiálu?

Vždycky se mi líbilo, když si zákazník může spojit produkt se značkou. Dal jsem si za cíl, že vybuduji tak silnou značku, aby když se řekne „terasy“, každého okamžitě napadlo WoodPlastic®. V roce 2007 jsem tedy založil novou společnost a zároveň požádal o ochranou známku na výraz WoodPlastic®. Tu známku mi nechtěli dát, protože v té době nebyl na českém Google vyhledávači na tenhle výraz jediný odkaz, prostě 0. Musel jsem dokládat naše faktury, smlouvy a ceníky, aby viděli, že to fakt existuje. Dneska objevíte naše výrobky a značku na všech kontinentech světa kromě Antarktidy.



Dnes už dávno nejste dovozci, ale jeden z nejúspěšnějších výrobců, minimálně tedy na starém kontinentě…

Ano, prodeje začaly růst tak rychle, že nás omezovaly čekací lhůty na materiál od našeho evropského dodavatele. Dostali jsme se do situace, kdy nám začalo dávat smysl přemýšlet o vlastní výrobě. Se samotnou výrobou kompozitních prken jsme do té doby neměli žádné zkušenosti. Měli jsme produkt, ale v postupech výroby jsme se museli teprve zorientovat. Stáli jsme před rozhodnutím, kterou výrobní technologii vybrat a proč. Ze tří variant: čínské, evropské a americké jsme vybrali tu poslední, která je mnohem dražší než ostatní, ale je nejlepší a už desítky let osvědčená. Spolu s licencí na bezkonkurenční výrobní technologii nám Američané navíc nabídli i své know-how, včetně pomoci s výstavbou továrny a jejím rozběhem.

To je opravdu mezi kompozitními prkny různých výrobců takový rozdíl?

Vždycky mě mrzí, když čtu komentáře s tím, že někdo si pořídil terasu z WPC a už nikdy více. Terasa mu měla vydržet řadu let, ale ona do roka zešedla a do dvou let se začala kroutit, lámat a drolit. Pokud si pořídíte podezřele levná dutá prkna bezejmenného výrobce ještě vonící po PVC, nikdy nemůžete očekávat, že budou splňovat to, kvůli čemu byl kompozit vyvinutý. Tedy maximální odolnost, minimální potřebu údržby a dlouhou životnost při zachování všech klíčových vlastností, včetně reprezentativního vzhledu. To není rozmar, že každé z prken WoodPlastic®, která mimochodem neobsahují žádné PVC, má svůj rodný list garantující absolvování celé řady atestů, bezpečnost, 100% recyklovatelnost nebo zdravotní nezávadnost. A to nemluvím o dalším servisu, včetně služeb našich certifikovaných partnerů. V tom je ten hlavní rozdíl.



Není to tak dávno, kdy společnost WPC – WoodPlastic vstoupila do další fáze své existence. Oč jde?

Před léty nám pomohla začít s vlastní výrobou investiční skupina Reflex Capital, která se ztotožnila s naším záměrem vyrábět v České republice prkna z WPC schopná konkurovat kompozitním výrobkům na jakémkoli trhu. I díky nim aktuálně rosteme každý rok zhruba o 29 %, vyvážíme do celého světa a i v loňském roce ovlivněném koronavirovou pandemií jsme pokračovali v černých číslech. Přesto jsme cítili, že potřebujeme nový impuls a ten přišel v podobě vstupu investorů ze skupiny ML MORAN. Naším společným cílem je teď výrazně posílit expanzi, především do německy mluvících evropských zemí. Chceme také rozšířit nabídku výrobků a zaměřit se na další výzkum a vývoj v oblasti kompozitních materiálů.

Jak byste charakterizoval svoji dosavadní podnikatelskou cestu?

Vždycky mně inspirovali vizionáři. Lidé, kteří se nebáli vytýčit cíl a zvolit strategii, jak ho dosáhnout. Těší mě budovat a baví mě propojovat obchod s marketingem. Mám rád kreativní přístup k práci, ale ještě víc oceňuji nasazení a výkon. Při tom všem si uvědomuji, že úplně nejdůležitější je mít štěstí na ty správné lidi kolem sebe. Lidi, kteří vám věří, kteří věří v to, za čím jdete, lidi, kteří vedle vás rostou, zlepšují se a v mnohých věcech vás i přerůstají, což je vůbec to nejlepší. Bez nich by dneska WPC – WoodPlastic nikdy nemohl být tam, kde je.



