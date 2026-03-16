Efektivní řešení proti působení vlhkosti
Přehrát audio verzi
Efektivní řešení proti působení vlhkosti
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Certifikovaný systém Baumit Baumacol je navržen jako vzájemně kompatibilní systém pro profesionální realizaci keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru.
Veškeré prostupy skrze hydroizolační vrstvu musí být ošetřeny hydroizolační stěrkou Baumacol Proof, s vloženou Hydroizolační stěnovou těsnicí manžetou.
Jeho součástí jsou základní nátěry, cementová lepidla tříd C1 a C2 dle EN 12004, flexibilní varianty S1 s gelovou konzistencí pro podklady namáhané pohybem, hydroizolační stěrky či membrány pod keramické obklady i cementové spárovací hmoty se zvýšenou odolností proti vodě a otěruvzdorností. Pro aplikaci systému Baumit Baumacol hovoří hned několik jeho benefitů, od širokého využití přes rychlé zpracování až po jeho dlouhou životnost. I proto se stává velmi vyhledávaným například ve chvíli, kdy je potřeba za jediný víkend zrekonstruovat koupelnu běžných rozměrů. Časovou „zkratku“ v celkové realizaci symbolizuje řada výrobků Baumit Baumacol Speed a také použití moderních hydroizolačních membrán. Úspěch celé rekonstrukce pak stojí na čtyřech základních pilířích – přípravě podkladu, vhodně zvolené hydroizolaci, samotném lepení obkladů či dlažby a na kvalitním spárování.
Také podlahové vpusti je nutné ošetřit stejným způsobem, vložením Hydroizolační podlahové těsnicí manžety do hydroizolační stěrky.
Správné stanovení hydroizolační zóny
Častou chybou bývá při rekonstrukci řešení hydroizolace pouze v místech s přímým působením vlhkosti (např. sprchové kouty, vany apod.). Vlhkost však působí nejen v těchto namáhaných místech, ale také v „ostřikových“ zónách ve vzdálenosti min. 30 cm od kraje zařizovacího předmětu. To se týká i horních vývodů sprchových hlavic. I zde se hydroizolace doporučuje v třiceticentimetrové vzdálenosti nad vývodem ze stěny. Samozřejmostí je hydroizolace celé podlahy a u soklů se doporučuje její vytažení od podlahy podle typu místnosti a konstrukce (např. u balkonu min. 15 cm).
Ihned po provedení hydroizolační vrstvy je možné lepit dlažbu, dochází tak k výraznému zkrácení technologického postupu.
Dlažbu je nutné lepit pomocí rychletuhnoucího lepidla Baumacol FlexTop Speed, pomocí metody „Buttering-Floating“, tedy nanesením lepidla jak na podklad, tak na obkladový prvek.
Hydroizolace v hlavní roli
O tom, jak bude skladba jednotlivých vrstev po rekonstrukci v koupelně nebo na balkonu odolná vůči působení vlhkosti, rozhoduje z velké části zvolená hydroizolační vrstva a zdánlivé detaily v důsledném provedení dle technologického postupu. V současnosti má systém Baumit Baumacol v nabídce tři tekuté a dvě membránové hydroizolace. Pokud se jedná o aplikaci tekuté hydroizolace výhradně v interiéru, padá volba většinou na disperzní stěrku Baumit Baumacol Proof pro bezešvé hydroizolace proti netlakové vodě. Pro kombinaci interiéru a exteriéru pak splní svoji funkci tekuté hydroizolace jednosložková cementová hmota Baumit Baumacol Protect, resp. dvousložková hmota Baumit Baumacol Protect 2K. Velmi důležitým předpokladem je dodržení dvouvrstvé aplikace. Častou chybou je také nedodržení předepsané tloušťky vrstev tekuté hydroizolace. S cílem rekonstruovat koupelnu nebo balkon ve velmi limitovaném čase je však nutné spolehnout se na membránový systém. Hydroizolační membrány Baumit Baumacol AquaSafe nebo Baumit Baumacol AquaSafe Extra se separační funkcí se lepí k podkladu pomocí flexibilního lepidla. V obou případech však umožňují okamžitou pokládku dlažby či obkladu, což je jejich stěžejní benefit.
Díky rychlému vytvrzení lepidla Baumacol FlexTop Speed je dlažba pochozí a spárovatelná již po 4 hodinách.
Spárování pomocí spárovací hmoty Baumacol PremiumFuge, zatlačenou diagonálně do spár pomocí gumové stěrky.
O kvalitě rozhodují detaily
Aby rekonstrukce koupelny či balkonu splňovala dlouhodobě požadavky z pohledu hydroizolace, je potřeba věnovat velkou pozornost některým detailům. Praxe na stavbě bohužel někdy ukazuje pravý opak a do hry poté vstupují zbytečné vícenáklady na opravu. Pozornost tak vyžadují například různé prostupy (např. pro uchycení zábradlí), rohová řešení a hrany podlahy a stěn. Pro tyto účely má Baumit v nabídce např. hydroizolační pásku Baumit Baumacol Strap Plus, včetně hydroizolačních rohů a manžet. Odpadá tak dřívější způsob nastřihávání a tvarování pásky, který byl často zdrojem nechtěného průniku vlhkosti do podlahové konstrukce. Obdobně jsou pro balkonovou konstrukci v nabídce speciální okapnice. Při dodržení kompletní skladby systému Baumit Baumacol je kvalitní rekonstrukce koupelny nebo balkonu i pro stavebníka laika snadno dosažitelným cílem.
Podívejte se na video k tématu a kompletní aplikační postup Rekonstrukce koupelny za víkend.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...