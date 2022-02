Stavba / Okna a dveře / Dveře / Moderní svět skrytých zárubní

Moderní svět skrytých zárubní

Do domů, bytů i kanceláří se stále více prosazují skryté zárubně, čímž se potvrzuje trend minimalistického a nadčasového designu v duchu čistých a rovných linií. Ano, skryté zárubně jsou součástí celkové mozaiky interiérových prvků, které optimálně fungují jako celek, ale skryté zárubně mají ambici být jedním z tahounů.

Česká firma JAP FUTURE se zaměřuje na výrobu unikátních designových interiérových prvků a díky své silné tradici v kovovýrobě začala před několika lety intenzivně rozvíjet proces technické přípravy a samotné výroby skrytých zárubní.

A jak to vypadá dnes? Přerovská firma JAP FUTURE má v nabídce skryté zárubně dotažené do všech detailů v několika variantách. Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, což je předpoklad pro poskytnutí 5leté záruky. Skryté zárubně lze vyrobit na míru, a to nejen v atypických rozměrech, ale i bez nadpraží nebo do šikmých půdních prostor. Možnost lakovat dle vzorníku RAL, NCS a Creative metallic je samozřejmostí. Detailní informace o jednotlivých typech: AKTIVE, EFEKTA a DUAL, jsou k prostudování na www.japcz.cz.

A jak říká klasik: „Šedivá je teorie a jen strom života věčně zelená se“. Pojďme si tedy projít realizace interiérů se skrytými zárubněmi, na kterých se společnost JAP FUTURE podílela.



Skrytá zárubeň DUAL, dveře MASTER Tato oboustranná skrytá zárubeň je určena pro dveře MASTER a dřevěné dveře tloušťky 40 mm. Díky bezobložkovému provedení nabízí designově čistý dveřní průchod, kdy jsou dveře a stěna v jedné linii. Je vyrobena z hliníku, takže je voděodolná a vlhkuvzdorná.





Skrytá zárubeň EFEKTA 40/00, dveře MASTER Tato zárubeň je součástí obkladového systému stejného jména a srovná do jedné pohledové roviny otočné dveřní křídlo spolu s obkladem stěny. Do skryté zárubně EFEKTA je možno zavěsit dveřní křídlo MASTER, které umožní použití stejného povrchového materiálu jako je na obkladu stěny. Možné je použít i standardní dřevěné dveře. Tato zárubeň je určena pro klasické otevírání dveřního křídla směrem k sobě z pohledové lícující strany. Možné je i otevírání od sebe, které umí jiná varianta skryté zárubně EFEKTA s označením 25/15. Zárubně se vyrábí i bez nadpraží (varianta dveřního křídla až ke stropu). Maximální výška zárubně je 2 700 mm.





Skrytá zárubeň AKTIVE PP 40/00, dveře MASTER Jde o klasické bezpolodrážkové otevírání dveří k sobě. Skrytá zárubeň AKTIVE PP splňuje bezpečnostní a protipožární normu, jak ve zděné příčce, tak v SDK stěně. Zárubeň je opatřena 2 panty (pro výšku dveří do 2 100 mm) a protiplechem, který v kombinaci se zámkem dveří umožňuje uzamčení dveřního křídla.





Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00, dveře MASTER Tato zárubeň je určena pro dveře tloušťky 40 mm s otevíráním k sobě. Zárubně (viz. foto) lze vyrábět i bez nadpraží, nebo do šikmých půdních prostor, a to ve výšce až 3 700 mm.



Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto. Toto obecné moudro doplňuje jednatel společnosti JAP FUTURE, Petr Paksi: „Naše skryté zárubně sice nejsou na rozdíl od perfektních dveří, lícujících se zdí, vidět. Co je však vidět, je to, že dáváme do naší práce pověstné srdíčko a máme radost z každé realizace dotažené do propracovaných detailů.“