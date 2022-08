Stavba / Hrubá stavba / Schodiště / Půdní schody od JAP FUTURE? Praktické řešení v designovém kabátu!

Každý majitel půdních či jiných prostor ocení komfortní a bezpečný přístup. Je jedno, jestli jde o novostavbu nebo objekt před rekonstrukcí. Pro obě varianty existuje pohodlné a dostupné řešení v podobě půdních schodů.

Půdní schody uvítá každý, kdo si nemůže v daném prostoru dovolit klasické schodiště a potřebuje ušetřit co nejvíce místa. Nabídka tradičního českého výrobce JAP FUTURE je široká a smysluplná. Promyšleně nabízí řešení v každém detailu a zahrnuje půdní schody do stropu i do stěny, schody stahovací i skládací, zateplené, protipožární, pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Stahovací půdní schody do stropu vyrábí JAP FUTURE hned v několika variantách. Všechny mají moderní, minimalistický design, který se snoubí s praktičností. Po zasunutí dveří zůstane jen hladký strop a v žádném případě nenaruší vzhled interiéru. V základní nabídce najdete tři varianty schodů LUSSO. Vyberte si sami, zda potřebujete schody jednoduché nebo zateplené, případně s protipožární izolací a tepelnou vložkou uvnitř víka. Pokud hledáte protipožární schody, které splňují přísné požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy, přiberte do výběru i modely ARISTO a KOMBO.



Půdní schody LUSSO PP, foto: JAP FUTURE Půdní schody LUSSO PP, foto: JAP FUTURE

Půdní schody ARISTO PP, foto: JAP FUTURE Půdní schody ARISTO PP, foto: JAP FUTURE



Do interiérů, kam není možné instalovat schody do stropu, ale do stěny, je ve hře zajímavá „vychytávka“, model VERTICALE. Půdní schody VERTICALE mají dřevotřískové víko pro zabudování do zděné příčky. U tohoto výrobku nabízí JAP FUTURE možnost vytvořit rám v atypických rozměrech. Další výhodou je velice snadná manipulace při rozkládání či skládání. Opravdu nemusíte mít obavy, veškerá manipulace je hračkou.



Půdní schody VERTICALE, foto: JAP FUTURE Půdní schody VERTICALE, foto: JAP FUTURE

U všech modelů využívá výrobce ty nejkvalitnější materiály, které zaručují jak odolnost, tak dlouhou životnost. Neocenitelná je také jejich stabilita. Kdo by se nechtěl při používání schodů cítit bezpečně. U půdních schodů JAP FUTURE tomu tak je. Celková konstrukce odolá vysoké zátěži, a navíc schody splňují požadavky na tepelnou a požární odolnost pro maximální bezpečnost.

Jednatel JAP FUTURE, Petr Paksi doplňuje: „Emocím se ve své práci nevyhýbáme. Nestavíme však vzdušné zámky ani schody do nebe. Při konstruování a výrobě, a to nejen půdních schodů, usilujeme o co největší míru dokonalosti, aby výsledný produkt byl po všech stránkách precizní v každém detailu a přinášel zákazníkům nejvyšší míru užitku“.

Pokud přemýšlíte o instalaci půdních schodů, nechte se inspirovat na stránkách www.japcz.cz, najdete tam i rady zkušených profesionálů.