Vchodový systém LIBERTY zdokonaluje vchod do domu

Jak esteticky a prakticky umístit k domu různorodé a relativně velké prvky, jako je například branka, rozvaděč nebo uložení popelnice? Promyšlené řešení představuje firma JAP FUTURE.



Do plotu jsou zakomponovány různé moduly vchodového systému LIBERTY. Zleva je to modul ENERGY, dále branka GATIE, sloupek RINGIE s poštovní schránkou a s přípravou na instalaci zvonku, a nakonec modul CLEANNY na uložení nádob na odpad. Zdroj: JAP FUTURE

Pokud nechce, aby se okolí jeho domu pro něj stalo noční můrou, neměl by spoléhat na různá ad hoc řešení nebo je odkládat na neurčito, tím se stav nespíš jen zhorší. Náš tip je novinka na trhu – Vchodový systém LIBERTY od firmy JAP FUTURE, který díky své komplexnosti umí nabídnout originální propojení všech důležitých funkcí spojených s užíváním domu. Takto ucelený systém nikdo jiný v Evropě nenabízí, takže je to evropské unikum.



Modul, který umí ušetřit váš čas je FULL – box na ukládání balíků. Nevadí, že nejste doma, stačí dát doručovací firmě kód a o víc se nemusíte starat. Modul disponuje poštovní schránkou, číslem popisným a přípravou na zvonek a vchodovou skrytou kameru. Zdroj: JAP FUTURE

Vchodový systém LIBERTY vyniká pestrou variabilitou a jeho deset modulů – CLEANNY, PACK/MESSENGER, RINGIE, FULL, SHIELD, ROOFY, GATIE, ENERGY, SIGNIE a LABEL můžete mít v různých rozměrech a barevném provedení. Obrovskou pozornost si zaslouží box na ukládání balíků, v provedení PACK/MESSENGER nebo FULL, bez přítomnosti majitele nemovitosti. Dodávková služba obdrží číslo kódu a dodávaný balík uloží do boxu. Majitel tak nemusí asistovat při předání zásilky a ušetřený čas využije určitě smysluplněji.



Detail modulu CLEANNY, který umožňuje, vedle praktického a estetického uložení nádoby na odpad i její jednoduchou manipulaci. Zdroj: JAP FUTURE

Firma JAP FUTURE sází při výrobě všech svých výrobků na špičkovou kvalitu a nápaditý design. Ani vchodový systém LIBERTY není výjimkou, jak potvrzují i slova jednatele JAP FUTURE Petra Paksiho, který popisuje materiálové provedení: „Po detailních testech jsme pro LIBERTY zvolili 3 mm hliníkový plech, který je pro venkovní použití optimální. Navíc zařazení povrchové úpravy pasivace titanem před komaxitem dělá z výrobku opravdového vytrvalce, z kterého se zákazník může těšit dlouhá léta.“



Modul ROOFY obsahuje různé komponenty – číslo popisné, poštovní schránku a přípravu na zvonek. Je doplněn stříškou, takže jeho umístění je možné pouze u domu, kde vypadá moc hezky, a navíc vám poskytne ochranu před nevlídným počasím. Zdroj: JAP FUTURE

Jednotlivé moduly vchodového systému LIBERTY jsou v jednotném designovém provedení. Využít je lze nezávisle na sobě nebo libovolně kombinovat podle individuálních potřeb dané stavby. Začlenění do prostoru je také volitelné, moduly mohou být umístěny solitérně a také jako součást oplocení. „Systém LIBERTY určitě uspokojí i ty nejnáročnější klienty,“ je si jist jednatel společnosti Petr Paksi a dodává: „Vchodový systém LIBERTY byl prezentován jako novinka na loňském veletrhu For Arch a získal ocenění Grand Prix za nejlepší výrobek, a to už je opravdový úspěch!“