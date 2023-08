Stavba / Hrubá stavba / Schodiště / Zábradlí JAP FUTURE – minimalistický design a maximální bezpečnost

Ze známých důvodů stavějí muži ženám odjakživa schody až do nebe. Časem začali klást čím dál větší důraz na bezpečnost a vzhled. Ano, řeč je o zábradlí, o prvku, který v symbióze se schodištěm dokáže vykouzlit designovou chloubu v každém interiéru i exteriéru. Základní konstrukce a materiálové provedení zábradlí aktuálně koresponduje, kromě důležité bezpečnosti, s nadčasovým minimalismem, což je vyhledávaný designový trend.

Minimalistickému modernímu pojetí interiéru vycházejí vstříc zábradlí, která nijak neslevují z bezpečnostního hlediska, ale není na nich nic nadbytečného. „Prostá, nadčasová, jednoduchá konstrukce, která přirozeně splývá s ostatními interiérovými prvky ve stejném duchu, má dnes zelenou. Je to požadavek bytových architektů a designérů, kterému se snažíme přizpůsobit,“ vysvětluje Petr Paksi, jednatel firmy JAP FUTURE.



– svislé i podélné prvky jsou z ploché oceli

Zdroj: JAP FUTURE Zábradlí BLADE – svislé i podélné prvky jsou z ploché oceliZdroj: JAP FUTURE

Zábradlí v interiéru, ale i v exteriéru, může mít různé materiálové provedení. Vedle toho klasického ve dřevě nebo kovu, je zajímavou volbou skleněná varianta zábradlí. Hojně se využívá, zejména kvůli životnosti a snadné údržbě nerezová ocel. „Ne, že by se dnes od těchto materiálu masivně ustupovalo, ale do popředí se dere klasická ocel,“ dává k dobru Petr Paksi a pokračuje. „Zaznamenáváme nárůst poptávky u zábradlí, jehož základní konstrukce je tvořena ocelovým rámem s různými druhy výplně. Jsou to modely BLADE, SAME, FANTASY a ZIG ZAG. Nabízíme je v různých barevných odstínech, ale nejčastěji si zákazníci vybírají finální lakování v černé barvě.“



– výplň ocelového rámu je vytvořena z ploché vodorovné pásoviny

Zdroj: JAP FUTURE Zábradlí SAME – výplň ocelového rámu je vytvořena z ploché vodorovné pásovinyZdroj: JAP FUTURE

Česká firma JAP FUTURE je výrobce zábradlí s dlouhou tradicí. Zákazník se tak může spolehnout na kvalitu, odbornost, důmyslné technické a designové provedení a také na celkový servis od zaměření zábradlí, jeho vizualizaci, až po jeho profesionální montáž. V případě certifikované montáže výrobce prodlužuje záruku až na skvělých pět let. Ostatně, přesvědčte se sami… www.japcz.cz.



– výplň ocelového rámu je tvořena ocelovými pruty

Zdroj: JAP FUTURE Zábradlí FANTASY – výplň ocelového rámu je tvořena ocelovými prutyZdroj: JAP FUTURE