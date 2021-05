Stavba / Okna a dveře / Dveře / Detail rozhoduje – i v oblasti dveřních systémů!

V bytovém designu stále vládne trend minimalismu a jednoduchých tvarů, který proměňuje podobu a technické provedení současných dveřních systémů. Namísto kompletů s klasickými obložkami se stále více prosazují dveře bez viditelných zárubní, které nabízí čistý design i netradiční řešení pro interiér.

Zárubně ve znamení minimalismu

Zárubně spolu s dveřmi vytvářejí neodmyslitelnou dvojici. Moderní minimalistické pojetí interiérů však vyžaduje elegantní řešení dveří, které jsou v jedné, dokonalé rovině se stěnou. A s tímto řešením dveřního kompletu jsou nezbytně spojené právě skryté zárubně, které postrádají vnější viditelné obložky. Díky skrytým 3D seřiditelným pantům pak dveřní komplet získává úplnou designovou čistotu. „Typickým zástupcem skrytých zárubní je zárubeň AKTIVE, která se vyznačuje absencí jakýchkoli viditelných obložek rámujících dveřní otvor. Její konstrukce je přizpůsobena tak, aby vytvořila pevnou hranu průchozího otvoru, ale přitom je schovaná pod finální povrchovou úpravou stěny, tedy výmalbou, tapetou či obkladem,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se věnuje výrobě designových dveřních systémů. Skrytá zárubeň AKTIVE se hodí jak pro zděné, tak i sádrokartonové příčky a dovoluje použít dveře s polodrážkou i bez ní. „Kombinace obou provedení je ideální volbou v případě, pokud potřebujete, aby v jedné místnosti byly jedny otočné dveře orientovány otevíráním směrem k sobě a druhé od sebe. Z pohledové strany jsou přitom obě dveřní křídla i stěna v jedné rovině,“ dodává Petr Paksi z JAP FUTURE. Skrytou zárubeň AKTIVE lze navíc zabudovat i bez nadpraží nebo do sešikmených půdních prostor.

Skryjte zárubně i u celoskleněných dveří

Bezobložkový dveřní průchod lze realizovat nově také v případě celoskleněných dveří, a to díky novince v podobě skryté zárubně AKTIVE GLASS. Ta umožňuje celoskleněným dveřím být v jedné rovině s okolní příčkou, a to bez viditelných obložek. „Až dosud skryté zárubně neumožňovaly srovnat celoskleněné dveře se stěnou do jednotné plochy. Skrytá zárubeň AKTIVE GLASS je určená speciálně pro jednokřídlé celoskleněné dveře o tloušťce 10 mm, které se otevírají z pohledové strany směrem k sobě a přesně lícují s povrchem zdi. Navíc lze i tento typ zárubně osadit také bez nadpraží nebo do místností se sešikmeným stropem,“ vysvětluje Petr Paksi, z JAP FUTURE. Skrytou zárubeň AKTIVE GLASS lze osadit jak do zděné, tak do sádrokartonové příčky.





Skrytá zárubeň DUAL umožňuje dveřnímu křídlu otevírat se na obě strany zároveň

Otevírejte tam i sem

Speciální variantou skryté zárubně je zárubeň DUAL, která umožňuje otevírat dveře na obě strany. „Skrytou zárubeň DUAL jsme vyvinuli s cílem překonat omezení otevírání dveří podle předem zvolené orientace. Díky speciálním skrytým pantům se může dveřní křídlo otevírat do obou směrů zároveň, tedy jak k sobě, tak i od sebe,“ popisuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Zárubeň je navíc opatřená protiplechem, takže dveře lze nejen pevně uzavřít, ale i zamknout.

Stavební pouzdra bez obložek

Bez viditelných obložek ovšem mohou být řešeny nejen klasické otočné dveře, ale i ty, které se zasouvají do stavebního pouzdra. „Konstrukce stavebního pouzdra AKTIVE je připravena tak, aby vytvářela pevnou hranu průchozího otvoru, ale přitom zůstala skryta pod finální povrchovou úpravou stěny, tedy výmalbou tapetou či obkladem,“ popisuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Svařované stavební pouzdro AKTIVE je dostupné v jednokřídlé variantě STANDARD i KOMFORT, a to v maximální atypické výšce 2 700 mm. V případě varianty KOMFORT se jedná o sestavu dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou, kdy je každé z pouzder určeno pro jedny dveře vysouvající se do středu proti sobě.

Moderní dveřní systémy tak přinášejí minimalistické řešení pro dveřní komplety v otočné i zasouvací variantě. Všechny dveře v interiéru tak mohou ctít jednotný styl bez ohledu na způsob jejich otevírání.

Více na www.japcz.cz.