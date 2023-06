Stavba / Okna a dveře / Dveře / Skryté zárubně JAP – vhodné řešení pro každé dveře

Není to tak dávno, kdy nebyla k dispozici širší volba ohledně dveřní zárubně. Velkému zájmu se těšila klasická „obložka“ a v menší míře se používala ocelová zárubeň. V současné době jsou čím dál více vyhledávány skryté zárubně, které potvrzují trend minimalistického a nadčasového designu v duchu čistých a rovných linií.

Česká firma JAP FUTURE se zaměřuje na výrobu tohoto unikátního interiérového prvku díky své silné tradici v kovovýrobě a poctivé technické přípravě. V nabídce má skryté zárubně dotažené do všech detailů v několika variantách. Je důležité vědět, že skryté zárubně od JAP FUTURE jsou vhodné nejen pro dveře MASTER vlastní výroby, ale i pro standardní dveře většiny výrobců o tloušťce 40 mm a to jak v bezpolodrážkovém, tak reverzním provedení.



Skrytá zárubeň DUAL, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE) Skrytá zárubeň DUAL, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE)

Nejvýraznější charakteristikou, ale i benefitem skrytých zárubní je paradoxně jejich „neviditelnost“. Po zabudování do stavebního otvoru jsou v jedné rovině s příčkou a umožní tak dveřím se stěnou přesně lícovat. Zárubně jsou skryté ve zdi a nemají klasickou obložku.

Nejprodávanější skrytou zárubní z produkce JAP FUTURE je model AKTIVE 40/00. Jde o klasické bezpolodrážkové otevírání dveří k sobě a je možné ji použít pro SDK i zděnou příčku. Skrytou zárubeň AKTIVE lze vyrábět i bez nadpraží, nebo do šikmých půdních prostor a to v rekordní výšce až 3 700 mm, což naznačuje, že není problémem na přání zákazníka vyrobit atypické rozměry jak šířkové, tak i výškové.



Skrytá zárubeň AKTIVE PP 40/00, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE) Skrytá zárubeň AKTIVE PP 40/00, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE)

Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 do šikmých prostor, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE) Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 do šikmých prostor, dveře MASTER (Foto: JAP FUTURE)



Skrytá zárubeň EFEKTA 40/00 je součástí obkladového systému stejného jména a srovná do jedné pohledové roviny otočné dveřní křídlo spolu s obkladem stěny. Do skryté zárubně EFEKTA je možno zavěsit dveřní křídlo, které umožní použití stejného povrchového materiálu jako je na obkladu stěny. Široký výběr obkladových materiálů a multifunkčních doplňků předurčuje obkladový systém EFEKTA k tvorbě pohledových designových obkladů v interiéru nebo k řešení domácí šatny, dětského pokoje nebo komerčního prostoru.



Skrytá zárubeň EFEKTA 40/00, dveře MASTER, obklad stěny EFEKTA (Foto: JAP FUTURE) Skrytá zárubeň EFEKTA 40/00, dveře MASTER, obklad stěny EFEKTA (Foto: JAP FUTURE)

Všechny modely skrytých zárubní od JAP FUTURE, tedy AKTIVE, EFEKTA a DUAL jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, ale nabízí se i možnost lakování dle vzorníku RAL K7 nebo NCS. Záruka na skryté zárubně je díky použití kvalitních materiálů stanovena na výjimečných pět let.

„Spojením skryté zárubně a dveřního křídla vzniká ojedinělé řešení, které plně odpovídá aktuálnímu požadavku maximálního zjednodušení produktu až k funkčnímu minimu“, říká Petr Paksi a doplňuje: „Minimalismus jde v interiéru touto inspirativní cestou a my v JAP FUTURE sázíme na to, že je to cesta správná. Soustředíme se na důležité detaily, ať už v rámci technické přípravy nebo samotné výroby a finální kvality, protože si uvědomujeme, že ty rozhodují v konkurenčním boji o konečného zákazníka.“