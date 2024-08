Stavba / Hrubá stavba / Schodiště / Šest důvodů pro stahovací půdní schody JAP FUTURE

Šest důvodů pro stahovací půdní schody JAP FUTURE

Při rekonstrukci, ale i u novostaveb, vyvstane často před stavebníky nerudovská otázka, kam s ním? Jde o to, že není vždy k dispozici dostatek místa na klasické schodiště pro propojení s půdními prostory. Dobrým řešením jsou stahovací půdní schody, které umožní vstup na půdu, a přitom si nenárokují příliš cenného prostoru.

Tradiční český výrobce stahovacích půdních schodů JAP FUTURE nabízí promyšlená řešení v každém detailu. Nabídka zahrnuje půdní schody do stropu i do stěny, schody stahovací i skládací, zateplené, protipožární, a také půdní schody pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jaké jsou hlavní důvody, proč zvolit půdní schody JAP?



Zateplené půdní schody LUSSO ZP. Foto: JAP FUTURE Zateplené půdní schody LUSSO ZP. Foto: JAP FUTURE

Splňují přísné podmínky protipožárních i zateplených schodů

Promyšlená konstrukce půdních schodů je připravena odolávat vysoké zátěži i negativním vlivům a přispívat tak k maximální bezpečnosti. Stahovací schody a jejich materiály prošly zátěžovými zkouškami a získaly potřebné certifikace na požární a tepelnou odolnost. V základní nabídce najdete tři varianty schodů LUSSO. Vyberete si sami, zda potřebujete schody jednoduché nebo zateplené, případně s protipožární izolací a tepelnou vložkou uvnitř víka.

Výroba na míru

Veškeré modely půdních schodů lze přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. V atypických rozměrech je možné vyrobit rám (průchod) schodů. Modely mají moderní, minimalistický design, který není na úkor praktičnosti. Po zasunutí dveří zůstane jen hladký strop a v žádném případě nenaruší vzhled interiéru.



Protipožární stahovací schody ARISTO PP. Foto: JAP FUTURE Protipožární stahovací schody ARISTO PP. Foto: JAP FUTURE

Protipožární stahovací schody KOMBO PP. Foto: JAP FUTURE Protipožární stahovací schody KOMBO PP. Foto: JAP FUTURE



Certifikát TUV pro pasivní domy

Protipožární stahovací schody do stropu ARISTO PP a KOMBO PP splňují přísné požadavky pro nízkoenergetické i pasivní domy a jsou držitelem certifikátu TUV.



Stahovací schody VERTICALE. Foto: JAP FUTURE Stahovací schody VERTICALE. Foto: JAP FUTURE

Schody do stropu i do stěny

Obvyklou variantou jsou půdní schody do stropu. Do interiérů, kam není možné instalovat schody do stropu, existuje řešení, a to půdní schody VERTICALE, které zajistí snadný přístup do půdních prostor průchodem ve zdi.

Dlouhá životnost, vysoká odolnost

Výrobce dbá na kvalitu použitých materiálů a důmyslné zpracování, proto se půdní schody JAP vyznačují dlouhou životností a vysokou odolností a jsou oceňovány téměř v 55 zemích celého světa, kam firma schody exportuje.

Více než 30 let zkušeností, prodaných více než půl milionu schodů

Kovovýrobě se JAP věnuje více než 30 let. Tyto dlouholeté zkušenosti, použití kvalitních materiálů a moderní technologické zázemí garantují nejvyšší kvalitu a špičkovou odbornost. Svědčí o tom i počet prodaných půdních schodů, který už překonal hranici půl milionu kusů.

Jednatel JAP FUTURE, Petr Paksi přidává postřeh: „Od výrobního procesu nelze oddělit emoce, jsem přesvědčený, že bez nich nemůže vzniknout dobrý produkt pro život. Preferujeme, aby finální výrobek byl po všech stránkách dokonalý a přinášel zákazníkům maximální uživatelský komfort.“

www.japcz.cz