Stavba / Okna a dveře / Dveře / Posuvy pro dveře – šetří místo a hezky vypadají!

Posuvy pro dveře – šetří místo a hezky vypadají!

Jste v situaci, kdy už nemůžete využít posuv dveří do stavebního pouzdra? Nevadí, je to jen zdánlivá nevýhoda, kterou elegantně odstraní využití posuvů dveří na zeď či do stropu. Spojení praktičnosti s atraktivním a nadčasovým designem vás rozhodně nezklame.

Přednosti jsou patrné na první pohled. Jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře se v tichosti odsunou do strany a nezaberou tak prostor v interiéru, který díky nim získá vzdušnost, jemnost a moderní pojetí. Česká firma JAP FUTURE, která se posuvnými systémy úspěšně zabývá již řadu let, nabízí variabilní výběr z posuvů podél zdi nebo do stropu. Moderní, nadčasový design, kterým posuvy vládnou, nijak nenarušuje okolní interiér a stává se nenásilně jeho součástí.



Posuvný systém TRIX BASIC do stropu, foto: JAP FUTURE Posuvný systém TRIX BASIC do stropu, foto: JAP FUTURE

Pro posuvy podél zdi a do stropu není nutné provádět složité stavební práce a jejich montáž je velmi snadná, takže jsou ideálním řešením pro prostory, v kterých nelze použít posuv do zdi. Mají tichý pojezdový mechanismus a lze je vybavit i tlumícím dorazem. JAP FUTURE nabízí řadu TRIX ve dvou variantách: TRIX BASIC a TRIX TRENDY. Jednotlivé modely jsou rozdílné v úrovni vybavení a maximální nosnosti. Můžete si vybrat od jednoduchého systému až po masivní posuv, který unese opravdu těžké křídlo, až do 100 kg. Všechny posuvy se umisťují na zeď nad dveře nebo do stropu a jsou vhodné jak pro dřevěná, tak pro celoskleněná křídla, ať už z řady MASTER nebo IDEA.



Posuvný systém TRIX TRENDY na zeď, foto: JAP FUTURE Posuvný systém TRIX TRENDY na zeď, foto: JAP FUTURE

Pokud oceníte neotřelé posuvné dveře od podlahy až po strop, tak vězte, že i takové umíme. Pověstnou třešničkou na dortu je posuv PREMIUM. Jde o unikátní systém, který se montuje do nosného stropu a zvládá posuv velkoformátových dveří se skrytou kolejnicí až do nosnosti 160 kg. A to v Čechách žádná jiná firma neumí! Systém je vhodný pro všechny prémiové dveře naší produkce. Díky těmto přednostem a dalším doplňkům jako jsou fixní příčky od podlahy až ke stropu vznikají velice působivá a designová řešení ve vysoce moderním až funkcionalistickém stylu.



Posuvný systém PREMIUM do stropu, foto: JAP FUTURE Posuvný systém PREMIUM do stropu, foto: JAP FUTURE

To, že se k výrobě používá zásadně kvalitní materiál a důraz se dává na detailní řemeslné zpracování, je nošením dříví do lesa. Co však jednoznačně podtrhuje kvalitu, jsou výsledky testů, které dokládají bezproblémovou funkčnost na 200 000 posuvů, což odpovídá zhruba 27 letům používání.

„Firma se vždy snaží najít efektivní řešení do každého interiéru. Děláme proto zakázkovou výrobu dle individuálních požadavků klientů,“ zdůrazňuje jednatel společnosti JAP FUTURE, Petr Paksi.

Chcete-li ze svého bytu či domu udělat místo s dobrou energií, volba posuvu z Přerova je správnou cestou. www.japcz.cz