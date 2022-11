Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Není WPC jako WPC. Kvalitní dřevoplast je zdravotně nezávadný a šetrný k přírodě

Není WPC jako WPC. Kvalitní dřevoplast je zdravotně nezávadný a šetrný k přírodě

Přednosti kvalitního dřevoplastu, mezi které patří zejména dlouhodobá funkčnost, bezpečnost a atraktivita, jsou dnes již dobře známé. O to větší důraz se nyní klade na jeho další výhody, jako je odolnost, minimální náročnost na údržbu nebo šetrnost vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

V případě teras z klasického dřeva to bývá obvyklý jarní rituál. Zkontrolovat prkna, vyměnit uhnilá či jinak poškozená, zbytek přebrousit, natřít, impregnovat. Návody řady přípravků, které se k tomu ještě nedávno používaly, vypadaly spíše jako seznam bojových látek, jako přehled nejrůznějších varování a důrazných upozornění na účinky nebezpečné přírodě i lidem.

S novými materiály a technologiemi zpracování přišly i nové možnosti. Jakkoli přednosti dřeva coby stavebního materiálu zůstávají dodnes nezpochybnitelné, stále více zájemců o terasu začalo zvažovat výhody a nevýhody dřevěných prken. A je to právě nutnost pravidelné, finančně i časově nákladné údržby, o kterou jde většinou v první řadě.

Po předrevoluční módě zahrad vylepšených karcinogenními terasami z železničních pražců se o slovo přihlásila radostně barevná keramika, přírodní kámen, elegantní betonová dlažba a… kompozit. Právě terasy z kompozitu dřeva a kvalitního plastu v současné době nabízejí nejpřirozenější alternativu klasických dřevěných povrchů.









Kompozitní prkna Terafest®, výrobce WPC – Woodplastic. Kompozitní prkna Terafest, výrobce WPC – Woodplastic.

Dřevo na český kompozit pochází z obnovitelných zdrojů

Hlavním cílem vývoje WPC bylo eliminovat nežádoucí vlastnosti dřeva a zároveň zdůraznit přirozenou vizuální dokonalost dřevěného povrchu. Dřevěná moučka z obnovitelných zdrojů, zdravotně nezávadný a recyklovatelný polyethylen a 100% ekologické přísady zaručují mimořádnou odolnost prken a jejich dlouhou životnost při minimálních nákladech na údržbu.

Na tuzemském trhu se můžete setkat se širokou nabídkou importovaných prken z WPC, ne vždy vyrovnané kvality. A právě kvalita samotných prken je to, co dává smysl rozhodnutí preferovat terasu z WPC před výrobkem z jiného materiálu, včetně dřeva. Pro dlouhou životnost terasy bez ztráty jejích vlastností je nejdůležitější to, z čeho a jak se vyrábějí prkna.

K nejvýznamnějším evropským výrobcům a dodavatelům špičkového kompozitu patří už řadu let česká společnost WPC – Woodplastic. Její plnoprofilová prkna Terafest® dokážou díky patentované směsi a moderní laserové technologii výroby Strandex dokonale imitovat celou škálu nejrůznějších druhů dřevěných povrchů.









Kompozitní prkna Terafest®, výrobce WPC – Woodplastic. Kompozitní prkna Terafest, výrobce WPC – Woodplastic.

Prkna Terafest® odolávají veškerým rozmarům počasí

Firma při výrobě využívá výhradně zbytkové dřevo z evropských lesů, které jsou obhospodařovány tak, aby byla zajištěna jejich trvalá udržitelnost. Vedle toho, že terasy, ploty a obklady Terafest® jsou recyklovatelné, neobsahují měkčené PVC, ale zdravotně nezávadný vysokohustotní polyetylen HDPE. Sametový povrch prken si tak mohou bez obav užít i batolata.

Patentovaný materiál nabízí unikátní vlastnosti. Jedná se především o odolnost a dlouhou životnost. Prkna Terafest® odolávají veškerým rozmarům počasí – dešti, sněhu, mrazu i UV záření. Minimálně nasákavý materiál je rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna jsou stálobarevná, nemění svůj tvar ani nešednou.

Údržba teras z kvalitního kompozitu spočívá jen v občasném opláchnutí vodou, ideálně pod tlakem, mastné fleky lze umýt saponátem. Dvakrát do roka je vhodné odstranit ze spár prach a nečistoty a terasu omést. Vzhledem k tomu, že prkna Terafest® jsou plně probarvená, lze je v případě nehody v podobě popálení prkna žhavým oharkem z grilu opatrně zbrousit.









Kompozitní prkna Terafest®, výrobce WPC – Woodplastic. Kompozitní prkna Terafest, výrobce WPC – Woodplastic.

Chcete mít jistotu? Vsaďte na osvědčeného výrobce

Současný boom teras z kompozitu umožňuje vybírat si z velkého množství prken od celé řady výrobců a dodavatelů. Pokud chcete mít jistotu, že vyberete správně, měli byste zohlednit i ekologický aspekt. Mimo jiné i proto, že firmy, které na výrobě či prodeji WPC spíše jen parazitují a nabízejí produkty pochybné kvality, se s něčím tak nelukrativním, jako je šetrnost k přírodě, vůbec nezdržují.

www.woodplastic.cz