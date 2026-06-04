URBIS v Brně. Inovace pro chytrá města, řešení pro běžné problémy samospráv
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URBIS v Brně. Inovace pro chytrá města, řešení pro běžné problémy samospráv
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Tradiční URBIS v Brně s podtitulem The Smart Cities Meetup. Veletrh si klade za cíl propojit inovativní české firmy a startupy se zástupci municipalit, aby společně nalezli chytrá řešení pro běžné problémy samospráv.
Brno představilo chytré vodoměry nebo parkovací asistenty
Na společném brněnském stánku městské společnosti prezentovaly chytrá řešení, která již aktivně využívají. „Brněnské vodárny a kanalizace představují chytré vodoměry, díky kterým mohou rychle odpovídat na konkrétní krizové situace ve městě, Brněnské komunikace zase ukazují parkovací asistenty, a SAKO systém dodávek tepla, které vzniklo spalováním odpadu, čímž činí Brno téměř ze 70 % soběstačné,“ dodává Pokorná.
Zelené fasády z recyklovaného skla
Na základě projektu PilotInnCities vzniklo propojení firmy Glassiteca s městem Liberec. „Recyklujeme odpadní sklo a vyrábíme z něj speciální porézní hmotu pro zelené fasády. Díky propojení se zelení materiál přirozeně ochlazuje vzduch, což je ideální ve městech. Přesně to jsme udělali i v centru Liberce. Do budoucna chceme začít vyrábět větší plochy materiálu a spustit první výrobní linku, aby se materiál zlevnil a tím zpřístupnil,“ říká spoluzakladatel firmy Glassiteca Vlastimil Hotař.
Projekt PilotInnCities – česká města zkouší inovace od firem
Významným bodem zahajovacího dne bylo představení výsledků tříletého evropského projektu PilotInnCities, kde ČR působila jako jeden z hlavních iniciátorů projektu. „Cílem projektu bylo přemostit propast mezi inovativními startupy a municipalitami. Dlouhodobě jsme totiž pozorovali, že se inovativním firmám nedaří vstoupit na trh a prosadit se u municipalit a měst. Na druhé straně se také municipality potýkaly s celou řadou překážek,“ říká hlavní koordinátor projektu a zmocněnec ministra pro Smart Cities Miroslav Scheiner.
Vznikl tak evropský projekt, na kterém spolupracovala šestice zemí a 11 partnerů včetně Slovenska, Maďarska, Německa nebo třeba Srbska. Autoři projektu se inspirovali ve Finsku a využili tamější model agilního pilotování. Na projekt byly vyčleněny téměř dva miliony euro. „Municipality ochotné otestovat chytré řešení vybrané firmy dostaly malou dotaci, která je zbavila počátečního rizika. Nápady se tak dostaly konečně z teorie do praxe,“ vysvětluje hlavní koordinátor projektu.
TZB-info na URBISTZB-info na veletrhu nemá svoji expozici, ale municipalita je pro nás důležitou čtenářskou a diváckou skupinou. Na ESTAV.cz máme přímo téma Výstavba měst a obcí, na TZB-info i estav.tv se témata pro města a obce objevují průběžně. Například v rubrice Zdravá architektura, ale ze všeho vystupují zejména dvě aktivity:
- Již několikátá edice Inspirace pro města a obce – upoutávky na články a videa, která mohou být užitečnou inspirací. Brožura je dostupná on-line na ESTAV.cz a příležitostně se i tiskne. Nejnovější vydání právě k letošnímu URBISU, kde je volně dostupná pro zájemce.
- Konference Kroky k udrželnému stavebnictví, která se koná vždy na jaře v Praze. O brownfieldech, recyklaci a reuse odpadů, veřejném prostoru příjemném pro obyvatele, recyklaci vody, o zeleni, zelených parkovištích a fasádách, o materiálech. Ačkoliv oficiální formát je konference, den plní zkušenosti, inspirace, otázky a diskuse. Přijďte na jaře i vy! Jako návštěvník nebo sdílejte své zkušenosti. Ozvěte se.
„Na letošní URBIS se vypravil kolega Ing. arch. Petr Brandejský, za téma Zdravá architektura a Michal Randa za téma Bezpečnost. V podstatě to odráží témata, která nás na URBIS letos hodně zajímají. A také kolegové Jitka Bakalíková a Ondřej Pokorný, kteří vyberou ta nejlepší firemní řešení, která bychom měli rádi i na TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů.
Nejnovější vydání brožury Inspirace pro města a obce a kolegové na URBIS. Zleva Ondřej Pokorný, Jitka Bakalíková a Petr Brandejský. Michal Randa právě na přednáškách ke kyberbezpečnosti pro veřejnou správu a budovy.
Plán pro URBIS?
Nejvýznamnějším veletrhem je světová podzimní konference Smart City Expo v Barceloně. V roce 2025 tam česká delegace představila největší národní expozici a obhájila Green Exhibitor Award za nejudržitelnější expozici. Expozice čítala 416 metrů čtverečních, 35 vystavovatelů, přes 60 institucí a 200 účastníků.
Do budoucna by však Ministerstvo průmyslu a obchodu chtělo vybudovat svou vlastní středoevropskou Barcelonu přímo z URBISU. „Vidíme v tom velký potenciál. Je to silný a cenově výhodný nástroj pro exportní politiky. Z URBISU se proto snažíme budovat značku, která bude přesahovat hranice,“ sděluje ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller.